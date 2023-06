Συμπληρώνονται φέτος 20 χρόνια λειτουργίας του Θερινού Δημοτικού Κινηματογράφου στον Μύλο Ματσόπουλου. Με πρωτοβουλία του τότε αντιδημάρχου και νυν Δημάρχου Δημήτρη Παπαστεργίου, το καλοκαίρι του 2003 δημιουργήθηκε ο Θερινός Δημοτικός Κινηματογράφος στον υπέροχο χώρο του Μύλου Ματσόπουλου. Ακολούθησε, το φθινόπωρο του 2003, η δημιουργία της χειμερινής αίθουσας προβολών. Με τον τρόπο αυτό ο Δημοτικός Κινηματόγραφος απέκτησε την μόνιμη στέγη του και έκτοτε αποτελεί μια πραγματική όαση δροσιάς και κινηματογραφικής διαφυγής, εναρμονισμένη σ’ ένα περιβάλλον παραδοσιακό και ταυτόχρονα σύγχρονο, καθώς και έναν βασικό πυλώνα ψυχαγωγίας του Πολυχώρου Τέχνης και Πολιτισμού «Μύλος Ματσόπουλου».

Δεκάδες ταινίες συντροφιά τις νύχτες του καλοκαιριού μάς ταξιδεύουν με χρώματα και μουσικές σε υπέροχους κόσμους, φανταστικούς και πραγματικούς! Το φετινό πρόγραμμα εορταστικό και πολυσυλλεκτικό - όπως πάντα - για όλες τις ηλικίες και τις προτιμήσεις με ταινίες: κοινωνικές, φαντασίας, περιπέτειας, δράσης, μυστηρίου, εποχής, live action, κινουμένων σχεδίων. Προβολές καθημερινά στις 21.45.

Καλή θέαση στον πολιτισμικό χώρο του Μύλου με συντροφιά τον έναστρο ουρανό και την βιοποικιλότητα του Αγιαμονιώτη ποταμού.

Η έναρξη του θερινού έγινε με μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία: AVATAR: THE WAY OF WATE. Ακολουθεί η συγκλονιστική κοινωνική ταινία του Ντάρεν Αρονόφσκι Η ΦΑΛΑΙΝΑ. Στη συνέχεια δυο ταινίες κινουμένων σχεδίων και για τα παιδιά, πριν φύγουν για τις διακοπές τους, ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ και ΜΟΥΜΙΕΣ. Για τους λάτρεις της δράσης η επόμενη ταινία JOHN WICK ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4, ενώ στη συνέχεια η κωμωδία για όλες τις ηλικίες: ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Ακολουθεί η συγκινητική και διασκεδαστική ταινία με εννιά οσκαρικές υποψηφιότητες ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΝΙΣΕΡΙΝ, ενώ στη συνέχεια η ρομαντική (δια-πολιτισμική) κωμωδία ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ ΜΑΖΙ. Κατόπιν περνάμε στην ταινία εποχής και μυστηρίου ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΦΟΝΟ, ενώ στη συνέχεα ανεβαίνουν οι στροφές με τους Μαχητές των Δρόμων και τη δέκατη ταινία τους, το Fast X. Μικρό διάλειμμα για τα παιδιά με την live action και μαγευτική ταινία Η ΜΙΚΡΗ ΓΟΡΓΟΝΑ. Ακολουθεί η αισθηματική κομεντί ΝΑ ΣΟΥ ΓΝΩΡΙΣΩ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΜΟΥ με τους Ρίτσαρντ Γκιρ, Ντάιαν Κίτον, Σούζαν Σάραντον, Γουίλιαμ Μέισι, για να περάσουμε στην συνέχεια σε μια ακόμη ταινία εποχής και μυστηρίου ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΜΑΡΛΟΟΥ με τον Λίαμ Νίσον και κατόπιν στην ρεαλιστική κοινωνική ταινία ΣΤΑ ΑΚΡΑ με την υπέροχη ερμηνεία της Πενέλοπε Κρουζ.

