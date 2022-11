Προϊόντα τόσο ιδιωτικής ετικέτας όσο και επώνυμα περιλαμβάνει το πρώτο «καλάθι του νοικοκυριού» που τέθηκε σε ισχύ από σήμερα το πρωί μέχρι και την ερχόμενη Τρίτη 8/11.

Όπως σημείωσε ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης κατά την αυτοψία του στα σούπερ μάρκετ που επισκέφθηκε από τις 8 το πρωί «όπως βλέπουμε από την πρώτη αυτοψία, επειδη υπήρχε μια ανησυχία ότι θα έχουμε προϊόντα μόνο ιδιωτικής ετικέτας, αποδεικνύεται ότι έχουμε και επώνυμα».

Δείτε τη λίστα με τα προϊόντα που έχει αναρτηθεί ανά σούπερ μάρκετ στο e-katanalotis.gov.gr/householdBasket από τις 13 αλυσίδες που συμμετέχουν υποχρεωτικά στο «καλάθι του νοικοκυριού»:

ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΒ ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 1kg 1,85

ΑΒ ΨΩΜΙ ΓΙΑ ΤΟΣΤ ΣΤΑΡΕΝΙΟ 340g 0,82

ΑΒ ΨΩΜΙ ΓΙΑ ΤΟΣΤ ΣΤΑΡΕΝΙΟ ΣΕ ΦΟΡΜΑ 680g 1,29

ΑΡΤΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 350g 1,06

ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ ΨΩΜΙ 350g 0,77

ΑΒ ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΣΙΤΟΥ 250g 0,95

ΑΒ ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΣΙΤΟΥ 4x500g 1,25

AB SPAGHETTI Ν6 500g 0,62

AB ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1kg 0,96

AB ΦΑΚΕΣ ΛΕΠΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 500g 1,10

365 ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΚΑΠΝΙΣΤΗ ΣΕ ΦΕΤΕΣ 300g 2,49

ΑΒ ΓΛΩΣΣΑ ΦΙΛETO ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ 750g 9,00

AB ΧΟΙΡΙΝΟ ΛΑΙΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 5,53

AB ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 3,98

AB ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕΣ 1lt 1,12

ΑB ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΕΛΑΦΡΥ 1lt 1,12

AB ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 4% ΛΙΠΑΡΑ LIGHT 400g 0,99

AB ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΟΣ 3,9% ΛΙΠΑΡΑ 3Χ200g 1,35

AB ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΟΣ 2% ΛΙΠΑΡΑ 3Χ200g 1,35

AB ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΣΕ VACUUM 400g 4,45

GOUDA ΣΕ ΦΕΤΕΣ 200g 2,16

GOUDA LIGHT ΣΕ ΦΕΤΕΣ 200g 2,26

AB ΤΟΜΑΤΕΣ ΣΤΟΝ ΤΡΙΦΤΗ 500g 0,60

AB ΦΡΕΣΚΑ ΑΒΓΑ ΚΛΩΒΟΣΤΟΙΧΙΑΣ MEDIUM 12 ΤΕΜΑΧΙΑ 53-63g 2,59

AB ΦΡΕΣΚΑ ΑΒΓΑ ΑΧΥΡΩΝΑ LARGE 10 ΤΕΜΑΧΙΑ 63-73g 3,29

AB ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ SOFT 250g 0,99

AB EXTRA ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 1lt 5,59

AB ΗΛΙΕΛΑΙΟ 1lt 3,25

365 ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 1kg 1,65

ΑΒ ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ 1kg 1,28

NOYNOY ΚΡΕΜΑ ΒΑΝΙΛΙΑ 350g (sticker -0.20€) 5,57

FRISOGROW ΓΑΛΑ ΣΕ ΣΚΟΝΗ 800g 19,55

ΑΒ KΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ 94g 0,99

AB ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΚΑΦΕΣ 100g 2,37

GONDOLIERE ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ 500g 5,89

AB BLACK TEA ΣΕ ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ 20 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,17

ΑΒ ΚΑΚΑΟ 125g 0,89

AB ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 1lt 0,75

NATURA ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ SPRAY 100ml 1,36

ΑΒ ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ACTIVE CLEAN 75 MEZΟΥΡΕΣ 6,75

AB ΧΛΩΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ULTRA LEMON 1250ml 0,99

AB ΧΛΩΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ULTRA PINK 1250ml 0,99

AB ΧΛΩΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ULTRA FRESH 1250ml 0,99

ΑΒ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ REGULAR 500ml 0,99

ΑΒ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΛΕΜΟΝΙ 500ml 0,99

ΑΒ ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800g 2,65

365 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 10ΡΟΛΑ 2ΦΥΛΛΑ 2,99

COLGATE ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ BAKING SODA 75ml 2,28

CARE ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ ULTRA PLUS NIGHT 10 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,35

CARE ΣΕΡΒΙΕΤΑΚΙΑ NORMAL 36 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,85

CARE ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ CLASSIC 14 TEMΑΧΙΑ 1,56

CARE ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ ULTRA PLUS NORMAL 10 TEMAXIA 1,35

CARE ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ ULTRA PLUS SUPER 10 TEMAXIA 1,35

CARE TAΜΠΟN REGULAR 32 ΤΕΜΑΧΙΑ 2,66

KARAVAKI ΣΑΜΠOYAN ΘΡΕΨΗ & ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ ΑΝΤΛΙΑ 600ml 4,96

KARAVAKI ΣΑΜΠOYAN ΛΑΜΨΗ ΑΝΤΛΙΑ 600ml 4,96

365 ΣΑΠΟΥΝΙ ΜΠΑΡΕΣ 3X125g 1,05

SANI PANTS N3 LARGE 14 ΤΕΜΑΧΙΑ (10+4 TΕΜ. ΔΩΡΟ) 12,85

SANI PANTS N2 MEDIUM 14 ΤΕΜΑΧΙΑ (10+4 TΕΜ. ΔΩΡΟ) 10,96

BABYLINO SENSITIVE ECONOMY No4+ 10-15kg 46 TΕΜΑΧΙΑ 21,78

BABYLINO SENSITIVE ECONOMY No3 4-9kg 56 TΕΜΑΧΙΑ 21,78

BABYLINO SENSITIVE ECONOMY No5 11-25kg 44 TΕΜΑΧΙΑ 21,78

BABYLINO SENSITIVE ECONOMY No4 8-13kg 50 TΕΜΑΧΙΑ 21,78

BABYLINO SENSITIVE ECONOMY No5+ 12-17kg 42 TΕΜΑΧΙΑ 21,78

BABYLINO SENSITIVE ECONOMY No6 13-18kg 38 TΕΜΑΧΙΑ 20,70

BABYLINO SENSITIVE ECONOMY No7 15+kg 36 TΕΜΑΧΙ 20,63

CARE ΜΩΡΟΜΑΝΤΙΛΑ ΧΑΜΟΜΗΛΙ 3X72 TEMAXIA 2,42

CARE ΜΩΡΟΜΑΝΤΙΛΑ SENSITIVE 3X72 TEMAXIA 2,42

JOHNSON'S BABY ΣΑΜΠΟΥΑΝ REGULAR 300ml 2,90

365 ΣΚΥΛΟΤΡΟΦΗ ΚΥΝΗΓΙ 1240 1,59

365 ΓΑΤΟΤΡΟΦΗ ΨΑΡΙ 415g 0,60

ΒΑΖΑAR

ΚΑΛΗΜΕΡΑ 700G ΦΟΡΜΑ ΤΟΣΤ ΣΤΑΡΕΝΙΟ 1.36€/τεμ. 1.94€/κιλό

ΚΑΣΙΜΗ 350G ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑ ΤΟ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ 0.99€/τεμ.

ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑ 350G ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ 0.98€/τεμ.

ΜΕΛΟΣΠΙΤΟ 420G ΨΩΜΙ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ1.2€/τεμ.

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 127.5Gx4 ΦΡΥΓ ΣΙΤΟΥ (ΔΩΡΟ 1 ΠΑΚΕΤΟ)1.86€/τεμ.

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 80Gx4 ΦΡΥΓ ΣΙΚΑΛΗΣ (ΔΩΡΟ 1 ΠΑΚ)1.82€/τεμ.

ΜΑΚΒΕΛ 500G(+35%free) ΣΠΑΓΓΕΤΙ N.6 0.97€/τεμ.

ΜΑΚΒΕΛ 500G(+35%free) ΣΠΑΓΓΕΤΙ N.10 0.97€/τεμ.

ΦΛΩΡΙΔΗ 700G ΧΟΙΡΙΝΗ ΣΠΑΛΟΜΠΡΙΖΟΛΑ Μ/Ο ΔΙΣΚ ΝΩΠΟ 5.6€/τεμ.

FARMER 200G ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΚΑΠΝ ΤΕΤΡΑΓ ΣΕ ΦΕΤΕΣ 2.1€/τεμ.

ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ 200G ΧΩΡ. ΓΛΟΥΤΕΝΗ ΠΑΡΙΖΑ ΦΕΤΕΣ 1.09€/τεμ.

ROYAL 410G ΕΒΑΠΟΡΕ ΠΛΗΡΕΣ ΓΑΛΑ 7.5% ΛΙΠ 1.15€/τεμ.

ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ 200Gx3 ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ 10% 2.13€/τεμ.

ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ 200Gx3 ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ 2% 2.13€/τεμ.

ΠΗΛΙΑΓΝΟ 400G ΦΕΤΑ Π.Ο.Π. ΣΕ ΑΛΜΗ (ΤΑΠΕΡ) 5.59€/τεμ.

PALADIN ΓΚΟΥΝΤΑ 500G ΣΕ ΦΕΤΕΣ (FRESH PACK) 3.6€/τεμ.

PALADIN 200G / 10-ΦΕΤΕΣ FINESSE ΤΥΡΙ Τ. ΓΚΟΥΝΤΑ 2.49€/τεμ.

THE RED FARM 500G ΤΟΜΑΤΑ PASSATA 0.52€/τεμ.

ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ 10-ΤΜΧ ΕΛΛΗΝΙΚΑ SMALL 3.1€/τεμ.

REMIA GOLD 250G ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ 80% /ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 0.76€/τεμ.

ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ 4L ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΚΛΑΣΙΚΟ 22.9€/τεμ.

ΝΟΥΝΟΥ 300G FARINE LACTEE 3.73€/τεμ.

ΝΟΥΝΟΥ 300G(-0.40€) FARINE LACTEE 3.33€/τεμ.

ΝΟΥΝΟΥ 300G(-0.20€) FARINE LACTEE ΜΠΙΣΚΟΤΟ 4.35€/τεμ.

ΝΟΥΝΟΥ 300G FARINE LACTEE ΜΠΙΣΚΟΤΟ 4.55€/τεμ.

ΝΟΥΝΟΥ 300G(-0.70€) ΜΠΙΣΚΟΤΟΚΡΕΜΑ 5.27€/τεμ.

ΝΟΥΝΟΥ 300G ΜΠΙΣΚΟΤΟΚΡΕΜΑ 5.97€/τεμ.

ΝΟΥΝΟΥ 300G(-0.30€) ΜΠΙΣΚΟΤΟΚΡΕΜΑ 5.67€/τεμ.

ΝΟΥΝΟΥ 300G ΦΡΟΥΤΟΚΡΕΜΑ 5-ΦΡΟΥΤΑ 6.11€/τεμ.

ΝΟΥΝΟΥ 300G(-0.20€) ΦΡΟΥΤΟΚΡΕΜΑ 5-ΦΡΟΥΤΑ 5.91€/τεμ.

ΝΟΥΝΟΥ 350G ΚΡΕΜΑ ΒΑΝΙΛΙΑ 6.12€/τεμ.

ΝΟΥΝΟΥ 350G(-0.20€) ΚΡΕΜΑ ΒΑΝΙΛΙΑ 5.92€/τεμ.

ΝΟΥΝΟΥ 350G(-0.50€) ΚΡΕΜΑ ΒΑΝΙΛΙΑ -- 5.62€/τεμ.

ALMIRON-1 800G ΓΑΛΑ 1ης ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ (EASYPACK) 25.45€/τεμ.

ALMIRON-2 800G ΓΑΛΑ 2ης ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ (EASYPACK) 20.74€/τεμ.

ALMIRON-3 800G ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 10 ΜΗΝΩΝ (EASYPACK) 19.76€/τεμ.

ΚΑΛΗΜΕΡΑ 200G ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 2.19€/τεμ.

INSTACOFFEE 200G ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΚΑΦΕΣ CLASSIC 4.68€/τεμ.

BEYERS DESSERT ROYAL 250G ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ 4.65€/τεμ.

ΕΥΡΙΠΟΣ 50G ΤΣΑΪ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ / ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ 2.37€/τεμ.

ΓΙΩΤΗΣ 125G (+20% free) ΚΑΚΑΟ ΣΚΟΝΗ 1.53€/τεμ.

