Στη Βουλή έφερε η Βουλευτής Τρικάλων, Μαρίνα Κοντοτόλη, το υπόμνημα του Συλλόγου Πλημμυροπαθών Δ.Ε. Μεγάλων Καλυβίων Τρικάλων, καθώς δύο χρόνια μετά τη θεομηνία «Daniel», οι κάτοικοι εξακολουθούν να ζουν με τις συνέπειες των καταστροφών, χωρίς ουσιαστική αποκατάσταση και με πλήθος εκκρεμοτήτων σε επίπεδο στέγασης, αποζημιώσεων και στήριξης.

Αναφορά προς τους Υπουργούς Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, καθώς και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κατατέθηκε σήμερα από τη Βουλευτή Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ–Προοδευτική Συμμαχία, Μαρίνα Κοντοτόλη, ζητώντας απαντήσεις και άμεσες λύσεις από τους αρμόδιους Υπουργούς.

Οι κάτοικοι βιώνουν την αβελτηρία του κράτους, καθώς δεκάδες πλημμυροπαθείς παραμένουν απλήρωτοι για τα ενοίκια εδώ και 10 μήνες, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν με έξωση, η λήξη της επιδότησης ενοικίου και συγκατοίκησης τον Οκτώβρη αφήνει μετέωρες εκατοντάδες οικογένειες, οι ιδιοκτήτες “κόκκινων” κατοικιών δεν έχουν λάβει τη Στεγαστική Συνδρομή που δικαιούνται, τα μπάζα από τα κατεστραμμένα σπίτια δεν έχουν απομακρυνθεί κι από πάνω εξακολουθούν να φορολογούνται με ΕΝΦΙΑ για ακατάλληλα ακίνητα.

Καλούμε την κυβέρνηση να ανταποκριθεί άμεσα και να προχωρήσει σε μέτρα που θα διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα και την κοινωνική συνοχή των Μεγάλων Καλυβίων.