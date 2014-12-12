Ξεκινούν την Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου τα μαθήματα TaiChi και QiGong με τον Βασίλη Νανάκη, δάσκαλο με πολυετή εμπειρία στις πολεμικές τέχνες και τις ενεργειακές πρακτικές.

Το πρώτο μάθημα (15/9) είναι δωρεάν, ώστε να έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε από κοντά τη φιλοσοφία του TaiChi και του QiGong, να δοκιμάσετε τις βασικές ασκήσεις και να αισθανθείτε τα οφέλη τους ήδη από την πρώτη εμπειρία.

Τα μαθήματα θα γίνονται κάθε Τρίτη και Πέμπτη: το πρωί 9:00-10:30 και το βράδυ 9:00-10:30

Το Τάι Τσι είναι μια αρχαία κινέζικη πολεμική τέχνη που ανήκει επίσης στην κατηγορία αυτοθεραπείας της παραδοσιακής κινέζικης ιατρικής. Απευθύνεται σε ενήλικες ανεξαρτήτου ηλικίας που θέλουν να αποκτήσουν καλύτερη σχέση, αρμονία και γνώση του σώματός τους και των δυνατοτήτων του. Μέσω μιας συνεχούς ροής ομοιόμορφων, αργών, απαλών και όμορφων αναπνευστικών κινήσεων που έχουν πίσω τους σοφία αιώνων καλλιεργεί, ισορροπεί και αυξάνει την ανθρώπινη ενέργεια χαρίζοντας σταδιακά μεγάλη ζωτικότητα, αντοχή, μακροζωία, βελτίωση της υγείας και μείωση του στρες.

Επειδή δείχνει τόσο γαλήνιο και χαλαρό, πολλοί υποθέτουν ότι πρόκειται για ένα είδος διαλογισμού. Άλλοι μπορεί να παρατηρήσουν ότι αυτές οι χαριτωμένες κινήσεις μοιάζουν με λακτίσματα, γροθιές και κάθετα χτυπήματα. Σε αντίθεση με άλλα συστήματα γυμναστικής ή αθλήματα, το πλεονέκτημα του είναι ότι μπορεί να το κάνει ο οποιοσδήποτε καθώς δεν προϋποθέτει άριστη φυσική κατάσταση ή τέλειο σώμα.

Όπως όλα τα πράγματα που αντέχουν στο χρόνο, το Τάι Τσι είναι πολύ πιο βαθύ από αυτό που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Περιέχει σημαντικά κομμάτια από τη συσσωρευμένη σοφία του αρχαίου κόσμου και μπορεί να βοηθήσει όλους τους ανθρώπους να ξεπεράσουν τις δυσκολίες της ζωής και να την αντιμετωπίσουν πιο θετικά.

Βιογραφικό

Ο Βασίλης Νανάκης γεννήθηκε το 1967 στα Τρίκαλα Θεσσαλίας. Παράλληλα με το θέατρο, ασχολείται με το ΤάιΤσι σε καθημερινή σχεδόν βάση τα τελευταία 22 χρόνια.

-Ξεκίνησε το ΤάιΤσι με δάσκαλο τον Πέτρο Κουρόπουλο στην Αθήνα.

-Για 7 χρόνια υπήρξε μαθητής του Κινέζου δασκάλου TangToungWing.

-Για 1 χρόνο μαθήτευσε δίπλα στο Γιώργο Πετρούνια.

-Παρακολούθησε δυο θερινά σεμινάρια στο Παρίσι με δάσκαλο τον JianLiujun.

-Τα τελευταία 10 χρόνια διδάσκει ο ίδιος την τέχνη του ΤάιΤσι σε Δραματικές Σχολές και σε Σχολές Χορού στο πλαίσιο της κινησιολογίας.

Η χαλάρωση, η εσωτερική ηρεμία και η καλή υγεία είναι στοιχεία απαραίτητα σε όλους μας. Φορέστε άνετα ρούχα, πετσετούλα, νεράκι και ελάτε να εναρμονιστούμε με τη συμπαντική ενέργεια και το σώμα μας.

