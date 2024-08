Από την Τρίτη 20/8 έως και την Παρασκευή 23/8 στον Θερινό Δημοτικό Κινηματογράφο, στο Μύλο Ματσόπουλου θα προβάλλεται καθημερινά στις 21.45 η ταινία «HUMANIST VAMPIRE SEEKING CONSENTING SUICIDAL PERSON».

Τιμές εισιτηρίων: Γεν. είσοδος 5 €.

φοιτητικό-μαθητικό- ανέργων- πολυτέκνων 4 €.

Δημοτικος Κινηματογραφος Τρικαλων

HUMANIST VAMPIRE SEEKING CONSENTING SUICIDAL PERSON κωμωδία φαντασίας 91΄

Σκηνοθεσία: Αριάν Λουί-Σεζ

Με τους: Σαρά Μονπετί, Φελίξ-Αντουάν Μπενάρ

Μπορεί να ειπωθεί με βεβαιότητα ότι αυτή είναι η πιο ασυνήθιστη ταινία με βρικόλακες των τελευταίων ετών, μια ταινία που ανακαλύπτει την ομορφιά στο σκοτάδι, το χιούμορ στο μακάβριο και τον ρομαντισμό στα πιο απροσδόκητα μέρη. Αν ο Γουές Άντερσον και ο Τιμ Μπάρτον έκαναν ένα κινηματογραφικό παιδί, πιθανότητα θα έμοιαζε με το απολαυστικό φιλμ της Αριάν Λουί-Σεζ.

Η Σάσα έχει ένα σοβαρό πρόβλημα: είναι ένα έφηβο βαμπίρ που δεν μπορεί να σκοτώσει. Και η οικογένειά της, η οποία έχει βαρεθεί να μοιράζεται το αίμα της (ή, καλύτερα, το αίμα των άλλων) της δίνει τελεσίγραφο. Τότε ευτυχώς η Σάσα συναντά τον Πολ, έναν μοναχικό νεαρό με τάσεις αυτοκτονίας, ο οποίος δεν μπορεί να πάρει την μεγάλη απόφαση. Ποιος είπε ότι δεν υπάρχει κάποιος για τον καθένα;

Κριτικές:

Mια ρομαντική κομεντί για εφήβους (και έφηβους στην καρδιά) που πέφτουν ξεροί όταν χαριτωμένα αγόρια μιλούν για το θάνατο. IndieWire

«Μια δημιουργική και πρωτότυπη ανάγνωση της βαμπιρικής μυθολογίας, αυτή η κωμική στο ύφος νεανική καναδική ταινία έχει στο κέντρο τη διαφορετικότητα και την εξέγερση της νεότητας απέναντι στις οικογενειακές παραδόσεις.[…] Η όποια ειρωνεία υπάρχει στην αφήγηση διαλύεται στην τελευταία εξαιρετική σκηνή της ταινίας, όπου ο μύθος του βαμπιρισμού εξανθρωπίζεται και συνδέεται με την τραγικότητα της ύπαρξης». Κριτική: Δημήτρης Μπάμπας http://www.cinephilia.gr/

Επιμ. Στ. Νταλάσης, Καλλιτεχνικός Δ/ντής

24-27/8 FLY ME TO THE MOON κομεντί 108΄

