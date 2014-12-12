Θλίψη στα Τρίκαλα - Έφυγε από τη ζωή η 55χρονη Ευαγγελή (Λίτσα) Κουταλίδα
Κηδείες | 27 Αυγ 2025, 11:40
Θλίψη επικρατεί στα Τρίκαλα από τον θάνατο της 55χρονης Ευαγγελής (Λίτσας) Κουταλίδα.
Η κηδεία θα τελεστεί σήμερα Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025 και ώρα 6 μ.μ στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Παλαιομονάστηρου.
Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι όπως προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της από την εκκλησία.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Ιωάννης Μαγκούτης
ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Βάνα Μαγκούτη και Κωνσταντίνος Γουζέλης, Αθανασία –Ραφαέλα Μαγκούτη
ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ, ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 27/8/2025 & ΩΡΑ: 5:30Μ.Μ
