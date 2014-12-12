Η απάντηση του Υφυπουργού Παιδείας κ. Ν. Παπαϊωάννου στην ερώτησή μου για την πρακτική άσκηση των φοιτητών του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΠΘ, δυστυχώς επιβεβαίωσε αυτό που όλοι γνωρίζουμε: το Πανεπιστημιακό Δάσος Περτουλίου παραμένει αποκλεισμένο και αφημένο στην τύχη του μετά την κατάργηση του αρμόδιου Νομικού Προσώπου το 2022 και τις καταστροφές της κακοκαιρίας “Daniel” που ακολούθησαν.

Ενώ οι ανάγκες για την αποκατάσταση του δασικού οδικού δικτύου, της γέφυρας στο Περτούλι και τωνκρίσιμων αντιστηρικτικών έργων ανέρχονται σε 2,6 εκατομμύρια ευρώ, η κυβέρνηση επιλέγει την απραξία.

Το αποτέλεσμα είναι ότι, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, οι φοιτητές αναγκάζονται να κάνουν την πρακτική τους στο δάσος Ταξιάρχη Χαλκιδικής, στερώντας από τα Τρίκαλα την παρουσία δεκάδων νέων επιστημόνων, αλλά και την τοπική κοινωνία από την οικονομική και εκπαιδευτική δραστηριότητα που παραδοσιακά συνδέεται με το Περτούλι.

Καλούμε την κυβέρνηση - που δυστυχώς έχει εγκαταλείψει κάθε μεγάλο έργο των Τρικάλων - να αναλάβει επιτέλους τις ευθύνες της και να προχωρήσει άμεσα στη χρηματοδότηση και υλοποίηση των έργων που θα επιτρέψουν την πλήρη επαναλειτουργία του Πανεπιστημιακού Δάσους Περτουλίου.

Δείτε την ερώτηση εδώ:

https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c0d5184d-7550-4265-8e0b-078e1bc7375a/12990475.pdf

Δείτε την απάντηση εδώ: