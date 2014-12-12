Θλίψη επικρατεί στα Τρίκαλα από το θάνατο της 52χρονης Αγγελικής (Angie) Γρ. Οικονόμου - Χιουζ.

Η κηδεία της θα γίνει αύριο Σάββατο 23 Αυγούστου και ώρα 14:00 το μεσημέρι στο Ιερό Ναό της Αγ. Παρασκευής στη Τζούρτζια.

Το Διοικητικό συμβούλιο της Φιλεκπαιδευτικής Αδελφότητας εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια της.

Αφήνει πίσω τον σύζυγο Νταν Χιουζ, τον γιο Γρηγόρη Χιουζ, τους γονείς Γρηγόρη και Παρασκευή Οικονόμου, Κόλιν και Βάλερι Χιουζ, τον αδελφό Χρήστος Οικονόμου και λοιπούς συγγενείς.

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής, στην Αγία Παρασκευή (Τζούρτζια) , το Σάββατο 23-8-2025 και ώρα 1.30μ.μ.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».