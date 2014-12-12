Θλίψη επικρατεί στα Τρίκαλα από τον θάνατο της 55χρονης Ευαγγελής (Λίτσας) Κουταλίδα.

Η κηδεία θα τελεστεί σήμερα Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025 και ώρα 6 μ.μ στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Παλαιομονάστηρου.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι όπως προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της από την εκκλησία.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Ιωάννης Μαγκούτης

ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Βάνα Μαγκούτη και Κωνσταντίνος Γουζέλης, Αθανασία –Ραφαέλα Μαγκούτη

ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ, ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 27/8/2025 & ΩΡΑ: 5:30Μ.Μ