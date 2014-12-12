Μαράβας: Άτιμη και προσβλητική η στάση Αβραμόπουλου
Ειδήσεις | 30 Σεπ 2025, 18:49
Βαρείς χαρακτηρισμοί του δημάχου Πύλης κατά του δημάρχου Μετεώρων, μετά την απρόσμενη προσχώρηση Αβραμοπούλου στο «μέτωπο» Μπέου – Μαμάκου και την επακόλουθη εκλογή του στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΟΔΣΑ Θεσσαλίας.
Ο Κώστας Μαράβας σε δηλώσεις του (Ράδιο Ζυγος) εξαπέλυσε δριμεία επίθεση κατά του δημάρχου Μετεώρων, χρησιμοποιώντας χαρακτηρισμούς όπως: «Η στάση του Λευτέρη είναι άτιμη και προσβλητική».
Τον χαρακτήρισε δε δούρειο ίππο.
Ο δήμαρχος Πύλης εξέφρασε τη βαθιά του απογοήτευση για την τροπή των εξελίξεων και κάλεσε τον Αβραμοπούλο να παραιτηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΦοΔΣΑ.
