Ο καύσωνας είναι προ των πυλών και η Κινηματογραφική Λέσχη Τρικάλων προγραμμάτισε μια θερινή, βραδινή απόδραση.

Στις 22:00 της Τετάρτης 12 Ιουλίου 2023 στο γνώριμο καφέ "Τσιαρονίκος" στη Ράξα, η κωμωδία - θρίλερ "Βασιλιάς για μια μέρα" προβάλλεται για όλους και όλες που επιθυμούν να αποδράσουν κινηματογραφικά. Με δωρεάν είσοδο φυσικά, με σουβλάκι, καλή παρέα και άφθονο γέλιο η Κινηματογραφική Λέσχη ολοκληρώνει τις φετινές της προβολές και ετοιμάζεται για τα νέα ραντεβού από το φθινόπωρο.

Η ταινία

Ο "Βασιλιάς για μια μέρα" (Where there is life) είναι ένα αμερικάνικο κωμικό θρίλερ του 1946 σε σκηνοθεσία Σίντνεϊ Λάνφιλντ. Ο πρωταγωνιστής (Μπομπ Χόουπ) είναι ο ραδιοφωνικός παραγωγός Michael Valentine που ανακαλύπτει ότι είναι ο νέος βασιλιάς της χώρας "Barovia". Όμως ταυτόχρονα ανακαλύπτει ότι μια μυστική οργάνωση που ονομάζεται Mordia, (για την οποία πιστεύει ότι έχει δολοφονήσει τον πατέρα του ήρωα, τον βασιλιά Hubertus II) , έχει άλλες... ιδέες για τη διακυβέρνηση της χώρας και για τον ίδιο.

Χώρα : ΗΠΑ

Ετος: 1947

Διάρκεια: 75 λεπτά

Γλώσσα: Αγγλικά

ΣΗΜ.: Λόγω προβλημάτων στο facebook της Λέσχης, αριθμός μελών είχε λάβει ακυρώσεις προσκλήσεων. Οι ακυρώσεις δεν ισχύουν, η εκδήλωση πραγματοποιείται κανονικά