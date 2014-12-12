Στη Βουλή έφερε η Βουλευτής Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Μαρίνα Κοντοτόλη, τη σοβαρή απειλή που αντιμετωπίζουν οι αθλητικές δραστηριότητες και τα πρωταθλήματα χιλιάδων παιδιών και νέων σε όλη τη Θεσσαλία.

Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με την επιστολή της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Θεσσαλίας, κατέθεσε σήμερα η Βουλευτής Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Μαρίνα Κοντοτόλη, με την οποία επισημαίνεται η αδυναμία πολλών Δήμων να προχωρήσουν στις απαιτούμενες διαδικασίες αδειοδότησης για τα ανοιχτά και κλειστά αθλητικά κέντρα.

Όπως υπογραμμίζεται, οι πολεοδομικές τακτοποιήσεις, οι επιτροπές καταλληλότητας, οι προσεισμικοί έλεγχοι και τα μέτρα πυροπροστασίας απαιτούν σημαντικούς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους που οι ΟΤΑ δεν διαθέτουν, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει άμεσα η έναρξη των πρωταθλημάτων.

Για τους λόγους αυτούς ζητείται από το Υπουργείο να δώσει παράταση στις προθεσμίες αδειοδότησης και να ενισχύσει οικονομικά τους Δήμους, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, διασφαλίζοντας ότι οι αθλητικές δραστηριότητες θα διεξαχθούν κανονικά και σε ασφαλείς εγκαταστάσεις.