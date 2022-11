Από την Πέμπτη 1/12 έως την Τετάρτη 7/12 στην αίθουσα του Δημοτικού Κινηματογράφου Τρικάλων θα προβάλλεται η ταινία «Κοίτα τους πώς τρέχουν».

Κοίτα τους πώς τρέχουν

Στο Γουέστ Εντ του Λονδίνου της δεκαετίας του 1950, τα σχέδια για την κινηματογραφική μεταφορά ενός επιτυχημένου θεατρικού έργου διακόπτονται απότομα όταν ένα βασικό μέλος του συνεργείου δολοφονείται. Όταν ο αποτραβηγμένος από τον κόσμο επιθεωρητής Στόπαρντ και η πρόθυμη αρχάρια αστυφύλακας Στόκερ αναλαμβάνουν την υπόθεση, βρίσκονται μπλεγμένοι σε ένα αινιγματικό παιχνίδι υπόπτων, ερευνώντας τη μυστηριώδη ανθρωποκτονία με δικό τους κίνδυνο.

Είδος: Κωμωδία

Χώρα: Ην. Βασίλειο, ΗΠΑ

Σκηνοθέτης: Τομ Τζορτζ

Πρωταγωνιστούν: Σαμ Ρόκγουελ, Σίρσα Ρόναν, Έιντριεν Μπρόντι,, Ντέιβιντ Ογιέλοουο

Διάρκεια: 98΄

Πανέξυπνο, διασκεδαστικό και φέρνοντας κάτι φρέσκο στο είδος, το "See How They Run" είναι μια εξαιρετική επιλογή αν θέλετε να απολαύσετε μία ξέγνοιαστη έξοδο στο σινεμά. Βαλεντίνος Κατανοΐου IGN Greece

Τρισχαριτωμένο, ευχάριστο και καλοπαιγμένο. Δημήτρης Δανίκας Πρώτο Θέμα

Ο ορισμός της feelgood ταινίας. Θόδωρος Γιαχουστίδης Movies Ltd

Χωρίς να προδίδει τη συνταγή και το πνεύμα του whodunit ή να νιώθει ότι είναι «μεγαλύτερος» από αυτό -εσένα κοιτάζουμε, Κένεθ Μπράνα- ο Τομ Τζορτζ υπογράφει ένα άκρως διασκεδαστικό δείγμα του είδους, ικανό να τέρψει τους παραδοσιακούς φαν, αλλά και να προσελκύσει νέους. Γιάννης Βασιλείου cinemagazine.gr

ΣΤΗΛΗ ΘΕΑΜΑΤΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ CINE –ΜΥΛΟΣ στον Μύλο Ματσόπουλου

Τηλ. 24310 20090

facebook/Δήμος Τρικκαίων

Δημοτικος Κινηματογραφος Τρικαλων

Ώρες προβολών καθημερινά 20.00 & 22.15.

Την Κυριακή μια προβολή, στις 20.00.

Γενική είσοδος 5 €, φοιτητικά –μαθητικά- ανέργων 4 €



ΣΙΝΕΑΚ για τα παιδιά την Κυριακή, ώρες: 12.00 & 17.30

4/12 και 11/12 Ο μικρός Νικόλας

(με ηθοποιούς-μεταγλωττισμένη 103΄)

Είσοδος 4 € ετήσια κάρτα για όλες τις ταινίες 20 €.