Το Αύγουστο Φεστιβάλ Κωμωδίας, με κωμωδίες από όλο το φάσμα: Ρομαντικές, εποχής δράσης, περιπέτειας, κιν. σχεδίων και για τα παιδιά! Πιο συγκεκριμένα θα προβληθούν οι ταινίες:

ΜΠΑΜΠΑΣ ΝΑ ΣΟΥ ΠΕΤΥΧΕΙ με τον «καλύτερο κωμικό της Αμερικής» Ρόμπερτ Ντε Νίρο, η νεανική κωμωδία ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟΠΛΑΝΗΣΗΣ, η ρομαντική κωμωδία εποχής ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΜΟΥ μια σαρκαστική κωμωδία του Φρανσουά Οζόν με σύγχρονη ματιά, η κωμωδία για παιδιά και όχι μόνο ΤΟ ΑΛΛΟ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ, ΤΟ ΞΕΡΕΙΣ με τον πιο αξιαγάπητο και …άτακτο, για πρώτη φορά ολοζώντανο στη μεγάλη οθόνη. Ακολουθούν η κωμωδία δράσης MAFIA MAMMA με τις Τόνι Κολέτ και Μόνικα Μπελούτσι, η ASTEROID CITY που είναι το γοητευτικό φόντο της νέας ταινίας του Γουές Άντερσον, μίας σπαρταριστής και εντυπωσιακής κωμωδίας με εικόνες-ορόσημα, γλυκιά μελαγχολία και αξέχαστες ερμηνείες ενός «διαστημικού» καστ (Σκάρλετ Τζοχάνσον, Τομ Χανκς,Τζέισον Σουόρτζμαν, Ματ Ντίλον, Μάγια Χοκ, Τζέφρι Ράιτ, Εντ Νόρτον) και τέλος η πολυαναμενόμενη τελευταία ταινία του εμβληματικού franchise Ο INDIANA JONES ΚΑΙ Ο ΔΙΣΚΟΣ ΤΟΥ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟΥ – μία μεγάλη κινηματογραφική περιπέτεια γυρισμένη σε όλο τον κόσμο με executive producers τους Steven Spielberg και George Lucas.Ο θερινός θα ολοκληρώσει τις προβολές τους με τη νέα δημιουργία κιν. σχέδιων της Pixar ΣΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΟΥΣ (Elemental) για τους μικρούς και όχι μόνο θεατές, για να τους καλωσορίσει από τις διακοπές και να τους ευχηθεί καλή σχολική χρονιά!

Καλοκαίρι 2023

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΘΕΡΙΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

CINE-MYLOS Digital Cinema and Sound

6-10/6: AVATAR: THE WAY OF WATER περιπέτεια Φαντασίας, 192΄

11-14/6: Η ΦΑΛΑΙΝΑ κοινωνική 117΄

15-18/6: Street food festival

19-21/6: ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ κιν. σχέδια μεταγλ. 96΄

22-24/6: ΜΟΥΜΙΕΣ κιν. σχέδια μεταγλ. 88΄

25-29/6: JOHN WICK ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 περιπέτεια 169΄

30/6-3/7: ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ κωμωδία 112΄

4-7/7: ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΝΙΣΕΡΙΝ κοινωνική 114΄

8-11/7: ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ ΜΑΖΙ ρομαντική κωμωδία 108΄

12-15/7: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΦΟΝΟ εποχής, μυστηρίου92΄

16-19/7: FAST X δράσης 141΄

20-23/7: Η ΜΙΚΡΗ ΓΟΡΓΟΝΑ live action με υποτίτλους (20,22) και μεταγλ. (21,24) 135΄

24-27/7: ΝΑ ΣΟΥ ΓΝΩΡΙΣΩ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΜΟΥ αισθηματική κομεντί 95΄

28-31/7: ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΜΑΡΛΟΟΥεποχής, μυστηρίου109΄

1-4/8: ΣΤΑ ΑΚΡΑ κοινωνική 105΄

5-8/8: ΜΠΑΜΠΑΣ ΝΑ ΣΟΥ ΠΕΤΥΧΕΙ κωμωδία 90΄

9-12/8: ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟΠΛΑΝΗΣΗΣ νεανική κωμωδία 99΄

16-19/8: ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΜΟΥ ρομαντική κωμωδία εποχής 103΄

20-23/8: ΤΟ ΑΛΛΟ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ, ΤΟ ΞΕΡΕΙΣ κωμωδία για παιδιά και όχι μόνο 90΄

24-27/8: MAFIA MAMMA κωμωδία δράσης 101΄

28-31/8: ASTEROID CITY ρομαντική κωμωδία 104΄

1-4/9: Ο INDIANA JONES ΚΑΙ Ο ΔΙΣΚΟΣ ΤΟΥ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟΥ περιπέτεια με χιούμορ 154΄

6-8/9: ΣΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΟΥΣ (Elemental) κιν. σχέδια –κωμωδία μεταγλ. 102΄

Από το γραφείο Τύπου του Δήμου Τρικκαίων