Καιρός: Η μέρα που ξεκινάνε βροχές σε όλη τη χώρα

Αλλάζει ο καιρός... για λίγο καθώς αναμένονται βροχές τις επόμενες ημέρες.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε η μετεωρολόγος της ΕΡΤ Αναστασία Τυράσκη, από την Κυριακή και στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας θα ενταθεί η αστάθεια, με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά ορεινά της μεσημβρινές - απογευματινές ώρες.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 17-08-2025

Στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική και κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικούς όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, κυρίως στα ορεινά. Στη Θράκη νεφώσεις παροδικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα με πιθανότητα τοπικών βροχών. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ με εξασθένηση το βράδυ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 33 με 34, τοπικά στα δυτικά τους 35 βαθμούς, στο Ιόνιο τους 32 με 33 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 28 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 18-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στο Ιόνιο και στα ηπειρωτικά προβλέπονται νεφώσεις με τοπικούς όμβρους και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 19-08-2025

Στα βορειοανατολικά προβλέπονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και είναι πιθανό στα ορεινά να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βορειοδυτικοί 3 με 4 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 20-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου πιθανώς θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βορειοδυτικοί 3 με 4 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

dnews.gr