FARMER 500G ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ ΚΑΝΑΔΑ 1.29€/τεμ.

ΜΕΓΑ 100ML ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΗ ΛΟΣΙΟΝ ΜΕ 70% ΑΙΘΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ 1.98€/τεμ.

ALLDAY CLEAN 3L 30ΜΕΖ ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤ. ΑΝΟΙΞΗ 3.69€/τεμ.

ALLDAY CLEAN 3L 30ΜΕΖ ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤ. ΛΩΤΟΣ ΟΡΧΙΔΕΑ 3.69€/τεμ.

DIXAN 2.53KG ΣΚΟΝΗ ΦΡΕΣΚ ΑΝΟΙΞΗΣ / 46ΜΕΖ 7.49€/τεμ.

DIXAN 2.53KG ΣΚΟΝΗ ΦΡΕΣΚ ΩΚΕΑΝΟΥ / 46ΜΕΖ 7.49€/τεμ.

ALLDAY CLEAN 2L ΧΛΩΡΟ 0.99€/τεμ.

ALLDAY CLEAN 2L ΧΛΩΡΟ ΛΕΜΟΝΙ 0.99€/τεμ.

ALLDAY 500ML ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ PERLE 1.19€/τεμ.

BAZAAR 750G ΡΟΛΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 3.39€/τεμ.

AIM 75ML HERBAL FAMILY PROTECTION ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ 1.15€/τεμ.

BAZAAR SOFTIES 10-ΤΜΧ ΡΟΛΑ ΥΓΕΙΑΣ (112Gx10) 4.98€/τεμ.

ALWAYS 7-ΤΜΧ ULTRA NIGHT / No3 1.75€/τεμ.

ALWAYS 8-ΤΜΧ ULTRA LONG PLUS / Νο2 1.75€/τεμ.

ALWAYS 9-ΤΜΧ UL PLUS NORMAL / No1 1.75€/τεμ.

ALWAYS 14-ΤΜΧ(-1.00€) UL NIGHT JUMBO PACK / No3 2.59€/τεμ.

ALWAYS 16-ΤΜΧ(-1.00€) UL LONG JUMBO PACK / Νο2 2.59€/τεμ.

O.B 16-ΤΜΧ PRO COMFORT SUPER 4.14€/τεμ.

O.B 16-ΤΜΧ PRO COMFORT SUPER PLUS 4.14€/τεμ.

O.B 16-ΤΜΧ PRO COMFORT NORMAL 4.14€/τεμ.

ELVIVE 400ML ΣΑΜΠΟΥΑΝ COLOR VIVE ΓΙΑ ΒΑΜΜΕΝΑ ΜΑΛΛΙΑ 5.44€/τεμ.

ELVIVE 400ML ΣΑΜΠΟΥΑΝ DREAM LONG ΕΠΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗΣ 5.44€/τεμ.

ELVIVE 400ML ΣΑΜΠΟΥΑΝ EXTRAORDINARY COCONUT OIL 5.44€/τεμ.

ELVIVE 400ML ΣΑΜΠΟΥΑΝ EXTRAORDINARY JOJOBA OIL 5.44€/τεμ.

ELVIVE 400ML ΣΑΜΠΟΥΑΝ FULL RESIST ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ 5.44€/τεμ.

ELVIVE 400ML ΣΑΜΠΟΥΑΝ HYDRA HYALURONIC 5.44€/τεμ.

ELVIVE 400ML ΣΑΜΠΟΥΑΝ TOTAL REPAIR ΑΝΑΔΟΜΗΣΗΣ 5.44€/τεμ.

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗ ΚΑΡΑΒΑΚΙ 125G ΣΑΠΟΥΝΙ ΛΕΥΚΟ 0.75€/τεμ.

SENSI 10-ΤΜΧ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΑΝΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ MEDIUM 6.29€/τεμ.

SENSI 10-ΤΜΧ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΑΝΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ LARGE 6.79€/τεμ.

SENSI 10-ΤΜΧ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΑΝΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ EXTRA LARGE 7.49€/τεμ.

BABYLINO ECON 38-ΤΜΧ SENSITIVE N.6 21.78€/τεμ.

BABYLINO ECON 40-ΤΜΧ SENSITIVE N.6 21.78€/τεμ.

BABYLINO ECON 42-ΤΜΧ SENSITIVE N.5+ 21.78€/τεμ.

BABYLINO ECON 44-ΤΜΧ SENSITIVE N.5 21.78€/τεμ.

BABYLINO ECON 46-ΤΜΧ SENSITIVE N.4+ 21.78€/τεμ.

BABYLINO ECON 50-TMX SENSITIVE N.4 21.78€/τεμ.

SEPTONA 80-ΤΜΧ x2(+1free) ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ CALM N' CARE ΧΑΜΟΜ 4.53€/τεμ.

JOHNSON'S BABY 750ML ΣΑΜΠΟΥΑΝ CHAMOMILE /ΑΝΤΛΙΑ 2.95€/τεμ.

JOHNSON'S BABY 750ML ΣΑΜΠΟΥΑΝ REGULAR /ΑΝΤΛΙΑ 2.95€/τεμ.

JOLLY DOG 405G ΣΚΥΛΟΥ ΒΟΔΙΝΟ (EASY OPEN) 0.69€/τεμ.

JOLLY DOG 405G ΣΚΥΛΟΥ ΒΟΔΙΝΟ/ΛΑΧΑΝ (EASY OPEN) 0.69€/τεμ.

JOLLY DOG 405G ΣΚΥΛΟΥ ΚΟΤΟΠ/ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ (EASY OPEN) 0.69€/τεμ.

JOLLY CAT 405G ΓΑΤΑΣ ΒΟΔΙΝΟ (EASY OPEN) 0.69€/τεμ.

JOLLY CAT 405G ΓΑΤΑΣ ΚΟΤΟΠ/ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ (EASY OPEN) 0.69€/τεμ.

JOLLY CAT 405G ΓΑΤΑΣ ΚΟΥΝΕΛΙ (EASY OPEN) 0.69€/τεμ.

JOLLY CAT 405G ΓΑΤΑΣ ΨΑΡΙ (EASY OPEN) 0.69€/τεμ.

ΓΑΛΑΞΙΑΣ

ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 500ΓΡ. 0.77€/τεμ.

ΚΡΙΣ ΚΡΙΣ ΤΟΣΤ ΜΙΝΙ ΣΙΤΟΥ 350ΓΡ. 1.22€/τεμ.

ΑΡΤΟΠ/ΣΜΑ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ ΣΟΥΣΑΜΕΝΙΟ 350γρ ΨΗ.-ΚΑΤ. 0.68€/τεμ.

ΑΡΤΟΣ ΦΡΑΤΖΟΛΑ 350ΓΡ. ΣΠΥΡΙΔΗ (ΜΟΝΟ ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ) 0.68€/τεμ.

ΑΡΤΟΣ ΦΡΑΤΖΟΛΑ 350ΓΡ. XATZH (ΜΟΝΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ) 0.68€/τεμ.

ΑΡΤΟΣ ΦΡΑΤΖΟΛΑ ΣΙΜΙΓΔΑΛΕΝΙΟΣ 500ΓΡ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ (ΜΟΝΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ) 1.10€/τεμ.

ΦΟΡΜΑΚΙ 350ΓΡ.ΓΙΩΤΗΣ (ΜΟΝΟ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) 0.89€/τεμ.

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΣΙΤΟΥ 255ΓΡ. 1.18€/τεμ.

BARILLA ΣΠΑΓΓΕΤΙ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ Νο5 500γρ. 1.31€/τεμ.

MISKO ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΧΟΝΔΡΟ 500ΓΡ 1.12€/τεμ.

MISKO ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΜΕΤΡΙΟ 500ΓΡ 1.12€/τεμ.

ΜΠΡΙΖΟΛΑ ΛΑΙΜΟΥ ΧΟΙΡΙΝΗ Μ/Ο ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ - ΒΕΛΓΙΟΥ ΤΟ ΚΙΛΟ 4.99€/τεμ.

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΠΟΥΤΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟ ΚΙΛΟ 3.99€/τεμ.

ΠΑΣΣΙΑΣ Χ.ΓΛΟΥΤ. ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΚΑΠΝΙΣΤΗ ΤΟ ΚΙΛΟ 9.09€/τεμ.

7 ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΚΟΚΚΙΝΟΨΑΡΟ Α/Κ 300/500 shrink δίχτυ ΤΟ ΚΙΛΟ 7.22€/τεμ.

ΡΟΔΟΠΗ ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ 3.7%ΛΙΠ. 1LT 1.68€/τεμ.

ΛΥΚΑΣ ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΠΛΗΡΕΣ 1LT (ΜΟΝΟ ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ) 1.36€/τεμ.

ΡΟΔΟΠΗ ΓΑΛΑ Υ.Π. 1.5%ΛΙΠ. 1LT 1.68€/τεμ.

ΛΥΚΑΣ ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΕΛΑΦΡΥ 1LT (ΜΟΝΟ ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ) 1.36€/τεμ.

ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΕΒΑΠΟΡΕ 7.5% ΓΑΛΑ 400ΓΡ. 0.8€/τεμ.

ΔΩΔΩΝΗ ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΟΣ 3.9% ΛΙΠΑΡΑ 200ΓΡ. 2+1ΔΩΡΟ 2.34€/τεμ.

ΔΩΔΩΝΗ ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΟΣ 2% 200ΓΡ. ΛΙΠΑΡΑ 2+1ΔΩΡΟ 2.34€/τεμ.

ΗΠΕΙΡΟΣ ΦΕΤΑ ΣΥΣΚ. Π.Ο.Π. 200ΓΡ. 2.75€/τεμ.

ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΦΕΤΑ ΤΑΠΕΡ 400ΓΡ. 4.48€/τεμ.

GRANDE ΓΚΟΥΝΤΑ ΦΕΤΕΣ ΓΕΡΜ. 500ΓΡ. 5.25€/τεμ.

ADORO LIGHT 10% ΣΕ ΦΕΤΕΣ 175ΓΡ 2.50€/τεμ.

ADORO LIGHT 10% ΦΡΑΤΖΟΛΑ (PLU 1206) 10.35€/τεμ.

ΓΚΡΕΚΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΣ ΧΥΜΟΣ ΤΟΜΑΤΑΣ 500ΓΡ. 0.82€/τεμ.

ΧΡ.ΑΥΓΑ ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΜΕ ΒΙΤ.D +Ω3 6ΑΔΑ STICKER -0.50€ (ΠΡ.ΕΛΛΑΣ) 2.62€/τεμ.

ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ ΦΡΕΣΚΑ Α 4ΑΔΑ Μ ΠΘ 1.78€/τεμ.

ΒΙΤΑΜ ΚΛΑΣΙΚΟ 200ΓΡ 1.22€/τεμ.

ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΕΞΑΙΡ. ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 1LT 5.98€/τεμ.

SOL ΗΛΙΕΛΑΙΟ 1LT 5.12€/τεμ.

ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΡΑΚΑΣ 900ΓΡ. 3.49€/τεμ.

ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΒΖ 1KG 1.16€/τεμ.

ΓΙΩΤΗΣ ΦΑΡΙΝ ΛΑΚΤΕ ΜΕ ΒΡΩΜΗ 300ΓΡ. 3.24€/τεμ.

ΓΙΩΤΗΣ ΑΝΘΟΣ ΟΡΥΖΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 150ΓΡ 2.32€/τεμ.

ΓΙΩΤΗΣ SANILAC 3 400GR. 9.99€/τεμ.

ΛΟΥΜΙΔΗ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ ΠΑΡΑΔ. 96ΓΡ. 1.97€/τεμ.

JACOBS INSTANT 100ΓΡ. 2.94€/τεμ.

MAXWELL HOUSE ΦΙΛΤ 225ΓΡ. -1E 3.94€/τεμ.

ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΤΣΑΪ ΚΕΫΛΑΝΗΣ 10 ΦΑΚ. X 1.5ΓΡ 0.85€/τεμ.

ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΣΑΪ 10 ΦΑΚ. X 1.5ΓΡ 0.85€/τεμ.

ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΙ 10 ΦΑΚ. X 1ΓΡ 0.85€/τεμ.

ΗΕΜΟ ΡΟΦΗΜΑ BAZO 400γρ. με στίκερ -0.50€ 2.23€/τεμ.

AGRINO ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ 500ΓΡ. 1.65€/τεμ.

ΛΑΚΩΝΙΑ φυσικός χυμός πορτοκάλι 250ml 0.34€/τεμ.

SEPTONA MILD ANTISEPTIC LOT.80ML 70% ΟΙΝΟΠΝ. 1.39€/τεμ.

ROL QUICKWASH ΥΓ. ΠΛΥΝΤ. 33MEZ 1600ML 4.14€/τεμ.

ESSEX ΚΟΥΤΙ 50 ΜΕΖ 2.4KG 5.20€/τεμ.

ESSEX TOUCH ΚΟΥΤΙ 50 ΜΕΖ 2.4KG 5.20€/τεμ.

ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΥΓΡΟ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ 1LT 1.15€/τεμ.

AJAX ΚΑΘ/ΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 4ΣΕ1 ΑΝΤΛΙΑ 500ML 1.60€/τεμ.

ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΧΛΩΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ DIL.POWER REGULAR 2LT 0.75€/τεμ.

ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΥΓΡΟ ΜΕ ΑΡΩΜΑ ΛΕΒΑΝΤΑ 1000ML 1.15€/τεμ.

ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΥΓΡΟ ΜΕ ΑΡΩΜΑ ΛΕΜΟΝΙ 1000ML 1.15€/τεμ.

ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΥΓΡΟ ΜΕ ΑΡΩΜΑ ΦΡΕΣΚΑΔΑ 1000ML 1.15€/τεμ.

AJAX ΚΑΘ/ΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 4ΣΕ1 ΑΝΤΛΙΑ 500ML 1.60€/τεμ.

ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΧΛΩΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ULTRA 750ML REGULAR 0.73€/τεμ.

ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΧΛΩΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ULTRA LEMON 750ML 0.73€/τεμ.

ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΧΛΩΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ULTRA FRESH 750ML 0.73€/τεμ.

ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΧΛΩΡΟΚΑΘΑΡ. ULTRA POWER REGULAR 750ML 0.73€/τεμ.

ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΧΛΩΡΟΚΑΘΑΡ. ULTRA POWER LEMON 750ML 0.73€/τεμ.

ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΧΛΩΡΙΟ ULTRA POWER FRESH 750ML 0.75€/τεμ.

PALMOLIVE ΠΙΑΤΩΝ ΛΕΜΟΝΙ ΠΡΑΣΙΝΟ 500ML 1.09€/τεμ.

PALMOLIVE ΠΙΑΤΩΝ REGULAR 1.09€/τεμ.

SOFTEX GRANDE ROLL ΚΟΥΖΙΝΑΣ 2Φ. 350GR 1.87€/τεμ.

COLGATE 1+1 ΟΙΚ.ΣΥΣ.ΟΔ/ΜΑ PR.CARIES 90ML 1.57€/τεμ.

SOFTEX (10+2) Ρ/Υ PURE & SOFT 12ΑΡΙ 744Γ 4.67€/τεμ.

LIBRESSE GOODNIGHT S.W. 10ΤΕΜ. 1.80€/τεμ.

Ο.Β. PRO COMFORT SUPER 16 ΤΕΜ. 3.28€/τεμ.

GLISS ΣΑΜΠΟΥΑΝ ULTIMATE REPAIR 400ML 2.59€/τεμ.

GLISS ΣΑΜΠΟΥΑΝ COLOR PROTECT 400ML 2.59€/τεμ.

GLISS ΣΑΜΠΟΥΑΝ SUPREME LENGTH 400ML 2.59€/τεμ.

GLISS ΣΑΜΠΟΥΑΝ SPLIT HAIR 400ML 2.59€/τεμ.

GLISS ΣΑΜΠΟΥΑΝ OIL NUTRITIVE 400ML 2.59€/τεμ.

GLISS ΣΑΜΠΟΥΑΝ AQUA REVIVE 400ML 2.59€/τεμ.

DETTOL ΣΑΠΟΥΝΙ FRESH 100GR 0.49€/τεμ.

DETTOL ΣΑΠΟΥΝΙ SENSITIVE ΕΥΑΙΣΘ.ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΕΣ 100GR 0.49€/τεμ.

SANI LADY SENSITIVE SUPER ΝΟ 5 10ΤΕΜ 3.33€/τεμ.

BABYLINO SENSITIVE ΠΑΝΕΣ ΝΟ3 4-9KG /22Τ 6.43€/τεμ.

BABYLINO ΠΑΝΕΣ SENSITIVE ΝΟ5 11-16KG/18Τ 6.43€/τεμ.

BABYLINO ΠΑΝΕΣ SENSITIVE ΝΟ4 8-13KG/20Τ 6.43€/τεμ.

BABYLINO ΠΑΝΕΣ SENSITIVE ΝΟ5+12-17KG/16T 6.43€/τεμ.

BABYLINO ΠΑΝΕΣ SENSITIVE ΝΟ7 15+KG/14T 6.43€/τεμ.

ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ ΑΝΤ/ΚΟ 72ΤΕΜ. 1.25€/τεμ.

SEPTONA BABY ΣΑΜ.&ΑΦΡ/ΤΡΟ ΒΑΛ.&ΑΛΟΗ 500ML 2.43€/τεμ.

FRISKIES ΣΚΥΛ.ΜΟΣΧΑΡΙ ΠΑΤΕ 400ΓΡ. 1.52€/τεμ.

FRISKIES FUNTASTIX 175ΓΡ 2.00€/τεμ.

FRISKIES ΓΑΤΑΣ ΒΟΔΙΝΟ/ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ/ΣΥΚΩΤΙ 400ΓΡ. 1.6€/τεμ.

ΑΛΛΑΤΙΝΗ ΑΛΕΥΡΙ 1ΚΙΛΟΥ 2+1 ΔΩΡΟ 3.67€/τεμ.



ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ

ΡΥΖΙ ΜΠΛΟΥ ΜΠΟΝΕΤ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 500ΓΡ 0.76€/τεμ.

ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΑΡΑΤΑ ΣΙΤΟΥ ΦΟΡΜΑ 680G 1.29€/τεμ.

ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑ ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΔΙΠΛΟΖΥΜ.ΣΤΑΡ.ΠΡΟΖ.ΦΕΤ500G 1.68€/τεμ.

ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΣΤΑΡΕΝΙΕΣ ΠΑΠΑΔ/ΛΟΥ 4Χ127.5Γ/1ΔΩΡ 1.26€/τεμ.

MAΡATA ΣΠΑΓΓΕΤΙ Νο6 500ΓΡ 0.62€/τεμ.

MAΡATA ΣΠΑΓΓΕΤΙ Νο6 500ΓΡ 0.62€/τεμ.

ΛΑΙΜΟΣ ΧΟΙΡΙΝΟΣ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ Μ/Ο ΝΩΠΟΣ (ΧΥΜΑ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ) 5.95€/τεμ.

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΝΩΠΑ 65% ΑΓΡΟΖΩΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ Ε/Ζ 3.75€/τεμ.

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΝΩΠΑ ΧΥΜΑ 3.75€/τεμ.

ΠΑΡΙΖΑ BUENAS ΦΕΤΕΣ 300ΓΡ.. 1.55€/τεμ.

ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΣ Α/Κ ΚΑΤΕΨ/ΝΟΣ. 5.9€/τεμ.

ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΜΑΡΑΤΑ 3.5%ΛΙΠ.100%ΕΛΛ.1L * 1.12€/τεμ.

ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΜΑΡΑΤΑ 3.5%ΛΙΠ.100%ΕΛΛ.1L * 1.12€/τεμ.

ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΜΑΡΑΤΑ 1.5%ΛΙΠ.100%ΕΛΛ.1L * 1.12€/τεμ.

ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΜΑΡΑΤΑ 1.5%ΛΙΠ.100%ΕΛΛ.1L * 1.12€/τεμ.

ΓΑΛΑ PIESTO ΕΒΑΠΟΡΕ 410G * 0.86€/τεμ.

ΓΑΛΑ PIESTO ΕΒΑΠΟΡΕ ΕΛΑΦΡΥ 410G * 0.86€/τεμ.

ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ ΜΑΡΑΤΑ 10% ΕΛΛ 3Χ200ΓΡ. 1.75€/τεμ.

ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ ΜΑΡΑΤΑ 2% ΕΛΛ 3Χ200ΓΡ. 1.75€/τεμ.

ΦΕΤΑ ΠΟΠ ΘΡΑΚΗΣ ΔΟΥΚΙΔΗΣ 400ΓΡ 4.08€/τεμ.

ΓΚΟΥΝΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΦΕΤΕΣ 350ΓΡ 3.12€/τεμ.

ΤΥΡΙ ΜΑΡΑΤΑ LIGHT ΙΣΠΑΝ.ΦΕΤΕΣ 300G 2.94€/τεμ.

ΤΟΜΑΤΑ ΜΑΡΑΤΑ PASSATA 500G 0.48€/τεμ.

ΑΥΓΑ ΤΣΑΟΥΣΗ L-ΜΕΓΑΛΑ 6Τ 1.76€/τεμ.

ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ 63-73ΓΡ 6Τ 1.76€/τεμ.

ΛΙΠΑΡΗ ΥΛΗ SUPER FRESCO ΠΑΚ.200G 0.9€/τεμ.

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΜΟLΟΝ LAVE ΕΞ.ΠΑΡΘΕN.1LT 5.55€/τεμ.

ΗΛΙΕΛΑΙΟ ΜΑΡΑΤΑ 1LT 3.15€/τεμ.

ΑΡΑΚΑΣ ΜΑΡΑΤΑ 1000ΓΡ 1.86€/τεμ.

ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΙΚΗ AZUCARERA 1KG E.E 1.15€/τεμ.

ΓΑΛΑ NUTRICIA ALMIRON N1 800Γ Ε/PAC 22.72€/τεμ.

ΓΑΛΑ NUTRICIA ALMIRON N2 800Γ E/PAC 19.55€/τεμ.

ΓΑΛΑ NUTRICIA ALMIRON N3 800Γ E/PAC 19.24€/τεμ.

ΓΑΛΑ NUTRICIA ALMIRON N.4 800ΓΡ 19.15€/τεμ.

ΚΑΦΕΣ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ ΠΑΡΑΔ.194ΓΡ 2.44€/τεμ.

ΚΑΦΕΣ CLASSIC NESCAFE 50ΓΡ 2.32€/τεμ.

ΚΑΦΕΣ JACOBS ΕΚΛΕΚΤΟΣ 250G 4.93€/τεμ.

ΚΑΦΕΣ JACOBS ΕΚΛΕΚΤΟΣ 250G 4.93€/τεμ.

ΑΦΕΨΗΜΑ LIPTON ΧΑΜΟΜΗΛΙ 10Φ.Χ1ΓΡ. 0.82€/τεμ.

KAKAO BONORA 125ΓΡ 0.9€/τεμ.

ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ ΕΛΛ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 500ΓΡ 1.15€/τεμ.

ΧΥΜΟΣ ΜΑΡΑΤΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΦΥΣΙΚΟΣ 1L 0.75€/τεμ.

ΧΥΜΟΣ ΜΑΡΑΤΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΦΥΣΙΚΟΣ 1L 0.75€/τεμ.

ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ GEL ΧΕΡΙΩΝ NATURA 80ML 1€/τεμ.

DROLIO ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤ ΣΑΚ.14ΠΛΥΣΕΙΣ 1.85€/τεμ.

DROLIO ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤ.ΡΟΥΧΩΝ ΑΡ.ΛΟΥΛΟΥΔ 38ΠΛ 3.55€/τεμ.

DROLIO ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡ. ΕΠΙΦ. ΛΕΒΑΝΤΑ 1L 1.5€/τεμ.

AVA ΥΓΡΟ ΠΙΑΤ ACTION ΞΙΔΙ&ΜΗΛΟ 430ML 1.16€/τεμ.

ΡΟΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΓΛΑΡΟΣ 1Τ Χ800ΓΡ 2.65€/τεμ.

ΟΔ/ΜΑ COLGATE TRIPLE ACTION 75ML(-0.30) 2.25€/τεμ.

ΡΟΛΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΛΑΡΟΣ ΜΙΝΙ 2Φ 10ΤΕΜΧ75G 2.78€/τεμ.

ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ ALWAYS ULTRA LONG 16T.ΟΙΚ ΣΥΣΚ 2.59€/τεμ.

ΤΑΜΠΟΝ OB PRO COMFORT SUPER 16ΤΕΜ. 3.24€/τεμ.

PANTENE ΣΑΜΠΟΥΑΝ CLASSIC 360ML 3.23€/τεμ.

ΣΑΠΟΥΝΙ SETTE JASMIN & CITRUS 125ΓΡ. 0.45€/τεμ.

ΠΑΝΑ ΑΚΡΑΤ.SANI MEDIUM Νο2 15Τ 7.56€/τεμ.

ΠΑΝΑ ΑΚΡΑΤ.SANI LARGE Νο3 12Τ 7.56€/τεμ.

ΠΑΝΑ ΑΚΡΑΤ.SANI EXTRA LARGE Νο4 10Τ. 7.56€/τεμ.

BABYLINO SENSITIVE ECON.No5 44Τ 11.98€/τεμ.

BABYLINO SENSITIVE ECONOMY No3 4-9KG 56Τ 11.98€/τεμ.

BABYLINO SENSITIVE ECON No4 50Τ 11.98€/τεμ.

BABYLINO SENSITIVE ECON No4+ 46Τ 11.98€/τεμ.

BABYLINO SENSITIVE No5+ 42ΤΕΜ 11.98€/τεμ.

ΜΩΡ/ΛΑ SEPTONA CALM& CARE ΧΑΜΟΜ 80Τ 2+1Δ 3.42€/τεμ.

SEPTONA BABY ΣΑΜΠ/ΑΦΡΟΛ ΑΛΟΗ 500ML. 2.88€/τεμ.

ΣΚΥΛΟΤΡ BARRON ΜΠΟΥΚ ΚΟΤ-ΓΑΛ 400ΓΡ 0.64€/τεμ.

ΓΑΤΟΤΡΟΦΗ ΜΠΟΥΚ BARRON ΨΑΡΙ 400ΓΡ 0.6€/τεμ.

ΑΛΕΥΡΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΑΡΑΤΑ 1KG 0.94€/τεμ.



e-fresh.gr

Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Thalea (3 lt) 19.99€/τεμ.

Γιαούρτι Αγελάδος 2% λιπαρά 2+1 δώρο ΔΩΔΩΝΗ (3x200 g) 2.39€/τεμ.

Γάλα Φρέσκο Ελαφρύ Καθημερινά Δέλτα (1 lt) 1.89€/τεμ.

Τυρί σε φέτες Gouda (10 φέτες) (180 g) 2.60€/τεμ.

Χυμός Πορτοκάλι Φρουτοποτό Life (1 L) 1.43€/τεμ.

Φιλέτο Γαλοπούλας Καπνιστό 10 Φέτες Ifantis (160 g) -0,20¤ 3.19€/τεμ.

Αρακάς Κατεψυγμένος Extra Fine Μπαρμπα Στάθης (400 g) 3.10€/τεμ.

Καφές Ελληνικός Παραδοσιακός Λουμίδης Παπαγάλος (194 g) 3.90€/τεμ.

Ζάχαρη Λευκή Κρυσταλλική (1 Kg) 1.23€/τεμ.

Χυμός Τομάτας Ελαφρά Συμπυκνωμένος Κλασικός Pummaro (500 g) 0.98€/τεμ.

Ψωμί του Τοστ Σταρένιο Καραμολέγκος (680 g) 2.57€/τεμ.

Σπαγγέτι Νο 6 Melissa (500 g) 1.18€/τεμ.

Κιμάς Ανάμικτος Γαλλίας Φλωρίδης (500g) 3.78€/τεμ.

Αυγά Φρέσκα Αχυρώνα 6 τεμ Χρυσά Αυγά (ελάχιστο βάρος 53g) 2.70€/τεμ.

Αντισηπτικό Τζελ Χεριών Miss Sandy (80ml) 1+1Δώρο 0.98€/τεμ.

Σαπούνι Naturals Μέλι & Γάλα Palmolive 3+1 Extra Pack (4Χ90gr) 2.48€/τεμ.

Οδοντόκρεμα Family Protection Anti-Cavity Aim (75 ml) 2.39€/τεμ.

Ρολό Κουζίνας 2φύλλο Economy Endless (760g) 3.49€/τεμ.

Χλωρίνη Ultra Protection Lemon Klinex (750ml) 1.99€/τεμ.

Σκόνη Πλυντηρίου Active Clean Skip (45 μεζ / 2.925 Kg) 12.21€/τεμ.

Χαρτί Υγείας 2φύλλο Pure & Soft Softex (10+2τεμ *62g) 4.99€/τεμ.

Σερβιέτες Ultra Normal wing Libresse (10 τεμ) 2.79€/τεμ.

Σαμπουάν Αναδόμηση και Προστασία Pantene (360 ml) 6.49€/τεμ.

Υγρό πιάτων Ultra Original Fairy (400 ml) 2.39€/τεμ.

Μωρομάντηλα με Καπάκι Endless (72 τεμ) 1.54€/τεμ.

Πάνες Pampers Premium Care Μέγεθος 1 (2-5 kg) (26τεμ) 11.99€/τεμ.



Discount Market

ΔΙΑΛΕΧΤΗ ΣΟΔΕΙΑ ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 500g 0.94€/τεμ.

ΚΡΙΣ ΚΡΙΣ ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΣΤΑΡΕΝΙΟ 700g 1.75€/τεμ.

ΨΩΜΙ ΦΡΑΝΤΖΟΛΑ 350g (BAKE OFF) 0.65€/τεμ.

FORMA ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΣΙΤΟΥ 500g (3+1ΔΩΡΟ) 1.49€/τεμ.

ΜΕΛΙΣΣΑ ΣΠΑΓΓΕΤΙ Νο6 500g 1.14€/τεμ.

ΠΑΣΣΙΑΣ ΧΟΙΡΙΝΟΣ ΚΙΜΑΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 700g 4.49€/τεμ.

ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΝΩΠΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΤΟ ΚΙΛΟ 3.75€/τεμ.

ΝΙΚΑΣ ΠΑΡΙΖΑ ΣΕ ΦΕΤΕΣ 160g 1.35€/τεμ.

REDDA ΠΑΓΚΑΣΙΟΥΣ ΚΤΨ 1Kg 5.65€/τεμ.

ΜΕΒΓΑΛ ΓΑΛΑ 3.5% 1L 1.36€/τεμ.

ΜΕΒΓΑΛ ΓΑΛΑ 1.5% 1L 1.36€/τεμ.

MILK TIME ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΕΣ 7.5% 410g 0.94€/τεμ.

ΜΕΒΓΑΛ ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΟΣ 3.85% (2+1Δ) 200g 2.04€/τεμ.

ΜΕΒΓΑΛ ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΟΣ 2% (2+1Δ) 200g 2.1€/τεμ.

ΟΡΕΙΝΗ ΦΕΤΑ Π.Ο.Π. 400g 4.99€/τεμ.

MY CHEESE GOUDA ΣΕ ΦΕΤΕΣ 200g 2.39€/τεμ.

MY CHEESE GOUDA LIGHT ΣΕ ΦΕΤΕΣ 200g 2.59€/τεμ.

VIVA ΧΥΜΟΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΣ 500g 0.49€/τεμ.

ΑΥΓΑ 6ΑΔΑ Μ [53-63g] 1.85€/τεμ.

BELLA ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ SOFT 250g 1.25€/τεμ.

ΔΙΑΛΕΧΤΟ ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 1L 6.39€/τεμ.

ΔΙΑΛΕΧΤΗ ΣΟΔΕΙΑ ΗΛΙΕΛΑΙΟ 1L 3.19€/τεμ.

ΕΚΛΕΚΤΗ ΣΟΔΕΙΑ ΜΠΑΜΙΕΣ No1 750g 3.29€/τεμ.

SUGARTIA ΖΑΧΑΡΗ ΠΑΚΕΤΟ 1Kg 1.28€/τεμ.

ΓΙΩΤΗΣ ΦΑΡΙΝ ΛΑΚΤΕ -0.40€ 300g 3.05€/τεμ.

ΑΡΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ 96g 1.59€/τεμ.

AROME DU CAFE ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ 100g 2.79€/τεμ.

AROME DU CAFE ΦΙΛΤΡΟΥ 250g 3.59€/τεμ.

AL-CO ΧΑΜΟΜΗΛΙ 40g ΦΑΚΕΛΑΚΙ 1.17€/τεμ.

ΧΑΙΤΟΓΛΟΥ ΚΑΚΑΟ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ 125g 0.99€/τεμ.

BELO ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 1L 0.79€/τεμ.

ACTIVEL GEL ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ 500ml 3.89€/τεμ.

SKIP ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ACTIVE CLEAN 45Μ 2925g 7.65€/τεμ.

REX ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΚΚΙΝΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ 1L 1.19€/τεμ.

RICO ΠΙΑΤΩΝ ΜΗΛΟ 750ml 0.99€/τεμ.

ΑΠΑΛΟ ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 190Φ 350g 1.75€/τεμ.

COLGATE CAVITY PROTECTION 100ml 1.29€/τεμ.

ΑΠΑΛΟ Χ/Υ ΓΚΟΦΡΕ 10ΡΟΛΑ 2.88€/τεμ.

ALWAYS ULTRA PLUS DUO NORMAL 18Τ 2.99€/τεμ.

OB NORMAL 16Τ 2.99€/τεμ.

GLAM ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΚΑΝΟΝΙΚΑ 400ml 1.79€/τεμ.

AROMATICS ΣΑΠΟΥΝΙ MUSK 125g (3+1ΔΩΡΟ) 2.15€/τεμ.

STROMA PAD ΠΑΝΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Νο3 12Τ 6.49€/τεμ.

BABYLINO SENSITIVE ECONOMY PACK ΧΑΜΟΜΗΛΙ Νο4 50Τ 13.99€/τεμ.

LINDY ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ ALOE 64ΤΕΜ 0.89€/τεμ.

SEPTONA BABY ΣΑΜΠΟΥΑΝ & ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ 500ml 4.38€/τεμ.

SNIKY ΣΚΥΛΟΤΡΟΦΗ ADULT 4Kg 4.99€/τεμ.

SNIKY ΓΑΤΟΤΡΟΦΗ ΚΡΕΑΣ 2Kg 3.49€/τεμ.

ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΑΧΥ ΑΛΕΥΡΙ Γ.Ο.Χ. 1Kg 0.95€/τεμ.

ΩΜΕΓΑ ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ 500g 1.25€/τεμ.

ΚΡΗΤΙΚΟΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΥ ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 500ΓΡ 0.94€/τεμ.

ΦΑΡΜΑ ΚΑΣΤΡΟΥ ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ ΠΛΗΡΕΣ 1LT 1.12€/τεμ.

ΦΑΡΜΑ ΚΑΣΤΡΟΥ ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ ΕΛΑΦΡΥ 1LT 1.12€/τεμ.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΥ ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΠΛΗΡΕΣ 7.5% 400ΓΡ 0.83€/τεμ.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΥ ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ 5% 3*200ΓΡ 1.79€/τεμ.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΥ ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ 2% 3*200ΓΡ 1.79€/τεμ.

ΦΕΤΑ ΠΟΠ ΤΡΙΠΟΛΗ ΔΟΧ.ΤΟ ΚΙΛΟ 8.95€/τεμ.

ΓΚΟΥΝΤΑ ΦΡΑΤΖΟΛΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΠΡ. ΓΑΛΑ ΕΝΤΟΣ ΕΕ 8.25€/τεμ.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΥ GOUDA LIGHT ΣΕ ΦΕΤΕΣ 200ΓΡ 1.95€/τεμ.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΥ ΧΥΜ.ΤΟΜΑΤΑΣ ΕΛΑΦΡ.ΣΥΜΠ.3*250ΓΡ. 0.90€/τεμ.

ΑΥΓΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ 6ΑΔΑ (M) 53-63ΓΡ 1.19€/τεμ.

ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ ΑΧΥΡΩΝΑ 6ΑΔΑ 53ΓΡ+ 1.85€/τεμ.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΥ ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΣΤΑΡΕΝΙΟ ΦΟΡΜΑ 700ΓΡ 1.29€/τεμ.

SUPER FRESCO ΚΛΑΣΙΚΟ 200ΓΡ 0.75€/τεμ.

TOPLU MONASTERY ΕΞ.ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 3L 17.55€/τεμ.

ΗΛΙΕΛΑΙΟ POP CUISINE 1LT 2.75€/τεμ.

ΣΟΔΕΙΑ ΦΑΣΟΛΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΚΤΨ 1Κ 1.65€/τεμ.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΥ ΑΡΑΚΑΣ ΚΤΨ 1Κ 1.85€/τεμ.

ROYAL ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ 1Κ1.15€/τεμ.

ΝΟΥΝΟΥ FARINE LACTEE 300ΓΡ 3.50€/τεμ.

NESTLE NAN 2 OPTIPRO 400ΓΡ. 10.56€/τεμ.

KALATHERI ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ ΟΙΚΟΝ.ΠΑΚΕΤΟ 2*100ΓΡ 2.05€/τεμ.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΥ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΚΑΦΕΣ 200ΓΡ 4.09€/τεμ.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΥ ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ 250ΓΡ 3.65€/τεμ.

ΨΥΧΑΛΗΣ ΨΩΜΙ ΚΟΝΤΟ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ ΣΟΥΣΑΜΙ 350ΓΡ 0.92€/τεμ.

ΕΥΡΙΠΟΣ ΧΑΜΟΜΗΛΙ 10*1ΓΡ 0.67€/τεμ.

LIPTON ΜΑΥΡΟ ΤΣΑΙ YELLOW LABEL 10*1.5ΓΡ 1.05€/τεμ.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΥ ΚΑΚΑΟ 125ΓΡ 0.98€/τεμ.

ΓΑΙΑ ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ 500ΓΡ 0.99€/τεμ.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΥ ΦΥΣ.ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 1L 0.75€/τεμ.

SEPTONA REFRESH WIPES ΠΡΑΣ.15T 0.35€/τεμ.

NATURA ANTISEPTIC GEL 80ML 0.95€/τεμ.

ΝΕΟΜΑΤ ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤ. ECO ROSE 14MEZ 2.29€/τεμ.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΥ ΥΓΡΟ ΠΛ.ΡΟΥΧ.BLUE FRESH 30Μ/1850ML 2.78€/τεμ.

CLEAN TEAM ΧΛΩΡΙΟ ΚΛΑΣΣΙΚΗ 2L 0.98€/τεμ.

CLEAN TEAM ULT.ΥΓΡΟ ΓΕΝ.ΚΑΘ.ΛΕΜΟΝΙ 1L. 1.40€/τεμ.

CLEAN TEAM ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΞΥΔΙ 500ML 0.88€/τεμ.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΥ ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 2Φ 800ΓΡ 2.65€/τεμ.

COLGATE ΟΔ/ΜΑ MAX WHITE 75ML 1.57€/τεμ.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΥ ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΣΙΤΟΥ 4*125ΓΡ 1.27€/τεμ.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΥ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 2Φ 10*75ΓΡ 2.78€/τεμ.

ALWAYS ΣΕΡΒ/ΤΑ ULTRA NORMAL PLUS 9Τ 1.65€/τεμ.

OB PRO COMFORT NORMAL 16T 3.15€/τεμ.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΥ ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΒΑΜΜΕΝΑ ΜΑΛΛΙΑ 400ML 1.65€/τεμ.

ΣΑΠΟΥΝΙ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 100ΓΡ ΕΛΑΑ. 0.45€/τεμ.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΥ ΠΑΝΑ ΒΡΑΚΑΚΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Νο4 LARGE 10T 6.75€/τεμ.

PAMPERS ACTIVE BABY MAXI No4 58T 13.95€/τεμ.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΥ ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ ΠΟΥΔΡΑ 80Τ 0.99€/τεμ.

JB SHAMPOO REGULAR 300ML. 1.49€/τεμ.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΥ ΣΚΥΛΟΤΡΟΦΗ ΚΟΝΣ.ΜΠΟΥΚ.ΚΟΤ.ΓΑΛ. 1250ΓΡ 1.55€/τεμ.

DEVETA ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΣΠΑΓΓΕΤΙ Ν.6 500ΓΡ 0.62€/τεμ.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΥ ΓΑΤΟΤΡΟΦΗ ΚΟΝΣ.ΜΠΟΥΚΙΕΣ ΚΟΤ.ΓΑΛ. 405ΓΡ 0.60€/τεμ.

ΜΕ ΤΟΝ ΠΛΑΣΤΗ ΑΛΕΥΡΙ ΟΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1Κ 0.80€/τεμ.

ΧΟΙΡΙΝΟ ΝΩΠΟΣ ΚΙΜΑΣ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ 400ΓΡ 3.45€/τεμ.

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΠΟΥΤΙ ΝΩΠΟ ΕΛΛ.ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΣΥΚ. 4.45€/τεμ.

ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΠΑΣΣΙΑΣ ΚΑΠΝΙΣΤΗ ΤΟΣΤ ΤΟ ΚΙΛΟ 8.95€/τεμ.

ΠΑΣΣΙΑΣ ΠΑΡΙΖΑ ΦΟΡΜΑ ΤΟ ΚΙΛΟ 4.95€/τεμ.

ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΣ Α/Κ VACUUM ΤΟ ΚΙΛΟ 4.45€/τεμ.

LIDL

Νώμα Ρύζι νυχάκι Θεσσαλονίκης 1.35€/τεμ.

Vegeterra Φασολάκια πλατιά 1.59€/τεμ.

O.B. Normal Super 3.23€/τεμ.

ΓΑΛΠΟ Φρέσκο γάλα 3.5% πλήρες 1.12€/τεμ.

ΓΑΛΠΟ Φρέσκο γάλα 1.5% ελαφρύ 1.12€/τεμ.

Γάλπο Στραγγιστό γιαούρτι 2% 2.45€/τεμ.

Milbona Gouda σε φέτες 3.19€/τεμ.

Milbona Γάλα ελαφρύ 4% λιπαρά συμπυκνωμένο 0.86€/τεμ.

Επιλογής Φακές ψιλές 1.95€/τεμ.

Combino Σπαγγέτι Νο 6 1.22€/τεμ.

Eviva Χυμός πορτοκάλι 100% 0.69€/τεμ.

Coshida Πατέ για γάτες 0.35€/τεμ.

Dentalux Οδοντόκρεμα Complex 3 Herbal / Mint 0.99€/τεμ.

Floralys Χαρτί υγείας 2πλα φύλλα 3.19€/τεμ.

Siempre ultra Σερβιέτες Aloe Vera 1.19€/τεμ.

Floralys Χαρτί κουζίνας 2πλα φύλλα 2.65€/τεμ.

Χρυσός Μύλος Αλεύρι γ. όλες τις χρήσεις τύπου 70% 0.95€/τεμ.

Χρυσός Μύλος Φρυγανιές σίκαλης 1.19€/τεμ.

Κοτόπουλο Χώρα προέλευσης: Ελλάδα 3.69€/τεμ.

Αγροικία Παριζάκι γίγας 3.35€/τεμ.

Χρυσός Μύλος Ψωμί τοστ σταρένιο 1.29€/τεμ.

Belbake Κακάο σκόνη 1.69€/τεμ.

W5 Χλωροκαθαρ/κό παχύρρευστο Fresh/Πεύκο 0.94€/τεμ.

Bellarom Καφές φίλτρου Strong 5.89€/τεμ.

Milbona Gouda light Maasdam light κλασική/ωρίμανσης 2.25€/τεμ.

Bellarom Στιγμιαίος καφές Classic 2.15€/τεμ.

Vita D'or Μαργαρίνη με ηλιέλαιο 60% λιπαρά 1.99€/τεμ.

Lupilu Μωρομάντηλα 0.75€/τεμ.

Lupilu Πάνες No 4 Maxi 7.29€/τεμ.

Maxitrat Απορρυπαντικό ρούχων υγρό 40 πλύσεις 3.69€/τεμ.

Diamant Ζάχαρη λευκή κρυσταλλική 1.15€/τεμ.

Bellosan Υγρή τροφή για σκύλους βοδινό/πουλερικά 1.49€/τεμ.

Lord Nelson Τσάι χαμομήλι σε φακελάκια 0.89€/τεμ.

Εύ Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5.59€/τεμ.

Ocean Sea Μπακαλιάρος ολόκληρος χωρίς κεφάλι 4.95€/τεμ.

Τηγανιά χοιρινή Χώρα προέλευσης: βλ.συσκευασία 2.75€/τεμ.

Φρέσκα αυγά M 2.35€/τεμ.

Κρεμοσάπουνο ανταλλακτικό Pure Fresh Almond Sea Breeze 0.99€/τεμ.

Δέλτα Advance γάλα 2.1€/τεμ.

W5 Υγρό πιάτων Perle/Original συμπυκνωμένο 0.95€/τεμ.

Lupilu Παιδικό σαμπουάν φυσικό εκχύλισμα χαμομηλιού 1.99€/τεμ.

Bellarom Ελληνικός καφές κλασικός 3.29€/τεμ.

Siempre Πάνες ακράτειας Μ No.2 6.79€/τεμ.

Cien Σαπούνι Μασσαλίας 1.49€/τεμ.

Cien Σαμπουάν Color Repair Fabulous Oils 2.29€/τεμ.

Φρατζόλα 1.19€/τεμ.

Sanola Ηλιέλαιο 3.30€/τεμ.

Sanilac 2 Γάλα για βρέφη 9.96€/τεμ.

Φέτα Π.Ο.Π. 9.49€/τεμ.

Γάλπο Γιαούρτι αγελάδος 3.9% 1.35€/τεμ.

Pummaro Πασσάτα 0.75€/τεμ.

ΜΑΣΟΥΤΗΣ

ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΜΑΣΟΥΤΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 500ΓΡ 0.79€/τεμ.

ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΥΣΗ ΣΙΤΟΥ 700ΓΡ 1.60€/τεμ.

ΨΩΜΙ ΚΑΤΣΕΛΗ ΔΙΠΛΟΖΥΜΩΤΟ ΣΤΑΡΕΝΙΟ ΠΡΟΖΥΜΕΝΙΟ ΦΕΤΕΣ 500ΓΡ 1.68€/τεμ.

ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΣΤΑΡΕΝΙΕΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 255ΓΡ 0.94€/τεμ.

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΣΠΑΓΓΕΤΙ MR GRAND Ν6 500ΓΡ 0.62€/τεμ.

ΜΠΟΥΤΙ ΧΟΙΡΙΝΟ Μ/Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟ 5.70€/τεμ.

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΧΥΜΑ 2.99€/τεμ.

ΠΑΡΙΖΑ PREMIUM ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΧΥΜΑ 3.90€/τεμ.

ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΣ ΡΟΛΟ ΦΙΛΕΤΟ PESCANOVA 480 ΓΡ 4.50€/τεμ.

ΓΑΛΑ ΜΕΒΓΑΛ ΠΑΣΤΕΡ 3.5% ΛΕΥΚΟ 1ΛΙΤ ΧΑΡΤ 1.22€/τεμ.

ΓΑΛΑ ΜΕΒΓΑΛ ΕΛΑΦΡΥ 1.5% 1Λ ΧΑΡΤΙΝΟ 1.22€/τεμ.

ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΝΟΥΝΟΥ 170 ΓΡ 0.72€/τεμ.

ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΑΣ ΣΕΡΓΑΛ 3.85% 200Γ ΕΤ 2+1ΔΩΡΟ 1.35€/τεμ.

ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΑΣ ΣΕΡΓΑΛ 2% 200ΓΡ ΕΤ 2+1ΔΩΡΟ 1.35€/τεμ.

ΦΕΤΑ 400ΓΡ ΔΩΔΩΝΗ 4.90€/τεμ.

GOUDA ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ GRANDE 48% ΦΡΑΤΖΟΛΑ ΧΥΜΑ 7.35€/τεμ.

ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ ΤΥΡΙ ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΛΑΦΡΥ ΧΥΜΑ ΦΡΑΤΖΟΛΑ 8.99€/τεμ.

ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ ΓΚΡΕΚΑ 500ΓΡ 0.82€/τεμ.

ΑΥΓΑ ΤΣΑΚΙΡΗ 6ΑΔΑ ΑΠΛΑ Μ 53-63 1.49€/τεμ.

ΑΥΓΑ ΤΣΑΚΙΡΗ 6ΑΔΑ ΦΡ. ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΧΤ 63-72 1.90€/τεμ.

ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ FLORA ΠΛΑΚΑΚΙ 70%Λ 25%ΒΟΥΤ 250ΓΡ 2.10€/τεμ.

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ XENIA ΑΘΗΝΟΕΛΙΑ-ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ 1L 7.26€/τεμ.

ΗΛΙΕΛΑΙΟ MR GRAND 1L 2.99€/τεμ.

ΑΡΑΚΑΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗ 1000ΓΡ. 1.80€/τεμ.

ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ SUGARTIA 1Κ 1.15€/τεμ.

NUTRICIA ΦΑΡΙΝ ΛΑΚΤΕ 250ΓΡ 1.66€/τεμ.

ΓΑΛΑ ALMIRON GROWING UP 2+ UHT 1L 1.77€/τεμ.

ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΥΖΟΥΝΟΓΛΟΥ96ΓΡ 1.38€/τεμ.

NESCAFE 100ΓΡ 4.33€/τεμ.

ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ MR GRAND 250ΓΡ 3.65€/τεμ.

ΧΑΜΟΜΗΛΙ LIPTON ΑΦΕΨΗΜΑ ΦΑΚΕΛΑ 20ΦΧ1ΓΡ 1.56€/τεμ.

ΚΑΚΑΟ MR GRAND 125ΓΡ 0.89€/τεμ.

ΦΑΚΕΣ ΧΟΝΔΡΕΣ MR GRAND 500ΓΡ 1.09€/τεμ.

MR GRAND ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 1L 0.75€/τεμ.

MR GRAND SPRAY ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΛΟΣΙΟΝ 150ML 0.89€/τεμ.

DIXAN GEL ΦΡΕΣΚΑΔΑ ΩΚΕΑΝΟΥ 33ΜΕΖ 1.65L 5.40€/τεμ.

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡ MR GRAND ΑΝΘΗ ΑΝΟΙΞΗΣ 2L 2.29€/τεμ.

ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ MR GRAND LEMON FRESH 500ML 0.95€/τεμ.

ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ MR GRAND 2Φ 650ΓΡ 2.15€/τεμ.

