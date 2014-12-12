Θλίψη επικρατεί στα Τρίκαλα από το θάνατο του 50χρονου φαρμακοποιού Αποστόλη Παπαζαφείρη.

Η κηδεία θα τελεστεί σήμερα Σάββατο 23 Αυγούστου 2025 και ώρα 18:30 μ.μ. στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία Πρίνους Τρικάλων.

Αφήνει πίσω του την μητέρα του Πρεσβυτέρα Μαρίνα Παπαζαφείρη, τα αδέλφια του Αθανάσιο Παπαζαφείρη, Αρετή Παναγιώτου, Μαρία Παπαζαφείρη, Ευθύμη Γκιζλή, τα ανίψια και λοιπούς συγγενείς.

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό στις 23/8/2025 και ώρα 18:00 μ.μ.

Ο καφές θα δοθεί στο προαύλιο του Ιερού Ναού.