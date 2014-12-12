Ο Μεντιλίμπαρ, με προσωπική του απόφαση ανέβασε τον Κωνσταντίνο Αγγελάκη στην Α' ομάδα του Ολυμπιακού. Ένα παιδί από τα Τρίκαλα κι η πορεία που τον συνδέει με τον Κώστα Φορτούνη. Το ντεμπούτο του στην πρώτη ομάδα και το ρεκόρ που πήρε από τον Μπακασέτα.

Μετά τον δανεισμό του Χέφτε Μπετανκόρ και το πρόβλημα τραυματσμού του Γιάρεμτσουκ, που τον καθιστά αμφίβολο εν όψει της πρεμιέρας κόντρα στον Asteras Aktor, ο προπονητής του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, με προσωπική του απόφαση ανέβασε τον 18χρονο Κωνσταντίνο Αγγελάκη στην α' ομάδα. Ποιος είναι όμως ο νεαρός επιθετικός που έχει κερδίσει τον Μεντιλίμπαρ.

Ποιος είναι ο Κωνσταντίνος Αγγελάκης

Το ποδοσφαιρικό ταξίδι του Κώστα Φορτούνη ξεκίνησε από την Δήμητρα Τρικάλων.

Στη συνέχεια, ήρθε στο δρόμο του ο Ολυμπιακός, όπου στο πρώτο πέρασμά του στην Ακαδημία της ομάδας δεν έμεινε. Εκεί παρουσιάστηκε ο Αστέρας Τρίπολης. Με τους κιτρινομπλέ 26 εμφανίσεις, 1 γκολ και 2 ασίστ ήταν αρκετές για να τον φέρουν στη Γερμανία και στην Καϊζερσλάουτερν κι από εκεί και πάλι πίσω στον Πειραιά. Αυτήν τη φορά για... μόνιμη εγκατάσταση, εκτόξευση και τα υπόλοιπα είναι ιστορία...

Η πορεία του με την ερυθρόλευκη ριγωτή φανέλα έφερε 343 συμμετοχές, 94 γκολ, 106 συμμετοχές, το περιβραχιόνιο στο μπράτσο, πρωταθλήματα, Κύπελλα και φυσικά η κατάκτηση του Conference League. Ο πρώτος κι ο μόνος Ελληνας που ως αρχηγός σηκώνει τρόπαιο διοργάνωσης της UEFA.

Πώς βρήκε ο Αστέρας τον Αγγελάκη και το ρεκόρ του στην πρώτη ομάδα

Μετά το 2014, 11 χρόνια μετά έρχεται ένα όνομα να συνδέσει αυτές τις τρεις ομάδες: Δήμητρα Τρικάλων, Αστέρα κι Ολυμπιακό. Ο λόγος για τον Κωνσταντίνο Αγγελάκη.

O 17χρονος (γίνεται 18 στις 7/8), αναμένεται να ανακοινωθεί από τους ερυθρόλευκους για την Κ19. Πρόκειται για έναν παίκτη που σε 31 ματς με την Κ19 των Αρκάδων σκόραρε 15 φορές ενώ στο Viareggio Cup είχε σε 3 ματς, 3 γκολ.

Κάθε Χριστούγεννα, ο Αστέρας Τρίπολης διοργανώνει τουρνουά, όπου συμμετέχουν διάφορες ομάδες. Ο Αγγελάκης ήταν μαθητής της Γ' Γυμνασίου ακόμα και θα πήγαινε Α' Λυκείου. Τα σωματικά του χαρακτηριστικά αλλά και τα αγωνιστικά του στοιχεία έκαναν τους ανθρώπους της Ακαδημίας να κινηθούν για την απόκτησή του.