Βαρείς χαρακτηρισμοί του δημάχου Πύλης κατά του δημάρχου Μετεώρων, μετά την απρόσμενη προσχώρηση Αβραμοπούλου στο «μέτωπο» Μπέου – Μαμάκου και την επακόλουθη εκλογή του στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΟΔΣΑ Θεσσαλίας.

Ο Κώστας Μαράβας σε δηλώσεις του (Ράδιο Ζυγος) εξαπέλυσε δριμεία επίθεση κατά του δημάρχου Μετεώρων, χρησιμοποιώντας χαρακτηρισμούς όπως: «Η στάση του Λευτέρη είναι άτιμη και προσβλητική».

Τον χαρακτήρισε δε δούρειο ίππο.

Ο δήμαρχος Πύλης εξέφρασε τη βαθιά του απογοήτευση για την τροπή των εξελίξεων και κάλεσε τον Αβραμοπούλο να παραιτηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΦοΔΣΑ.