Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, θα ισχύσουν στον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδος (Ε65), με στόχο την εκτέλεση τεχνικών εργασιών στη γέφυρα της Ανθήλης.

Συγκεκριμένα, από τη Δευτέρα 25 Αυγούστου στις 07:30 έως και την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025 στις 17:30, θα ισχύσει Αποκλεισμός της Αριστερής Λωρίδας του Αυτοκινητοδρόμου Ε65 στην κατεύθυνση προς Αθήνα από το 1,2ο χλμ έως το 0,55ο χλμ, με την κυκλοφορία να διεξάγεται από την εναπομείνασα δεξιά λωρίδα.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα είναι μακράς διάρκειας και θα έχουν ισχύ καθ’ όλο το 24ώρο.

Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

Η Κεντρική Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.

Η Κεντρική Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.