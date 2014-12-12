Κρατούμενος των φυλακών κατάπιε ξυραφάκια - μεταφέρθηκε στο ΠΝΛ
Ειδήσεις | 10 Σεπ 2025, 07:47
Σοβαρός αυτοτραυματισμός το βράδυ της Τρίτης στις Φυλακές Τρικάλων, όταν κρατούμενος κατάπιε ξυράφια.
Οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι ειδοποίησαν αμέσως το ΕΚΑΒ. Ο κρατούμενος διακομίστηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων αλλά λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος.
Για το περιστατικό γίνεται έρευνα από την διεύθυνση των φυλακών.
Ε.Π. trikalaenimerosi.gr
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.