ΟΔ/ΜΑ AIM FAMILY PROTECTION HERBAL 75ML 1.15€/τεμ.

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ MR GRAND 10Τ 3Φ BLUE WHITE 920ΓΡ 3.49€/τεμ.

ΣΕΡΒ EVERY DAY UL PL HYPERDRY NORMAL 10Τ 1.93€/τεμ.

ΤΑΜΠΟΝ Ο.Β PRO COMFORT SUPER 16ΤΕΜ 3.31€/τεμ.

ΣΑΜΠ GLISS ULTIMATE COLOR PROTECT ΒΑΜΜΕΝΑ 400ML 2.88€/τεμ.

ΣΑΠΟΥΝΙ MR GRAND ΓΑΛΑ ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ 125ΓΡ 0.39€/τεμ.

ΠΑΝΕΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ MR GRAND MEDIUM N2 15T 6.79€/τεμ.

BABYLINO SENSITIVE No3 4-9K 22T 5.45€/τεμ.

ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ SEPTONA CALM N CARE SENSITIVE 60T 2+1ΔΩΡΟ 3.31€/τεμ.

AGNOTIS ΣΑΜΠΟΥΑΝ & ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ 400ML 3.99€/τεμ.

ΣΚΥΛΟΤΡΟΦΗ MR GRAND ΚΥΝΗΓΙ 1250ΓΡ 1.49€/τεμ.

ΓΑΤΟΤΡΟΦΗ MR GRAND ΠΑΤΕ ΜΟΣΧ/ΚΑΡΟΤΑ 400ΓΡ 0.69€/τεμ.

ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΜΑΣΟΥΤΗ 1Κ 0,95 0.95€/τεμ.

MARKET IN

ECONOMY ΡΥΖΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 500ΓΡ 0.89€/τεμ.

ΜΦΒ ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΜΙΝΙ ΣΤΑΡΕΝΙΟ 340ΓΡ. 0.99€/τεμ.

ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΔΙΠΛΟΖΥΜΩΤΟ ΨΩΜΙ ΣΤΑΡ 500ΓΡ 1.59€/τεμ.

FORMA ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΣΙΤΟΥ ΣΕΛΟΦΑΝ 125ΓΡ 3+1Δ 1.59€/τεμ.

ECONOMY ΣΠΑΓΓΕΤΙ Ν6 1Κ 1.2€/τεμ.

ΧΟΙΡΙΝΟΙ ΛΑΙΜΟΙ Μ/Ο ΕΙΣ.ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ 4.99€/τεμ.

ΧΟΙΡΙΝΟΙ ΛΑΙΜΟΙ Μ/Ο ΕΙΣΑΓ.ΒΕΛΓΙΟΥ 4.99€/τεμ.

ΜΦΒ ΚΟΤΣΙ ΧΟΙΡΙΝΟ ΠΡΟΨΗΜΕΝΟ 600ΓΡ 4.99€/τεμ.

ΜΦΒ ΚΙΜΑΣ ΑΝΑΜΕΙΚΤΟΣ ΚΤΨ 500ΓΡ 3.5€/τεμ.

ΜΦΒ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΦΡ.ΔΙΣΚΑΚΙ ΚΙΛ 3.99€/τεμ.

ΜΦΒ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ ΕΛΛΗΝ ΣΥΣΚ ΚΙΛΟ 3.99€/τεμ.

ECONOMY ΠΑΡΙΖΑ ΦΕΤΕΣ 450ΓΡ 199Ε 1.99€/τεμ.

ECONOMY ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΚΑΠΝΙΣΤΗ 400ΓΡ 299Ε 2.99€/τεμ.

ECONOMY ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΒΡΑΣΤΗ 400ΓΡ 299Ε 2.99€/τεμ.

ΚΟΚΚΙΝΟΨΑΡΟ ΑΚΕΦΑΛΟ FAO27 ΚΤΨ TO ΚΙΛΟ 4.99€/τεμ.

ΔΕΛΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕΣ 1L 1.88€/τεμ.

ΔΕΛΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΕΛΑΦΡΥ 1L 1.88€/τεμ.

ECONOMY ΓΑΛΑ ΣΥΜΠ/ΝΟ ΠΛΗΡΕΣ 410ΓΡ. 1.15€/τεμ.

ECONOMY ΓΑΛΑ ΣΥΜΠ/ΝΟ LIGHT 410ΓΡ. 1.15€/τεμ.

ΜΦΒ ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ 10% 900ΓΡ 2.99€/τεμ.

ΜΦΒ ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ 2% 900ΓΡ 2.99€/τεμ.

ΜΦΒ ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΠΟΠ ΛΕΣΒΟΥ ΤΟ ΚΙΛΟ 8.49€/τεμ.

ΓΚΟΥΝΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΦΡΑΤΖΟΛΑ ΤΟ ΚΙΛΟ 8.49€/τεμ.

ΜΦΒ ΤΥΡΙ ΕΜΕΝΤΑΛ LIGHT ΦΡΑΤΖΟΛΑ ΤΟ ΚΙΛΟ 11.49€/τεμ.

ECONOMY ΧΥΜΟΣ ΤΟΜΑΤΑΣ PASSATA 500ΓΡ 0.45€/τεμ.

ECONOMY ΑΥΓΑ Α' 6ΑΔΑ 53-63ΓΡ 1.79€/τεμ.

ΜΦΒ ΑΥΓΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΧΥΡΩΝΑΣ L 63-73ΓΡ.6Τ. 2.39€/τεμ.

ECONOMY ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΠΛΑΚΑΚΙ 250ΓΡ. 0.99€/τεμ.

ECONOMY ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ SOFT CLASSIC 250ΓΡ. 0.99€/τεμ.

ΜΦΒ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ 1LT 5.99€/τεμ.

ECONOMY ΗΛΙΕΛΑΙΟ ΡΑΦΙΝΑΡΙΣΜΕΝΟ 1L 2.99€/τεμ.

ΜΦΒ ΑΡΑΚΑΣ ΚΤΨ 1 Κ 1.99€/τεμ.

ΜΦΒ ΦΑΣΟΛΑΚΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΚΤΨ 1 Κ 1.99€/τεμ.

ΜΦΒ ΜΠΑΜΙΕΣ ΚΤΨ Ν.1 750ΓΡ. 2.99€/τεμ.

ΜΦΒ ΦΑΣΟΛΑΚΙ ΠΛΑΤΥ ΚΤΨ 1 Κ 1.99€/τεμ.

ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ 1ΚΙΛΟΥ 1.25€/τεμ.

ECONOMY ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛ.Ε.Ε.1Κ 1.25€/τεμ.

ΖΑΧΑΡΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ 1Κ 1.25€/τεμ.

NUTRICIA ΚΡΕΜΑ ΜΠΙΣΚΟΤΑ 250ΓΡ 3.74€/τεμ.

NUTRICIA ΚΡΕΜΑ ΦΑΡΙΝ ΛΑΚΤΕ 250ΓΡ 2.27€/τεμ.

ALMIRON 2 ΓΑΛΑ 2ΗΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΑΠΌ 6Μ 800ΓΡ 19.99€/τεμ.

ALMIRON 3 ΡΟΦΗΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 1-2ΕΤΩΝ 800ΓΡ 18.99€/τεμ.

ALMIRON 1 ΓΑΛΑ 1ΗΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ 0-6Μ 800ΓΡ 23.99€/τεμ.

ECONOMY ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 200ΓΡ 2.19€/τεμ.

ECONOMY ΚΑΦΕΣ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ 200ΓΡ 4.99€/τεμ.

ECONOMY ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ GOLD 500ΓΡ 5.99€/τεμ.

ECONOMY ΧΑΜΟΜΗΛΙ 10ΦΑΚ 0.89€/τεμ.

ΜΦΒ ΚΑΚΑΟ ΣΕ ΣΚΟΝΗ 100ΓΡ 0.99€/τεμ.

ECONOMY ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ ΕΙΣ.500ΓΡ 1.39€/τεμ.

ECONOMY ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ ΕΙΣ.500ΓΡ 1.29€/τεμ.

ECONOMY ΡΕΒΥΘΙΑ ΧΟΝΔΡΑ ΕΙΣ.500ΓΡ 1.79€/τεμ.

ECONOMY ΧΥΜΟΣ ΝΕΚΤΑΡ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 1L 0.79€/τεμ.

ECONOMY ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΗΠΙΑΣ ΑΝΤΙΣΙΠ 30ΤΕΜ 0.79€/τεμ.

ECONOMY ΗΠ.ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΌ GEL MENTA 110ML 0.89€/τεμ.

ECONOMY ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ECO 60ΜΕΖ 7.99€/τεμ.

ECONOMY ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΥΓΡΟ BLUE 3LT 3.99€/τεμ.

ECONOMY ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΥΓΡΟ ΛΩΤΟΣ 3LT 3.99€/τεμ.

ECONOMY ΧΛΩΡΙΟ REGULAR 2LT 1.19€/τεμ.

ECONOMY ΣΚΟΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΕΜΟΝΙ 500ΓΡ 1.39€/τεμ.

ECONOMY ΧΛΩΡΙΟ ΛΕΜΟΝΙ 2LT 1.19€/τεμ.

ECONOMY ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ CRYSTAL 1L 1.49€/τεμ.

ECONOMY ΣΚΟΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΕΥΚΟ 500ΓΡ 1.39€/τεμ.

ECONOMY ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΛΕΜΟΝΙ 1L 0.99€/τεμ.

ECONOMY ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΞΥΔΙ 1L 0.99€/τεμ.

ECONOMY ΡΟΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 2Τ 190ΓΡ 1.49€/τεμ.

ECONOMY ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ HERBAL 75ML 0.89€/τεμ.

ECONOMY ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ SENSITIVE 75ML 0.89€/τεμ.

ECONOMY ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ TOTAL ACTION 75ML 0.89€/τεμ.

ECONOMY ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ WHITENING 75ML 0.89€/τεμ.

ECONOMY ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΓΚΟΦΡΕ 2Φ 600ΓΡ 10Τ 2.99€/τεμ.

ECONOMY ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ ULTRA SUPER NIGHT 10T 1.09€/τεμ.

ECONOMY ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ ULTRA REGULAR 10T 1.09€/τεμ.

OB ΤΑΜΠΟΝ PRO COMFORT SUPER 16T 2.99€/τεμ.

G&B ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΜΑΛΛΙΑ 500ML 1.99€/τεμ.

G&B ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΓΙΑ ΒΑΜΜΕΝΑ ΜΑΛΛΙΑ 500ML 1.99€/τεμ.

G&B ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΤΑΛΑΙΠΩΡΗΜΕΝΑ ΜΑΛΛΙΑ 500ML 1.99€/τεμ.

G&B ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΜΑΛΛΙΑ 500ML 1.99€/τεμ.

ECONOMY ΣΑΠΟΥΝΙ ΕΛΑΙΟΛ.ΑΛΟΗ ΚΟΥΤ.100ΓΡ 0.79€/τεμ.

ECONOMY ΣΑΠΟΥΝΙ ΕΛΑΙΟ.ΤΡΙΑΝΤ.ΚΟΥΤ 100ΓΡ 0.79€/τεμ.

ECONOMY ΣΑΠΟΥΝΙ ΕΛΑΙΟ.ΑΡ.ΧΑΜ.ΚΟΥΤ.100ΓΡ 0.79€/τεμ.

ECONOMY ΓΕΡΟΝΤΙΚΗ ΠΑΝΑ Ν.2 15ΤΕΜ. 5.49€/τεμ.

ECONOMY ΓΕΡΟΝΤΙΚΗ ΠΑΝΑ Ν.3 12ΤΕΜ. 5.49€/τεμ.

ECONOMY ΓΕΡΟΝΤΙΚΗ ΠΑΝΑ N.4 10ΤΕΜ 5.49€/τεμ.

ECONOMY ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ Ν.4 8-14 18Τ 2.99€/τεμ.

ECONOMY ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ Ν.5 12-18 16Τ 2.99€/τεμ.

ECONOMY ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ Ν.6 16+ 14Τ 2.99€/τεμ.

ECONOMY ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ ALOE VERA 64+20ΔΩΡΟ 0.99€/τεμ.

ECONOMY ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ ΠΟΥΔΡΑ 64+20ΔΩΡΟ 0.99€/τεμ.

ECONOMY ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΧΑΜΟΜ.750ML 2.49€/τεμ.

ECONOMY ΣΚΥΛΟΥ ΚΡΟΚΕΤΑ ΒΟΔΙΝΟ 15ΚΙΛΩΝ 14.99€/τεμ.

ECONOMY ΣΚΥΛΟΥ ΒΟΔΙΝΟ 405ΓΡ. 0.69€/τεμ.

ECONOMY ΣΚΥΛΟΥ ΒΟΔΙΝΟ-ΛΑΧ. 405ΓΡ. 0.69€/τεμ.

