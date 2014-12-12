Θλίψη έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία των Τρικάλων ο θάνατος του 54χρονου δημοτικού υπαλλήλου Γιάννη Βαβίτσα, ο οποίος υπηρέτησε επί σειρά ετών στο Ταμείο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Τρικκαίων.

Την οδύνη του για τον θάνατο του δημοτικού υπαλλήλου Γιάννη Βαβίτσα εκφράζει ο Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς.



Σε μήνυμά του επισημαίνει “τη βαθιά του θλίψη για έναν υπάλληλο που υπηρέτησε τους πολίτες και την Αυτοδιοίκηση επί σειρά ετών, με σύνεση και γνώμονα την εξυπηρέτηση των πολιτών, από το Ταμείο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Τρικκαίων”.



Ο κ. Σακκάς συλλυπείται «βαθύτατα την οικογένειά του και τους οικείους του».