Με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Δημήτρη Κουρέτα, συναντήθηκε αντιπροσωπεία της ΓΣΕΕ με επικεφαλής τον Πρόεδρο της Συνομοσπονδίας, Γιάννη Παναγόπουλο.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα και επικεντρώθηκε στην προώθηση κοινών πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της απασχόλησης, την ανάπτυξη κοινωνικών δράσεων και τη στήριξη των εργαζομένων και των ανέργων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στη δημιουργία περισσότερων ευκαιριών συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας.

Σε δήλωσή του μετά τη συνάντηση, ο Πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, ανέφερε:

«Σήμερα συναντήθηκα με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα και συζητήσαμε θέματα σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση στην αγορά εργασίας, την ανεργία στους νέους και στις γυναίκες και τις διαστάσεις ανισοτήτων που χρειάζεται να αντιμετωπιστούν. Επίσης, διερευνήσαμε δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας, ΓΣΕΕ και Ινστιτούτου Εργασίας για την ενδυνάμωση και ενίσχυση του εργατικού δυναμικού της Περιφέρειας Θεσσαλίας».

Στην αντιπροσωπεία της ΓΣΕΕ μετείχαν, επίσης, ο Γενικός Διευθυντής του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, Χρήστος Γούλας, ο Επιστημονικός Διευθυντής του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, Γιώργος Αργείτης, η Γραμματέας Ισότητας της ΓΣΕΕ, Δώρα Γούλα, καθώς και ο Πρόεδρος του Παραρτήματος Περιφερειακού ΙΝΕ ΓΣΕΕ Θεσσαλίας, Γιώργος Καππάνας.