Θλίψη σκόρπισε στην τοπική κοινωνία των Τρικάλων ο θάνατος του 62χρονου Θανάση Αλεξίου, τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Δάσκαλος στο επάγγελμα και επιχειρηματίας, καθώς πριν από 30 χρόνια δημιούργησε τα καθαριστήρια ΑΤΤΙΚΟ, σημείο αναφοράς για τον κλάδο.

Με τη σύζυγό του, Έπη, δημιούργησαν μια όμορφη οικογένεια, αποκτώντας δύο κόρες.

Νεότερα για την εξόδιο ακολουθία εντός της ημέρας.