ECONOMY ΣΚΥΛΟΥ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ-ΓΑΛΟΠ 405ΓΡ 0.69€/τεμ.

ECONOMY ΓΑΤΑΣ ΠΑΤΕ ΒΟΔ.ΚΑΡΔΙΑ 100ΓΡ. 0.55€/τεμ.

ECONOMY ΠΑΤΕ ΓΑΤΑΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΖΑΜΠ 100ΓΡ 0.55€/τεμ.

ECONOMY ΠΑΤΕ ΓΑΤΑΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΓΑΛΟΠ 100ΓΡ 0.55€/τεμ.

ECONOMY ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 5Κ. 4.29€/τεμ.

Μy Market

MY KOUZINA ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 500G 0.92€/τεμ.

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ γεύση2 ψωμί τοστ σταρένιο 700g 1.58€/τεμ.

ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΔΙΠΛΟΖΥΜΩΤΟ ΣΤΑΡΕΝΙΟ ΠΡΟΖΥΜΕΝΙΟ ΣΕ ΦΕΤΕΣ 500G 1.68€/τεμ.

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ φρυγανιές σταρένιες 510g (3+1ΔΩΡΟ) 1.35€/τεμ.

ΜΕΛΙΣΣΑ ΣΠΑΓΓΕΤΙ ΝΟ 6 500G 0.84€/τεμ.

ΜΠΡΙΖΟΛΑ ΧΟΙΡΙΝΗ ΣΤΑΒΛΙΣΙΑ (ΤΙΜΗ ΚΙΛΟΥ) 6.88€/τεμ.

ΠΙΝΔΟΣ ΜΠΟΥΤΙΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΩΠΑ ΔΙΣΚΑΚΙ 800g (-25%) 4.2€/τεμ.

ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΠΑΡΙΖΑ (ΤΙΜΗ ΚΙΛΟΥ) 6.33€/τεμ.

ΠΕΡΚΑ ΝΕΙΛΟΥ ΦΙΛΕΤΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΗ 630g 9.95€/τεμ.

ΕΚΛΕΚΤΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ 3,7% ΛΙΠΑΡΑ 1L 1.25€/τεμ.

ΕΚΛΕΚΤΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ 1,5% ΛΙΠΑΡΑ 12/1l 1.25€/τεμ.

ΝΟΥΝΟΥ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ 400G 1.19€/τεμ.

ΚΡΙ ΚΡΙ ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ & ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ 8% ΛΙΠΑΡΑ 200g (2+1 ΔΩΡΟ)2.41€/τεμ.

ΚΡΙ ΚΡΙ ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ & ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ 2% ΛΙΠΑΡΑ 200g (2+1 ΔΩΡΟ) 2.41€/τεμ.

ΜΕΝΕΓΑΤΟΣ ΦΕΤΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Π.Ο.Π. ΒΑΡΕΛΙΣΙΑ ΣΕ ΑΛΜΗ 400g 5.94€/τεμ.

BEST PRICE GOUDA ΦΕΤΕΣ 500g 4.73€/τεμ.

ΛΟΓΑΔΙ ΣΕ ΦΕΤΕΣ 180g 3€/τεμ.

KYKNOS ΧΥΜΟΣ ΤΟΜΑΤΑΣ 250G (3ΤΕΜ) 1.06€/τεμ.

ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ ΦΡΕΣΚΑ 10ΑΔΑ ΕΩΣ 53g (S) 2.31€/τεμ.

ΒΛΑΧΑΚΗ ΑΥΓΑ ΑΧΥΡΩΝΑ ΗΜΕΡΑΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΦΡΕΣΚΑ 6ΑΔΑ 63-73g(l) 2.21€/τεμ.

ΧΩΡΙΟ SOFT ΜΕ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 225g 1.56€/τεμ.

MY KOUZINA ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 1L 6.75€/τεμ.

MINEΡΒΑ ΗΛΙΕΛΑΙΟ 1L 3.6€/τεμ.

ΑΛΤΕΡΡΑ ΑΡΑΚΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ 1kg 1.96€/τεμ.

ROYAL SUGAR ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 1KG 1.18€/τεμ.

ΝΟΥΝΟΥ ΦΑΡΙΝ ΛΑΚΤΕ 300G (0,40€ ΕΚΠΤΩΣΗ) 2.58€/τεμ.

FRISOGROW NO 3 ΠΑΙΔΙΚΟ ΓΑΛΑ 800G 19.98€/τεμ.

MY GUSTO ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ 96G 1.13€/τεμ.

JACOBS ΕΚΛΕΚΤΟΣ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΚΑΦΕΣ 100G 4.39€/τεμ.

MY GUSTO ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ CLASSIC 250G 3.75€/τεμ.

MY GUSTO ΜΑΥΡΟ ΤΣΑΙ 10 ΦΑΚΕΛΩΝ (10X1,5G) 0.69€/τεμ.

MY GUSTO ΚΑΚΑΟ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ 125G 0.9€/τεμ.

3 ΑΛΦΑ ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ 500G 1.55€/τεμ.

ΑΜΙΤΑ ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 1L 1.35€/τεμ.

SMILE SO CLEAN ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ GEL ΧΕΡΙΩΝ 80ML 0.5€/τεμ.

ARIEL ALPINE ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ ΥΓΡΟ 70Μ. 15.34€/τεμ.

DETTOL POWER & FRESH ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΟ LEMON & LIME 1L 2.33€/τεμ.

FAIRY MAX POWER ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΟ 650ML 2.99€/τεμ.

MY SOFT JUMBO ΡΟΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 3 ΦΥΛΛΩΝ 800G 2.99€/τεμ.

AIM WHITE NOW ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ 75ML 1.81€/τεμ.

SOFTEX SILK ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 3 ΦΥΛΛΩΝ 8ΑΡΙ 0,760KG 3.95€/τεμ.

ALWAYS ULTRA SECURE NIGHT ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 12ΤΕΜ. 2.59€/τεμ.

OB PRO COMFORT SUPER 16ΤΕΜ 3.23€/τεμ.

FRUCTIS ΔΥΝΑΜΗ & ΛΑΜΨΗ ΣΑΜΠΟΥΑΝ 400ML 2.91€/τεμ.

PALMOLIVE OLIVE ORIGINAL ΣΑΠΟΥΝΙ ΠΡΑΣΙΝΟ 90G 0.66€/τεμ.

SANI PANTS ΕΣΩΡΟΥΧΑ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ Ν.1 SMALL 14TEM 7.87€/τεμ.

BABYLINO SENSITIVE JUNIOR Ν.5 ΟΙΚΟΝΟΜ ΣΥΣΚ 44Τ 13.08€/τεμ.

SEPTONA ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ CALM N' CARE ΑΛΟΗ 60ΤΕΜ. (2+1 ΔΩΡΟ) 2.73€/τεμ.

SEPTONA BABY ΣΑΜΠΟΥΑΝ & ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ ΒΑΛΣΑΜΟ & ΛΕΒΑΝΤΑ 500ML 2.93€/τεμ.

FRISKIES BALANCE ΞΗΡA ΤΡΟΦΗ ΣΚΥΛΟΥ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 1,5KG 3.12€/τεμ.

FRISKIES ΞΗΡΑ ΤΡΟΦΗ ΓΑΤΑΣ JUNIOR 1,5KG 4.43€/τεμ.

ΑΛΛΑΤΙΝΗ ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1KG(-0,30) 1.55€/τεμ.

SYNKA

ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 500ΓΡ./12 0.79€/τεμ.

ΤΟΣΤ ΓΕΥΣΗ 2 ΣΙΤΟΥ 700ΓΡ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ/5 1.60€/τεμ.

ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΔΙΠΛΟΖΥΜΩΤΟ ΠΡΟΖ.ΣΤΑΡΕΝΙΟ 500ΓΡ 1.68€/τεμ.

ΦΡΥΓ.ΠΑΠ/ΛΟΥ ΣΤΑΡΕΝΙΕΣ 255ΓΡ./24 0.94€/τεμ.

MR GRAND ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Ν.6 500ΓΡ./24. 0.62€/τεμ.

ΧΟΙΡ.ΣΠΑΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μ/Ο 4.90€/τεμ.

ΜΙΜΙΚΟΣ ΚΟΤΟΠ.65% ΝΩΠΟ Τ/Π -20%ΦΘ./4 5.32€/τεμ.

ΠΑΡΙΖΑ TOSTAKI(ΚΙΛΟ) 3.90€/τεμ.

ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΣ Α/Κ 700ΓΡ.ΚΒ 665ΓΡ./14 4.50€/τεμ.

ΔΕΛΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕΣ 1L 1.60€/τεμ.

ΔΕΛΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΕΛΑΦΡΥ 1L 1.60€/τεμ.

ΝΟΥΝΟΥ ΕΒΑΠΟΡΕ 170ΓΡ/96 0.72€/τεμ.

ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ ΓΙΑΟΥΡ.200ΓΡ.ΦΑΡΜΑ ΣΕΛΛΙΑ 0.84€/τεμ.

ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ ΓΙΑΟΥΡ.2% 200ΓΡ.ΦΑΡΜΑ ΣΕΛΛΙΑ 0.84€/τεμ.

ΔΩΔΩΝΗ ΦΕΤΑ ΤΑΠΕΡ ΣΕ ΑΛΜΗ 400ΓΡ./12 4.90€/τεμ.

GOUDA ΦΡΑΤΖΟΛΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΕΙΣ (ΚΙΛΟ) 7.35€/τεμ.

ΤΥΡΙ ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ OPTIMA 2.5 (ΚΙΛΟ) 8.99€/τεμ.

ΓΚΡΕΚΑ ΕΛΑΦ.ΣΥΜΠ.ΧΥΜΟΣ ΤΟΜΑΤΑΣ 500ΓΡ./12 0.82€/τεμ.

ΑΥΓΑ MEDIUM 53-63ΓΡ.10ΑΔΑ Χ.ΘΗΚ(ΛΑΔΑΚΗ) 2.51€/τεμ.

FLORA ΜΑΡΓ.70% ΜΕ ΒΟΥΤ.25%.Λ.250ΓΡ/20 2.10€/τεμ.

ΑΒΕΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΞ.ΠΑΡΘ.ΠΛ.Φ.1L /12 6.77€/τεμ.

MR GRAND ΗΛΙΕΛΑΙΟ 1L /12 2.99€/τεμ.

MR GRAND ΑΡΑΚΑΣ 450ΓΡ./24 1.69€/τεμ.

ΖΑΧΑΡΗ 1 ΚΙΛΟΥ ROYAL SUGAR Ε.Ε/10 1.15€/τεμ.

NUTRICIA FARINE LACTEE 250ΓΡ./7 1.66€/τεμ.

ALMIRON GROWING UP 2+ 1 LTR.ΦΙΑΛΗ/6 1.77€/τεμ.

ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝ.ΠΑΡΑΔ.ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ 96ΓΡ./24 1.38€/τεμ.

NESCAFE CLASSIC 100ΓΡ./24 4.33€/τεμ.

MR GRAND ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ 250ΓΡ./12 3.65€/τεμ.

ΚΟΠΕΛΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΣΑΙ 20Χ2ΓΡ./9 ΚΙΝΑΣ 1.49€/τεμ.

MR GRAND ΚΑΚΑΟ 125ΓΡ./12 0.89€/τεμ.

MR GRAND ΦΑΚΕΣ ΧΟΝΔΡΕΣ 500ΓΡ./12 1.09€/τεμ.

MR GRAND Φ.ΧΥΜ.ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 1L./12 0.75€/τεμ.

MR GRAND LOTION ΚΑΘ.ΧΕΡΙΩΝ 150ML /12 0.89€/τεμ.

DIXAN GEL ΦΡΕΣΚ.ΩΚΕΑΝΟΥ 33Μ(1.65L) /4 5.40€/τεμ.

DIXAN OCEANIC KOYTI 70M.(3.85K)/1 10.79€/τεμ.

MR GRAND ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡ.ΑΝΘΗ ΑΝΟΙΞΗΣ 2L /6 2.29€/τεμ.

MR GRAND ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡ.ΑΓΡΙΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ 2L /6 2.29€/τεμ.

MR GRAND ΠΙΑΤ.ΛΕΜΟΝΙ 900ML/9 1.43€/τεμ.

MR GRAND Ρ.ΚΟΥΖ.ΛΕΥΚΟ 2Φ.650ΓΡ./12 2.15€/τεμ.

AIM FAMILY PROTECT HERBAL ΟΔ/ΜΑ 75ML/24 1.14€/τεμ.

MR GRAND Χ.ΥΓ.10ΑΡΙ BLUE WHITE 3ΦΥΛΛΩΝ /7 4.31€/τεμ.

EVERYDAY SENS.UL.PL.NORMAL 10T./36 1.93€/τεμ.

