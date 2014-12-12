Θλίψη επικρατεί στα Τρίκαλα από το θάνατο του 55χρονου μαθηματικού Κωνσταντίνου Περ. Λαγού, μετά από άνιση μάχη με τον καρκίνο.

Η κηδεία θα τελεστεί την Πέμπτη 25 – 9 – 2025 και ώρα 12.30μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ Χριστίνα Κολέτσιου

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Βασιλική Λαγού, Ελευθέριος Λαγός, Περικλής Λαγός

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ Βασιλική Λαγού, Ηλίας και Ελευθερία Κολέτσιου

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων, την Πέμπτη 25 – 9 – 2025 και ώρα 12η μεσημβρινή

Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Λεπτοκαρυάς

Ο καφές θα προσφερθεί στην ταβέρνα το ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ στην Λεπτοκαρυά Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».