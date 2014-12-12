Σοκ προκαλεί στην κοινωνία των Τρικάλων ο εντοπισμός δύο νεκρών ατόμων, μητέρας και γιου, μέσα στο σπίτι τους, νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου (23/08/2025).

Μητέρα και γιος διέμεναν μαζί στο σπίτι της οδού Δραγούμη, στο κέντρο της πόλης, όπου και βρέθηκαν νεκροί.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες οι Αρχές φέρεται να έχουν αποκλείσει από την πρώτη στιγμή το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Μέχρι στιγμής ο θάνατός τους αποδίδεται σε παθολογικά αίτια, ωστόσο τα ακριβή αίτια θα διαπιστωθούν από τη νεκροψία – νεκροτομή που πρόκειται να διενεργηθεί.

Επίσης, ο ιατροδικαστής που θα εξετάσει τις σορούς θα κληθεί να απαντήσει και για το χρόνο θανάτου μητέρας και γιου, και αν υπάρχει περίπτωση να έφυγαν με μεγάλη χρονική διαφορά.

Η είδηση έχει βυθίσει στο πένθος τη γειτονιά, με τους κατοίκους να μιλούν για δύο ανθρώπους χαμηλών τόνων, που δεν είχαν δημιουργήσει ποτέ προβλήματα.