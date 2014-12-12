Εφ' όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε το μεσημέρι της Τετάρτης (20/8) στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Μιλώντας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε πως ελέγχονται 5.200 ΑΦΜ κατόπιν κυβερνητικών πρωτοβουλιών, πολύ πριν έρθει η Ευρωπαία Εισαγγελέας.

«Νομίζω το πιο σημαντικό που περιμένει ο κόσμος είναι να υπάρξουν αποτελέσματα και να παρθούν χρήματα πίσω. Δεν θέλω να υποκαταστήσω τον ρόλο των Αρχών, αλλά θα σας πω από την ενημέρωση που έχω ότι δεν αργούν οι μέρες όπου θα έχουμε τις πρώτες πολύ σημαντικές ειδήσεις, ξεκινώντας από αυτούς που πήραν περισσότερα. Όλοι αυτοί ελέγχονται, φαίνεται ότι κάποιοι εξ αυτών πήραν παραπάνω από όσα δικαιούνταν».

