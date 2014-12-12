Μείωση 20.729 θέσεων εργασίας τον Ιούλιο κατέγραφε το σύστημα "Εργάνη".

Ο Ιούλιος είναι ο δεύτερος μήνας φέτος με αρνητικό πρόσημο, μετά τον Ιανουάριο (-15.450 θέσεις εργασίας).

Τα επίσημα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το Υπουργείο Εργασίας, δείχνουν ρεκόρ νέων θέσεων (319.843) επταμήνου, αλλά ειδικά για τον Ιούλιο δείχνουν επίσης περιορισμό των συμβάσεων πλήρους απασχόλησης, που πια έχουν βραχεία κεφαλή (51,34% ή 150.045), σε σχέση με τις ευέλικτες μορφές εργασίας (48,66% ή 142.225).

Διαπιστώνεται ακόμη πως κατά τον συγκεκριμένο μήνα, υπήρξε απώλεια 48.430 θέσεων εργασίας στις ηλικίες άνω των 25 ετών, με τις επιχειρήσεις να δείχνουν προτίμηση σε νεότερους και μισθολογικά φθηνότερους εργαζόμενους.

Στη Θεσσαλία

Ανάλογη εικόνα επικρατεί και στη Θεσσαλία για τον φετινό Ιούλιο. Οι προσλήψεις ανήλθαν σε 14.999 έναντι 15.274 αποχωρήσεων με το ισοζύγιο να είναι αρνητικό κατά 275 θέσεις.

Το μεγαλύτερο θετικό ισοζύγιο κατέγραψαν οι Σποράδες με 518 θέσεις (1.198 προσλήψεις, 680 αποχωρήσεις) και ακολούθησε η Καρδίτσα με 31 θέσεις (1.722, 1.691).

Αρνητικό ισοζύγιο κατέγραψαν η Λάρισα με 348 θέσεις (6.275, 6.623), η Μαγνησία με 246 θέσεις (3.439, 3.685) και τα Τρίκαλα με 230 θέσεις (2.365. 2.595)

Οσον αφορά το επτάμηνο το ισοζύγιο είναι θετικό με 7.879 νέες θέσεις εργασίας λόγω κυρίως της εποχικής εργασίας στις Σποράδες.

Το μεγαλύτερο θετικό ισοζύγιο κατέγραψαν οι Σποράδες με 7.022 θέσεις (9.050, 2.028) και ακολουθεί η Μαγνησία με 804 θέσεις (22.512, 21.708) και η Καρδίτσα με 402 θέσεις (9.772, 9.370).

Αντίθετα αρνητικό ισοζύγιο καταγράφουν τα Τρίκαλα 328 θέσεις (15.041, 15.369) και η Λάρισα με 21 θέσεις (33.413, 33.434).

Τ.Π. kosmoslarissa.gr (Με πληροφορίες από athina98.gr)