Θλίψη επικρατεί στα Τρίκαλα για το θάνατο του 56χρονου Βαγγέλη Αργυρίου, φύλακα στο Κατάστημα Κράτησης Τρικάλων.

Το τελευταίο διάστημα έδωσε γενναία μάχη με την επάρατο νόσο η οποία αποδείχθηκε άνιση.

Η κηδεία του θα τελεστεί σήμερα Δευτέρα 11 – 8 – 2025 και ώρα 6.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Αγίας Μονής Τρικάλων. Αφήνει πίσω τη σύζυγο Μαρία Παπαλεξανδρή, τα παιδιά Ραφαέλα, Ζέτα, τους γονείς Γεώργιο και Μαρία Αργυρίου, Θωμά και Κατερίνα Παπαλεξανδρή, τα αδέλφια Φεβρωνία Αργυρίου και Χρήστο Τζέλη, Βαγγέλη Παπαλεξανδρή και Ραλίτσα Γεωργίεβα, ανήψια, θείους, ξαδέλφια και λοιπούς συγγενείς. Η κηδεία του θα τελεστεί

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Αγίας Μονής Τρικάλων, την Δευτέρα 11 – 8 – 2025 και ώρα 5.30μ.μ..

Ο καφές θα προσφερθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Αγίας Μονής Τρικάλων.

Παράκληση της οικογένειας αντί στεφάνων τα χρήματα να προσφερθούν στο ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΙΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ "ΦΛΟΓΑ"

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».