Ο Δήμος Τρικκαίων ενημερώνει ότι οι Σχολικές Επιτροπές θα προχωρήσουν στον καθαρισμό των υδρορροών των σχολικών μονάδων στα όρια του Δήμου.

Για τον λόγο αυτόν, καλεί τους επαγγελματίες που ενδιαφέρονται, να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Τμήμα Παιδείας (Πνευματικό Κέντρο, 1ος όροφος) έως την Τετάρτη 3/9/2025.

Πληροφορίες κ. Ν. Μπατατέγας, (2431353509 και mpatategas@trikalacity.gr).

Από το γραφείο Τύπου