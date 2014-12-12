Ιερές Πανηγύρεις στην πόλη, Μονές και χωριά των Τρικάλων από 15 έως 24 Αυγούστου
Τρίκαλα | 12 Αυγ 2025, 18:19
Τις προσεχείς ημέρες πανηγυρίζουν οι κάτωθι Ιεροί Ναοί, Μονές και Παρεκκλήσια:
15 Αυγούστου, Κοίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου: Ι. Μ. Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Κόρμποβο), Ι. Μ. Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Γκούρα), Ι. Ν. Παναγίας Επισκέψεως Τρικάλων, Γαρδίκι, Ελάτη, Δροσερό, Μεσοχώρα, Νέα Πεύκη, Ελληνόκαστρο, Διαλεκτό, Κλοκωτός, Ζάρκο, Πηνειάδα, (Αρδάνι, Πλάτανος, Ζηλευτή, Στουρναρέικα, Παχτούρι, Κορυφή, Αρματωλικό, Περτούλι, Γενέσι, Βαλτινό, Αχλαδοχώρι).
15 Αυγούστου, Σύναξη Ιεράς Εικόνος Παναγίας Οδηγήτριας: Οιχαλία.
16 Αυγούστου, Αγίου Δανιήλ εκ Τσιοτίου (Κοίμηση Αγίου): (Φαρκαδόνα).
23 Αυγούστου, Απόδοση Κοιμήσεως της Θεοτόκου: Ι. Βυζαντινός Ναός Πόρτας Παναγιάς (Πύλη), Ι. Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Γαρδικίου, Ι. Ν. Παναγίας Επισκέψεως Τρικάλων.
23 Αυγούστου, Σύναξη Ιεράς Εικόνος Παναγίας Πορταΐτισσας: Λυγαριά.
24 Αυγούστου, Αγίου Κοσμά Αιτωλού: Τρίκαλα, (Νεραϊδοχώρι Κατασκήνωση Γ.Ε.Χ.Α., Ρίζωμα, Νεράιδα).