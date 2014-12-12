Καθαρισμός και φροντίδα για το άλσος Προφήτη Ηλία (φωτο)
Τρίκαλα | 07 Αυγ 2025, 12:40
Σε καθαρισμό του αγαπημένου άλσους των τρικαλινών, του άλσους Προφήτη Ηλία, προχώρησε ο Δήμος Τρικκαίων.
Σε συνεργασία με το Δασαρχείο Τρικάλων, η Δ/νση Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης ολοκλήρωσε ευρύ καθαρισμό σε δρομάκια, μονοπάτια, πλαγιές, προκειμένου να ενισχυθεί και η πυροπροστασία.
Το προσωπικό της Δ/νσης Περιβάλλοντος και του Δασαρχείου συνεργάστηκαν, για να παραδοθεί όσο το δυνατόν καλύτερο και καθαρότερο το αγαπημένο άλσος.
