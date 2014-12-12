Με πρωτοβουλία της Βουλευτή Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Μαρίνας Κοντοτόλη, κατατέθηκε στη Βουλή ερώτηση για τις τραγικές εικόνες που άφησε πίσω της η θερινή καταιγίδα («μπουρίνι») της 4ης Αυγούστου 2025 στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων.

Ερώτηση προς τους Υπουργούς Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Υποδομών και Μεταφορών, Υγείας και Εσωτερικών, κατέθεσαν 10 Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. απαιτώντας ξεκάθαρες απαντήσεις για την πλημμύρα του Νοσοκομείου και την ανεπαρκή θωράκιση, για το σχέδιο Πολιτικής Προστασίας για την περιοχή των Τρικάλων, για τον διατοπικό σχεδιασμό των αντιπλημμυρικών έργων του Θεσσαλικού κάμπου, τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την άμεση και οριστική προστασία του Νοσοκομείου και, τέλος, αν η κυβέρνηση τολμήσει να παραδεχθεί την αποτυχία της πρόληψης και να αναλάβει δεσμεύσεις απέναντι στους πολίτες.

Μέσα σε λίγα λεπτά βροχής και χαλαζιού, η πόλη παρέλυσε: δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, φρεάτια «έπνιξαν» γειτονιές, στύλοι της ΔΕΗ κατέρρευσαν, περιοχές έμειναν στο σκοτάδι και καλλιέργειες καταστράφηκαν. Το αποκορύφωμα της κρατικής ανεπάρκειας ήταν η πλημμύρα στο υπόγειο του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων, μια εικόνα που θα περίμενε κανείς σε εγκαταλελειμμένη υποδομή, όχι σε ένα σύγχρονο νοσοκομείο με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.

Προφανώς και δεν φταίει ο… κακός μας ο καιρός, όταν ένα μπουρίνι λίγων λεπτών αρκεί για να γονατίσει μια πόλη. Φταίει η χρόνια αδιαφορία, η έλλειψη σχεδίου και η μόνιμη μετακύλιση ευθυνών ανάμεσα σε υπουργεία, περιφέρεια και δήμους.

Τα Τρίκαλα δεν χρειάζονται άλλα λόγια παρηγοριάς ούτε φωτογραφίες υπουργών πάνω από πλημμυρισμένους δρόμους. Χρειάζονται έργα, σχέδιο και λογοδοσία. Η ζωή και η περιουσία των πολιτών της περιφέρειας Τρικάλων δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως «παράπλευρη απώλεια» στον κυβερνητικό απολογισμό.