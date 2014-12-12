Αυξάνονται τα κρούσματα τηλεφωνικής απάτης σε βάρος ηλικιωμένων με πρόσχημα, τις περισσότερες φορές, ψεύτικα τροχαία στα οποία εμπλέκονται συγγενικά τους πρόσωπα.

Παρά τις σχετικές ενημερώσεις από την ΕΛ.ΑΣ. αρκετοί ηλικιωμένοι πέφτουν στην παγίδα των απατεώνων και χάνουν τα χρήματά τους.

Πριν από λίγες ημέρες, σε χωριό των Χασίων, ηλικιωμένη έπεσε θύμα απάτης καθώς της απέσπασαν το ποσό των 15.000 ευρώ.

Η Ελληνική Αστυνομία συνιστά και προτρέπει:

• Να μην πείθεστε από άγνωστους, οι οποίοι εμφανίζονται ως υπάλληλοι της ΔΕΗ ή άλλου οργανισμού για την επιδιόρθωση βλάβης, εάν δεν τους έχετε εσείς προηγουμένως καλέσει.

• Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί όταν άγνωστοι προσπαθήσουν είτε τηλεφωνικά είτε αυτοπρόσωπα να σας πείσουν να τους δώσετε χρήματα και κοσμήματα με οποιοδήποτε πρόσχημα.

• Μην κάνετε οποιαδήποτε ενέργεια πριν επικοινωνήσετε με το συγγενικό σας πρόσωπο. Οι επιτήδειοι θα επιδιώξουν να σας κρατούν στην «γραμμή» για να μην έχετε την ευκαιρία να επικοινωνήσετε με τα συγγενικά σας πρόσωπα.

• Μην πείθεστε αν σας δώσουν να μιλήσετε στο τηλέφωνο με τον υποτιθέμενο συγγενή σας.

• Μην δεχτείτε οποιαδήποτε συνάντηση με αγνώστους και δηλώστε ότι δεν πρόκειται να τους δώσετε χρήματα.

• Να μην δεχτείτε σε καμία περίπτωση να σας οδηγήσουν σε Τράπεζα ή ΑΤΜ για ανάληψη χρηματικού ποσού.

• Να έχετε πάντα διαθέσιμα τα τηλέφωνα που πρέπει να επικοινωνήσετε σε περίπτωση ανάγκης (Αστυνομία, Πυροσβεστική, Νοσοκομεία, στενοί συγγενείς).

• Να ενημερώνετε πάντα τις αστυνομικές Αρχές, ακόμα και σε περίπτωση απόπειρας απάτης, καλώντας στο 100.

trikalaenimerosi.gr (Με πληροφορίες από kalabakacity.gr)