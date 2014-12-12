Κατάταξη επιτυχόντων στη ΣΜΥ Τρικάλων (βίντεο)
Τρίκαλα | 20 Σεπ 2025, 14:26
Το διήμερο 10 και 11 Σεπτεμβρίου 2025, πραγματοποιήθηκε η κατάταξη των επιτυχόντων από τις Γενικές Εξετάσεις του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ) Τρικάλων.
Δείτε το βίντεο:
