Θεσσαλία: Η ευλογιά "θερίζει" τα αιγοπρόβατα – Κραυγή αγωνίας από τους κτηνοτρόφους

Οι κτηνοτρόφοι στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν σοβαρή κρίση λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, η οποία έχει προκαλέσει τεράστιες ζημιές και έχει οδηγήσει σε καραντίνες σε πολλές περιοχές, κυρίως στη Θεσσαλία.

Ζητούν άμεσα οικονομικά μέτρα στήριξης, δωρεάν αντικατάσταση των ζώων που χάθηκαν και μέτρα ελέγχου και εκρίζωσης της ασθένειας, ενώ αναμένεται να διαμαρτυρηθούν στην Καρδίτσα.

Ο Εκπρόσωπος Τύπου της Αγροτικής Ομοσπονδίας Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας μίλησε στο «MEGA Σαββατοκύριακο» για το ζήτημα.

«Η ευλογιά είναι μία ζωονόσος που έχει «χτυπήσει» τους κτηνοτρόφους, αφανίζονται καθημερινά κοπάδια. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία – αν είναι πραγματικά τα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ – , 240.000 ζώα έχουν χαθεί το τελευταίο 8μηνο από την επικράτεια, σε σύνολο 3 εκατομμυρίων. Τα 100.000 από τις 240.000 χάθηκαν τις τελευταίες 40 μέρες. είναι σε έξαρση η ευλογιά. το υπ. Αγροτικής ανάπτυξης δεν μπορεί να την εκριζώσει. Οι κτηνοτρόφοι θα συνεδριάσουν και θα προτείνουν τις επόμενες μέρες τον εμβολιασμό καθώς βλέπουν ότι χάνονται κοπάδια καθημερινά. Αν συνεχίσουμε έτσι δεν θα έχουμε πρόβατα να παράγουν το γάλα ώστε να φτιάξουμε τη φέτα», είπε αρχικά.

«Στο τέλος του χειμώνα θα φτάσει το γιαούρτι να είναι είδος πολυτελείας», συνέχισε ο κ. Αλειφτήρας.

«Το αγροτικό κίνημα κάνει κινητοποιήσεις όταν βλέπει ότι δεν μπορεί να επιβιώσει μέσα από το επάγγελμα που κάνει. Προγραμματίζουμε στις 18 Σεπτεμβρίου να κάνουμε συλλαλητήριο – μπλόκο στον Ε65 στην Καρδίτσα, θα είναι ένα Πανθεσσαλικό συλλαλητήριο – μπλόκο, θα κατέβουμε με τα τρακτέρ μας, θα κλείσουμε τον δρόμο, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αγρότες έτσι ώστε να δείξουμε στην κυβέρνηση ότι πραγματικά έχουμε πρόβλημα, δεν βγαίνουμε εθιμοτυπικά», τόνισε κλείνοντας.

megatv.com