Η μεγάλη γιορτή του φθινοπώρου στα Τρίκαλα από τον Δήμο Τρικκαίων ξεκινά στις 14 Σεπτεμβρίου 2025.

Μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου οι δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες και οι κάτοικοι των Καρυών θα κυκλοφορούν με τα οχήματά τους βάσει ρυθμίσεων που δημοσιοποίησε η Δ/νση Αστυνομίας Τρικάλων.

Συγκεκριμένα, θα ισχύουν:

Απαγόρευση διέλευσης και στάθμευσης όλων των τροχοφόρων καθ’ όλη τη διάρκεια της ετήσιας Εμποροπανήγυρης της πόλης των Τρικάλων, δηλαδή από 14/09/2025 έως και 21/09/2025, στην οδό Σκοπέλου, από τη διασταύρωση αυτής με την Ε.Ο. Τρικάλων – Καρδίτσης και καθ’ όλο το μήκος της, στην προέκταση αυτής επί της οδού Καραϊσκάκη εντός του οικισμού Καρυών, καθώς και στην οδό Φούρνων ή Φουρνονησίων. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται τα Δ.Χ.Ε. αυτ/τα – ΤΑΞΙ και τα λεωφορεία του Αστικού ΚΤΕΛ Τρικάλων στα οποία επιτρέπεται:

– Η είσοδος από την αρχή της οδού Σκοπέλου μέχρι τη διασταύρωσή της με την οδό Φούρνων, καθώς & έξοδος με αναστροφή των λεωφορείων και ΤΑΞΙ από την ίδια οδό (Σκοπέλου).

– Η διέλευσή τους στο Τμήμα της οδού Φούρνων (διπλής κατεύθυνσης) ή Φουρνονησίων από τη συμβολή της με την οδό Μεγ. Καλυβίων και μέχρι τη διασταύρωσή της με την οδό Σκοπέλου.

Η μονοδρόμηση τμημάτων των οδών Δημ. Κούτρα (προτελευταίο τετράγωνο) και Κιλελέρ, με ροή κυκλοφορίας από την ανώνυμη οδό, προς και μέχρι την οδό Ελευθερίας. Η είσοδος των μόνιμων κατοίκων στην οδό Φούρνων επιτρέπεται από τις παρόδους της οδού Καρδίτσης, με κεντρική είσοδο αυτών από την πάροδο Εργοστασίου Γάλακτος. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές – παρακαμπτήριες οδούς σύμφωνα με τις υποδείξεις των τροχονόμων ή την προς τούτο υπάρχουσα σήμανση, η οποία θα τοποθετηθεί στα σημεία.

Από το γραφείο Τύπου