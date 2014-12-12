Στη συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας Ν. Χαλκιδικής (ΔΕΕΠ) παρέστη ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας και Βουλευτής Τρικάλων, Κώστας Σκρέκας, όπου η θερμή και πολυπληθή συμμετοχή μελών, στελεχών και φίλων της Νέας Δημοκρατίας, ανέδειξε την διάθεση των πολιτών να συμβάλουν ενεργά στον διάλογο για το μέλλον της Χαλκιδικής, καταθέτοντας προτάσεις, προβληματισμούς και ιδέες.

Η μαζική αυτή ανταπόκριση της τοπικής κοινωνίας, αποτελεί έμπρακτη απόδειξη εμπιστοσύνης στη Νέα Δημοκρατία και στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, επιβεβαιώνοντας την ενότητα και τη δυναμική της παράταξης.

Κατά την τοποθέτησή του, ο κ. Σκρέκας αναφέρθηκε στην πορεία της ελληνικής οικονομίας κατά τα τελευταία έτη, υπογραμμίζοντας τη σημαντική μείωση της ανεργίας και τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Όπως σημείωσε, η πρόοδος αυτή δημιουργεί πλέον το πλαίσιο για την εφαρμογή ουσιαστικών φορολογικών ελαφρύνσεων υπέρ των νοικοκυριών και ιδιαίτερα των οικογενειών με παιδιά.

Υπογράμμισε, παράλληλα, πως η Νέα Δημοκρατία δεν περιορίζεται στον ρόλο του κυβερνώντος κόμματος, αλλά οφείλει να λειτουργεί ως θεσμικός δίαυλος επικοινωνίας με την κοινωνία, να αφουγκράζεται τις ανάγκες των πολιτών και να τις μετατρέπει σε εφαρμόσιμες πολιτικές. Όπως σημείωσε, στόχος παραμένει η συνέχιση της πορείας της χώρας σε κλίμα σταθερότητας, ασφάλειας και προοπτικής.

Κατά τη συνεδρίαση συζητήθηκαν διεξοδικά και ζητήματα που αφορούν ειδικώς τη Χαλκιδική, όπως η ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, η αξιοποίηση του τουριστικού και αγροτικού πλεονεκτήματος της περιοχής, καθώς και η υλοποίηση των αναγκαίων υποδομών που θα στηρίξουν μια βιώσιμη και ισόρροπη ανάπτυξη. Τα στελέχη και οι φίλοι της Νέας Δημοκρατίας κατέθεσαν προτάσεις και αντάλλαξαν απόψεις, υπογραμμίζοντας τη σημασία του διαλόγου, της συμμετοχής και της συλλογικής προσπάθειας.

Τέλος, Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χρήστος Κέλλας, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Θ. Κοντογεώργης και ο Υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας- Θράκης, Κ. Γκιουλέκας