Θλίψη επικρατεί στα Τρίκαλα από το θάνατο του 15χρονου Γεωργίου Μάνη, μετά από άνιση μάχη με την επάρατη νόσο.

Η κηδεία θα τελεστεί την Παρασκευή 12 – 9 – 2025 και ώρα 6.00 μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων.

Ο εκλιπών αφήνει πίσω τους γονείς Δέσποινα Αντάρη και Θωμά Μάνη, τις γιαγιάδες του Βασιλική Αντάρη, Ευαγγελή Μάνη, θείους, ξαδέλφια, νονούς, συγγενείς και φίλους.

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων, την Παρασκευή 12 – 9 – 2025 και ώρα 5.30 μ.μ..

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄Κοιμητηρίου Τρικάλων.

Παράκληση της οικογένειας αντί στεφάνων τα χρήματα να δοθούν στο ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΙΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ “ΦΛΟΓΑ”.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών “Παναγιώτου”.