Με την Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων Χρύσα Ντιντή συναντήθηκε ο Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας και Βουλευτής Τρικάλων, Κώστας Σκρέκας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος που αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, την πορεία υλοποίησης αναπτυξιακών έργων, αλλά και ζητήματα της καθημερινότητας που απασχολούν τους πολίτες του Νομού.

Ο Κώστας Σκρέκας τόνισε τη σημασία της στενής και αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Κεντρικής Διοίκησης, με στόχο την επιτάχυνση των παρεμβάσεων που ενισχύουν την τοπική ανάπτυξη και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Τρικάλων Χρύσα Ντιντή, από την πλευρά της υπογράμμισε το ειλικρινές ενδιαφέρον του Γραμματέα της ΝΔ και Βουλευτή του νομού Κώστα Σκρέκα για τα ζητήματα αρμοδιότητας της Π.Ε. Τρικάλων, σημειώνοντας δε την εξαιρετική, μέχρι τώρα, συνεργασία τους, η οποία και απρόσκοπτα συνεχίζεται προς όφελος των Τρικαλινών πολιτών.