EVERYDAY HD UL.PL.SUPER 10T./36 1.93€/τεμ.

EVERYDAY SENS.UL.PL.MAXI NIGHT 10T./36. 1.93€/τεμ.

O.B PROCOMF.SUPER SEAL 16T./24 3.31€/τεμ.

GLISS COLOR PROTECT SHAMPOO 400ML /6 2.88€/τεμ.

MR GRAND ΣΑΠΟΥΝΙ ΓΑΛΑ ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ125ΓΡ./48 0.39€/τεμ.

MR GRAND ΣΑΠΟΥΝΙ ΒΙΟΛΑΝΤΑ 125ΓΡ./48 0.39€/τεμ.

MR GRAND ΠΑΝΕΣ ΑΚΡ.Ν.2 MEDIUM 15T./4 6.79€/τεμ.

MR GRAND ΠΑΝΕΣ ΑΚΡ.Ν.3 LARGE 12T./8 6.79€/τεμ.

MR GRAND ΠΑΝΕΣ ΑΚΡ.Ν.4 XLARGE 10T./8 6.79€/τεμ.

BABYLINO SENS.N.1 2-5K.26T/6 4.02€/τεμ.

BABYLINO SENS.N.4+ 10-15K.19T./6 5.45€/τεμ.

BABYLINO SENS.N.5 11-16K.18T./6 5.45€/τεμ.

BABYLINO SENS.N.6 13-18KG 14T./6 5.09€/τεμ.

BABYLINO SENS.N.7 15+K.14T./6 5.45€/τεμ.

SEPTONA ΜΩΡΟΜΑΝΤ.SENSITIVE 60T.2+1ΔΩΡ/6 5.52€/τεμ.

JOHNSONS B.SHAM.ΧΑΜ.750+300MLΔ ΑΝΤΛΙΑ/6 2.96€/τεμ.

MR GRAND ΣΚΥΛΟΤΡΟΦΗ ΚΥΝΗΓΙ 1250ΓΡ./12 1.49€/τεμ.

MR GRAND ΣΚΥΛΟΤΡΟΦΗ ΒΟΔΙΝΟ 1250ΓΡ./12 1.49€/τεμ.

MR GRAND ΣΚΥΛΟΤΡΟΦΗ ΚΟΤΟΠ.-ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ 1250ΓΡ./12 1.49€/τεμ.

MR GRAND ΓΑΤΟΤΡΟΦΗ ΠΑΤΕ ΜΟΣΧ/ΚΑΡΟΤΑ 400ΓΡ./24 0.69€/τεμ.

MR GRAND ΓΑΤΟΤΡΟΦΗ ΠΑΤΕ ΤΟΝΟΣ/ΣΟΛ.400ΓΡ./24 0.69€/τεμ.

ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΚΡΗΤ.ΦΥΛ.&ΠΙΤΕΣ 1Κ.-0.30E/10 0.95€/τεμ.

ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ

Χαλκιαδάκης Ρύζι Καρολίνα Σερρών 500 gr 0,97€/τεμ.

Παπαδοπούλου Γεύση 2 Ψωμί Τοστ Σίτου Vegan 350 gr 1,10€/τεμ.

Κατσέλης Ψωμί Διπλοζυμωτό Με Προζύμη Σταρένιο 500 gr 1,68€/τεμ.

Παπαδοπούλου Φρυγανιές Σταρένιες Vegan 255 gr 0,89€/τεμ.

Stella Μακαρόνια Σπαγγέτι Ν6 500 gr 0,73€/τεμ.

Χοιρινό Μηρός Μ/Ο Ελληνικό 5,70€/τεμ.

Νιτσάκος Κοτόπουλο 65% Ελληνικό 3,70€/τεμ.

Αγ. Ιωάννης Κοτόπουλο 65% Ελληνικό 3,70€/τεμ.

Αγροζωή Κοτόπουλο 65% Ελληνικό 3,70€/τεμ.

Αμβροσιάδης Κοτόπουλο 65% Ελληνικό 3,70€/τεμ.

Tostaki Πάριζα Σε Φέτες Χωρίς Γλουτένη 160 gr 1,12€/τεμ.

Daskalakis Frozen Foods Μπακαλιάρος Χωρίς Κεφάλι Αργεντινής 665 gr 4,30€/τεμ.

Ροδόπη Γάλα Φρέσκο Πλήρες 3,7% 1 lt 1,70€/τεμ.

Ροδόπη Γάλα Φρέσκο Ελαφρύ 1,7% 1 lt 1,70€/τεμ.

Νουνού Γάλα Εβαπορέ Πλήρες 7,5% 400 gr 1,24€/τεμ.

Νουνού Γάλα Εβαπορέ Ελαφρύ 4% 400 gr 1,24€/τεμ.

Φάγε Total Στραγγιστό Γιαούρτι 5% 200 gr 1,28€/τεμ.

Φάγε Total Στραγγιστό Γιαούρτι 2% 200 gr 1,28€/τεμ.

Kolios Τυρί Φέτα ΠΟΠ 200 gr 3,03€/τεμ.

Χαλκιαδάκης Τυρί Gouda Σε Φέτες 200 gr 2,44€/τεμ.

Dirollo Τυρί Σε Φέτες 175 gr 2,56€/τεμ.

Γκρέκα Ελαφρά Συμπυκνωμένος Χυμός Τομάτας 500 gr 0,66€/τεμ.

Λαδάκης Farm Αυγά Small Έως 53 gr 6 Τεμάχια 1,60€/τεμ.

Super Fresco Μαργαρίνη Κλασικό 200 gr 0,90€/τεμ.

Χρυσάνθη Παρθένο Ελαιόλαδο 1 lt 6,10€/τεμ.

Nutria Ηλιέλαιο 1 lt 3,34€/τεμ.

Χαλκιαδάκης Φασολάκια Πλατιά Πέλλας 1 kg 2,40€/τεμ.

Diamant Λευκή Κρυσταλλική Ζάχαρη 1 kg 0,79€/τεμ.

Milupa Aptamil Γάλα Ν4 Νηπιακό Ρόφημα Ηλικίας 2 Ετών Σε Σκόνη 400 gr 8,70€/τεμ.

Milupa Aptamil Γάλα Ν3 3ης Βρεφικής Ηλικίας 1-2 Ετών Σε Σκόνη 400 gr 8,98€/τεμ.

Milupa Aptamil Γάλα Ν2 2ης Βρεφικής Ηλικίας 6-12 Μηνών Σε Σκόνη 400 gr 9,10€/τεμ.

Milupa Aptamil Γάλα Ν1 1ης Βρεφικής Ηλικίας 0-6 Μηνών Σε Σκόνη 400 gr 10,98€/τεμ.

Γιώτης Βρεφική Κρέμα Φαρίν Λακτέ 300 gr 2,86€/τεμ.

Χαλκιαδάκης Ελληνικός Καφές 192 gr 2,49€/τεμ.

Jacobs Στιγμιαίος Καφές Soluble 100 gr 3,18€/τεμ.

Tchibo Καφές Φίλτρου Exclusive Intense 250 gr 3,81€/τεμ.

Lipton Χαμομήλι Αφέψημα 10 x 1 gr 0,82€/τεμ.

Γιώτης Κακάο 125 gr 1,35€/τεμ.

Ωμέγα Special Φακές Ψιλές 500 gr 0,87€/τεμ.

Ήβη Φυσικός Χυμός Πορτοκάλι 1 lt 0,98€/τεμ.

Septona Υγρομάντηλα Αντιβακτηριακά Λεμόνι 15 Τεμάχια 0,36€/τεμ.

Omo Υγρό Πλυντηρίου Ρούχων Λεβάντα 27 Μεζούρες 1,755 lt 3,28€/τεμ.

Χαλκιαδάκης Χλωρίνη Ultra Lemon 750 ml 0,89€/τεμ.

Χαλκιαδάκης Υγρό Πατώματος Λεβάντα 1 lt 1,30€/τεμ.

Planet Υγρό Απορρυπαντικό Πιάτων Antibacterial Vegan 425 ml 1,13€/τεμ.

Χαλκιαδάκης Χαρτί Κουζίνας Γίγας 3φυλλο 800 gr 2,59€/τεμ.

Colgate Οδοντόκρεμα Total Original 75 ml 1,58€/τεμ.

Puravita Χαρτί Υγείας 3φυλλο 10 Τεμάχια 900 gr 3,68€/τεμ.

Always Platinum Σερβιέτες Ultra Night 6 Τεμάχια 2,09€/τεμ.

Always Ultra Σερβιέτες Secure Night 6 Τεμάχια 2,09€/τεμ.

O.B. Pro Comfort Ταμπόν Mini 16 Τεμάχια 1,98€/τεμ.

Puravita Σαμπουάν Για Κανονικά Ξηρά Μαλλιά 400 ml 1,94€/τεμ.

Παπουτσάνης Σαπούνι Πράσινο Με Ελαιόλαδο 125 gr 0,54€/τεμ.

Sani Sensitive Pants Εσώρουχα Ακράτειας N2 Medium 10 Τεμάχια + 4 Τεμάχια Δώρο 8,77€/τεμ.

Babylino Sensitive Πάνες Βρεφών Ν3 4-9 kg Economy Pack 56 Τεμάχια 10,91€/τεμ.

Babylino Sensitive Πάνες Βρεφών Ν4 8-13 kg Economy Pack 50 Τεμάχια 10,91€/τεμ.

Babylino Sensitive Πάνες Βρεφών Ν4+ 10-15 kg Economy Pack 46 Τεμάχια 10,91€/τεμ.

Babylino Sensitive Πάνες Βρεφών Ν5 11-16 kg Economy Pack 44 Τεμάχια 10,91€/τεμ.

Babylino Sensitive Πάνες Βρεφών Ν5+ 12-17 kg Economy Pack 42 Τεμάχια 10,91€/τεμ.

Agnotis Μωρομάντηλα 70 Τεμάχια 1,59€/τεμ.

Septona Baby Σαμπουάν & Αφρόλουτρο Βάλσαμο & Λεβάντα 500 ml 3,42€/τεμ.

Septona Baby Σαμπουάν & Αφρόλουτρο Βάλσαμο & Αλόη 500 ml 3,42€/τεμ.

Barron Υγρή Τροφή Για Σκύλους Μπουκίτσες Κοτόπουλο & Γαλοπούλα 400 gr 0,57€/τεμ.

Barron Υγρή Τροφή Για Γάτες Μπουκίτσες Με Ψάρι 400 gr 0,53€/τεμ.

Χαλκιαδάκης Αλεύρι Για Όλες Τις Χρήσεις 1 kg 0,95€/τεμ.

Tα καταστήματα των αλυσίδων σούπερ μάρκετ έχουν αναρτήσει τα ειδικά σήματα επί των προϊόντων που δήλωσαν κάθε μία ότι συμμετέχουν στο «καλάθι» τους προσφέροντας στους καταναλωτές μία γκάμα αγαθών στην καλύτερη δυνατή τιμή.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης εξήγησε, μάλιστα, ότι «η εντολή για τους ελέγχους από την ΔΙΜΕΑ είναι διπλή: έλεγχος σε όλα τα καλάθια για να δούμε ότι είμαστε σε τιμές κάτω της 3ης Οκτωβρίου και δεύτερον να συνεχιστούν οι έλεγχοι για τα πλαφόν. Δεν θα γίνει χαμός σε όλα τα άλλα». «Το θέμα είναι να κερδίσει ο κόσμος λεφτά, σκοπός είναι να βγει ο καταναλωτής κερδισμένος. Οι άνθρωποι οι οποίοι δεν βγάζουν το μήνα να τα βγάλουν πέρα. Στόχος να φτιάξουμε ένα χώρο που οι καταναλωτές θα βρουν χαμηλότερες τιμές. Είμαστε φειδωλοί στον αριθμό των προϊόντων που θα μπούν στο καλάθι» επισήμανε ο υπουργός Ανάπτυξης.

Η χρονική διάρκεια ισχύος της λίστας των προϊόντων που παρουσιάζουν από σήμερα οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ είναι μία εβδομάδα ενώ υποχρέωση τους είναι η ενημέρωση των πελατών τους είτε με φυλλάδια, είτε με λίστες στα φυσικά καταστήματα και στα e-shop που διατηρούν χρησιμοποιώντας και την ειδική σήμανση που έχει δημιουργηθεί.

Από εκεί και πέρα υποχρεούνται να δηλώνουν τις τιμές στην πλατφόρμα e-καταναλωτής προκειμένου αφενός να τηρούνται αρχεία και να παρατηρείται η εξέλιξη του μέτρου απ’ τις αρμόδιες Αρχές και αφετέρου να ενημερώνονται οι καταναλωτές και να είναι σε θέση να κάνουν σύγκριση εύκολα μέσω του κινητού τους τηλεφώνου ή του ηλεκτρονικού υπολογιστή.

