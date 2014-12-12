Κουρέτας: Το τεστ σάλιου μείωσε αισθητά τα κρούσματα ευλογιάς (βίντεο)

Στην πρόοδο που έχει επιτευχθεί στη Θεσσαλία για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και γενικότερα των ζωονόσων που εμφανίστηκαν μετά την κακοκαιρία «Ντάνιελ» αναφέρθηκε, μιλώντας στην Ημερησία, ο περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας, τονίζοντας ότι το πρόβλημα δεν υποτιμήθηκε, αλλά τέθηκε εξαρχής στη διάσταση που του αναλογεί.

Ζημιές στο ζωικό κεφάλαιο και το πρωτοποριακό τεστ

Σύμφωνα με τον κ. Κουρέτα, η Θεσσαλία έχει χάσει περίπου το 6% του ζωικού της κεφαλαίου, δηλαδή 100.000 αιγοπρόβατα από το σύνολο των 1,8 εκατ. Στη Θράκη οι απώλειες είναι ακόμη μεγαλύτερες, αγγίζοντας το 40%. Για την αντιμετώπιση της κατάστασης εφαρμόζεται εδώ και επτά εβδομάδες ένα πρωτοποριακό τεστ, το οποίο εντοπίζει τον ιό στο σάλιο μία εβδομάδα πριν εμφανιστούν συμπτώματα. Με αυτόν τον τρόπο απομονώνονται έγκαιρα τα νοσούντα ζώα και αποτρέπεται η μετάδοση.

Η λειτουργία ενός νέου εργαστηρίου στη Θεσσαλία – το δεύτερο στη χώρα μετά την Αθήνα – έχει συμβάλει καθοριστικά, οδηγώντας σε αισθητή μείωση των κρουσμάτων. Ο κ. Κουρέτας εκτίμησε ότι σε διάστημα 2-3 εβδομάδων τα αποτελέσματα θα είναι ακόμη καλύτερα.

Όπως είπε, στη Θεσσαλία η μέθοδος εφαρμόστηκε και σε άλλες ζωονόσους, όπως η πανώλη, με θετικά αποτελέσματα. Γίνονται περίπου 700 δειγματοληπτικοί έλεγχοι ημερησίως, που αντιστοιχούν σε 4.000 δείγματα την εβδομάδα, ενώ 100.000 ζώα εξετάζονται κλινικά κάθε εβδομάδα. Στην αρχή υπήρχαν περίπου 50 θετικά αποτελέσματα εβδομαδιαίως, ενώ σήμερα έχουν μειωθεί στα 20.

Έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης

Ο περιφερειάρχης επισήμανε ότι, δύο χρόνια μετά τις καταστροφές του Ντάνιελ, σε επίπεδο πρωτοβουλιών της Περιφέρειας οι αποκαταστάσεις σε ρέματα, αναχώματα και αγροτικούς δρόμους έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί. Σειρά τώρα έχουν νέες παρεμβάσεις σε διανοίξεις ρεμάτων και δημιουργία αναχωμάτων, με έργα ύψους περίπου 40 εκατ. ευρώ που θα ολοκληρωθούν έως την άνοιξη.

Ωστόσο, διευκρίνισε ότι για τη συγκράτηση των υδάτων στα ορεινά απαιτούνται έργα ορεινής υδρονομίας, τα οποία πρόκειται να ανακοινωθούν σύντομα από το υπουργείο Περιβάλλοντος, καθώς και μεγάλα φράγματα όπως του Μουζακίου και της Πύλης. «Αυτά πρέπει να τρέξουν πιο γρήγορα, καθώς υπάρχουν καθυστερήσεις», τόνισε, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα υπάρξουν άμεσα πρωτοβουλίες.

Στόχοι και επιτεύγματα της Περιφέρειας

Ο κ. Κουρέτας υπογράμμισε ότι η Περιφέρεια είχε θέσει συγκεκριμένους στόχους και έχει υλοποιήσει περίπου το 96% αυτών. Στο πεδίο της πολιτικής προστασίας έχουν εξασφαλιστεί πόροι από το ΕΣΠΑ για κάθε δήμο για την αγορά μηχανημάτων, ενώ η αντιπυρική περίοδος κύλησε με επιτυχία χάρη στην ενισχυμένη επιτήρηση.

Στο πεδίο της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, τα προγράμματα έχουν ήδη δρομολογηθεί και υλοποιούνται. Ιδιαίτερη πρόοδος έχει σημειωθεί και στον πολιτισμό, με χρηματοδότηση έργων σε όλη την περιφέρεια, καθώς και στα αγροτικά, με φακέλους που προχωρούν για την αναγνώριση ΠΟΠ προϊόντων.

Δημόσια υγεία

Τέλος, αναφερόμενος στον τομέα της υγείας, επισήμανε ότι έχει ενισχυθεί το δημόσιο σύστημα στη Θεσσαλία, ενώ εντάχθηκε και θα υλοποιηθεί σύντομα η νέα μονάδα μεταμόσχευσης μυελού των οστών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, η οποία μέχρι σήμερα δεν υπήρχε στην περιοχή.

