Σοβαρός αυτοτραυματισμός το βράδυ της Τρίτης στις Φυλακές Τρικάλων, όταν κρατούμενος κατάπιε ξυράφια.

Οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι ειδοποίησαν αμέσως το ΕΚΑΒ. Ο κρατούμενος διακομίστηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων αλλά λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Για το περιστατικό γίνεται έρευνα από την διεύθυνση των φυλακών.

Ε.Π. trikalaenimerosi.gr