Θλίψη στα Τρίκαλα - Έφυγε από τη ζωή ο 55χρονος μαθηματικός Κωνσταντίνος Λαγός
Κηδείες | 24 Σεπ 2025, 12:55
Θλίψη επικρατεί στα Τρίκαλα από το θάνατο του 55χρονου μαθηματικού Κωνσταντίνου Περ. Λαγού, μετά από άνιση μάχη με τον καρκίνο.
Η κηδεία θα τελεστεί την Πέμπτη 25 – 9 – 2025 και ώρα 12.30μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων.
Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ Χριστίνα Κολέτσιου
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Βασιλική Λαγού, Ελευθέριος Λαγός, Περικλής Λαγός
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ Βασιλική Λαγού, Ηλίας και Ελευθερία Κολέτσιου
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η σορός θα μεταφερθεί Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων, την Πέμπτη 25 – 9 – 2025 και ώρα 12η μεσημβρινή
Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Λεπτοκαρυάς
Ο καφές θα προσφερθεί στην ταβέρνα το ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ στην Λεπτοκαρυά Τρικάλων.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».