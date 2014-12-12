Πάνω από 1.000 έλεγχοι για μη χρήση κράνους πραγματοποιήθηκαν την περασμένη εβδομάδα (4 έως 10 Αυγούστου) σε όλη την περιφέρεια Θεσσαλίας από τις υπηρεσίες της ΓΕΠΑΔ και βεβαιώθηκαν 108 συνολικά παραβάσεις.

Ειδικότερα:

Στο πλαίσιο της εκστρατείας με τίτλο «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», από τους αστυνομικούς Υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας, πραγματοποιούνται τροχονομικοί έλεγχοι, σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου της Θεσσαλίας.

Κατά την εβδομάδα από 4 έως 10 Αυγούστου 2025, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 1.093 έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν συνολικά 108 παραβάσεις, ως ακολούθως:

· Διεύθυνση Αστυνομίας Λάρισας: Διενεργήθηκαν 456 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν συνολικά 43 παραβάσεις, και συγκεκριμένα 16 σε οδηγούς δικύκλων, (εκ των μία σε εργαζόμενο σε υπηρεσία διανομής) και 27 σε οδηγούς ΕΠΗΟ,

· Διεύθυνση Αστυνομίας Μαγνησίας: Διενεργήθηκαν 165 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν συνολικά 30 παραβάσεις, και συγκεκριμένα 23 σε οδηγούς δικύκλων (εκ των οποίων δύο σε εργαζόμενους σε υπηρεσία διανομής), τρεις σε οδηγούς οχημάτων ATV (γουρούνα), δύο σε οδηγούς ΕΠΗΟ και δύο σε επιβάτες δικύκλων,

· Διεύθυνση Αστυνομίας Τρικάλων: Διενεργήθηκαν 188 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν συνολικά 18 παραβάσεις, και συγκεκριμένα 12 σε οδηγούς δικύκλων, τρεις σε οδηγούς ΕΠΗΟ και τρεις σε επιβάτες δικύκλων.

· Διεύθυνση Αστυνομίας Καρδίτσας: Διενεργήθηκαν 284 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 17 παραβάσεις σε οδηγούς δικύκλων.

Σημειώνεται ότι η εκστρατεία δεν αποσκοπεί στην επιβολή κυρώσεων, αλλά στην αλλαγή της αντίληψης των οδηγών και επιβατών σχετικά με την υποχρεωτική χρήση πιστοποιημένου κράνους, ως στοιχειώδους μέτρου προστασίας της ζωής.

Στο πλαίσιο αυτό, οι έλεγχοι θα συνεχιστούν.