Παρουσιάζοντας ένα σύνολο χωρίς αρχή μέση και κάνοντας τη χειρότερη εμφάνιση των τελευταίων ετών ο ΑΟΤ πήρε αυτό που δικαιούνταν από την μάχη με τον Αρη Φιλιατών, γνώρισε ταπεινωτική ήττα με 1-0 από το γκολ -φάουλ του Φερεντίνου στο 83ο λεπτό κι έμεινε χωρίς νίκη μετά από δύο αγωνιστικές.

Η φάση που έκρινε το ματς ήταν δώρο από απερίσκεπτη ενέργεια του Γκέκα, που βγήκε εκτός περιοχής , πιέστηκε από αντίπαλους κι έπιασε την μπάλα με τα χέρια. Το έμμεσο των γηπεδούχων έμελλε να φέρει το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης: Γώγος και Φερεντίνος άλλαξαν την μπάλα και ο τελευταίος σημάδεψε την αριστερή γωνία του Γκέκα γράφοντας το τελικό αποτέλεσμα (1-0) . Ο ΑΟΤ δεν είχε ουσιαστικά παρά μόνο μία σοβαρή ευκαιρία στο ματς, αυτή με τον Ανθη μετά το 1-0, αλλά τη σπατάλησε κι αυτή κι έφυγε με άδεια χέρια από την πόλη της Ηπείρου.

Το χειρότερο όλων δε ή… Η ομάδα εμφανίστηκε για μία ακόμη φορά χωρίς πλάνο χωρίς συνδυαστικό ποδόσφαιρο και δεν είχε τρόπο να αναπτυχθεί σε κανένα σημείο του αγώνα, ενώ αμυντικά ήταν επιρρεπής στα λάθη ,με τα γνωστά τραγικά αποτελέσματα.

Ο προβληματισμός μετά την ήττα γίνεται μεγαλύτερος ειδικά για τον προπονητή Νικο Θεοδοσιάδη που δείχνει ότι δεν έχει καθαρό μυαλό στις όποιες παρεμβάσεις του και είναι ενδεικτικό ότι μετά την απώλεια του Κατσαμάγκα, βάζει φορ όποιον βρει μπροστά του Και σήμερα είδαμε τον Σουλιώτη να παίζει στα τελευταία λεπτά στην κορυφή της επίθεσης , φυσικά χωρίς κανένα αποτέλεσμα.

Φάσεις και γκολ

24′ Μεγάλη ευκαιρία για τον Άρη. Μετά από φάουλ του Γώγου κεφαλιά του Μπάο “γλύφει” το αριστερό κάθετο δοκάρι του Γκέκα!

Στο 31′ Αποβάλλεται ο Νίκος Σαμολαδάς για διαμαρτυρία

Στο 32′ το γκολ του Μπλέτσα των γηπεδούχων ακυρώνεται ως οφσάιντ

Στο 46′ Μετά από ωραίο γύρισμα του Μηλιώτη ο Μπάο έδιωξε σωτήρια προ του Αντερέμι. 52′ Κίτρινη κάρτα στον Μπάο των γηπεδούχων

Στο 56′ Σουτ βολίδα του Μπίκα έξω από την περιοχή πέρασε ελάχιστα άουτ

Στο 64′ Απίστευτη ευκαιρία για τους γηπεδούχους. Μετά από κόρνερ του Γώγου εξ επαφής κεφαλιά του Μπίκα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Γκέκα

Το 1-0

83′ Υπό πίεση ο Γκέκας ακούμπησε την μπάλα έξω από την περιοχή ενώ προσπαθούσε να διώξει. Κίτρινη κάρτα και φάουλ για τον Άρη Φιλιατών σε εξαιρετικό σημείο και με το χτύπημα φάουλ του Φερεντίνου!!!

87′ Τα Τρίκαλα ζήτησαν πέναλτι σε ανατροπή Σκόνδρα μέσα στην περιοχή

Η πιο καλή στιγμή 88′ με το σουτ Ανθη από καλή θέση να φεύγει αουτ

Άρης Φιλιατών (Δ. Μουρούτης): Κωνσταντάκος, Μαστορίδης, Πότσης, Μπάο, Ντόντης (58′ Βράκας), Μπίκας, Μπλέτσας (74′ Εμβραϊζόγλου), Φερεντίνος, Γώγος, Ιωακειμίδης, Μηντής.

ΑΟ Τρίκαλα (Ν. Θεοδοσιάδης): Γκέκας, Γκερμπεσιώτης (87′ Φιρινίδης), Ίτσιος (87′ Σουλιώτης), Σκόνδρας, Ορφανός, Τσάτσος, Μποζίδης (70′ Λαμπίρης), Μέτσε, Αντερέμι (70′ Βασίλας), Λουκάς (79′ Άνθης).

sportrikala.gr