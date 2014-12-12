Ο Δήμος Μετεώρων, ενόψει της χειμερινής περιόδου, ξεκίνησε εκτεταμένες εργασίες καθαρισμού φρεατίων και σχαρών απορροής όμβριων υδάτων με τα συνεργεία καθαριότητας του Δήμου.

Η δράση αυτή αποσκοπεί στην πρόληψη πλημμυρικών φαινομένων και στη θωράκιση των υποδομών, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών και των περιουσιών τους. Τα συνεργεία καθαριότητας εργάζονται εντατικά σε κεντρικούς δρόμους, πλατείες, αλλά και στις γειτονιές, απομακρύνοντας φερτά υλικά, φύλλα και απορρίμματα που εμποδίζουν την καλή λειτουργία του αποχετευτικού δικτύου.

Ο Δήμαρχος Μετεώρων Λευτέρης Αβραμόπουλο υπογράμμισε: «Με στοχευμένες παρεμβάσεις, προετοιμάζουμε τον Δήμο μας για τις απαιτήσεις του χειμώνα. Ζητούμε, όμως, και τη συνεργασία όλων των δημοτών, ώστε να διατηρούμε τα φρεάτια και τις σχάρες καθαρές. Η αποφυγή απόρριψης απορριμμάτων στους δρόμους συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία της πόλης και της καθημερινότητάς μας».

Οι παρεμβάσεις θα συνεχιστούν το επόμενο διάστημα σε όλες τις δημοτικές ενότητες, με προτεραιότητα σε σημεία αυξημένης επικινδυνότητας.