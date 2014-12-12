Μετά τις επιτυχημένες προηγούμενες διοργανώσεις, που αγκάλιασε το κοινό από όλες τις ηλικίες και τα ενδιαφέροντα, πραγματοποιείται και φέτος από τον Δήμο Τρικκαίων και το Δημοτικό Θέατρο Τρικάλων το 6o Φεστιβάλ Κωμωδίας 2025. Μια ενδιαφέρουσα και πρωτότυπη ιδέα που αποτελεί πλέον πολιτισμικό θεσμό της πόλης μας και υλοποιείται υπό την αιγίδα και με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

Πρόκειται για ένα πολυθεματικό φεστιβάλ με άξονα την κωμωδία και το κωμικό και με ακτίνες δράσεις όλες τις μορφές τέχνης. Το φεστιβάλ, που μας χαρίζει στιγμές γέλιου και ευφορίας, καθιερώνεται πλέον ένα ως θεσμός εκδηλώσεων, δράσεων και δραστηριοτήτων, αλλά και ως ένας «διάλογος» για την εξέλιξη και ανάπτυξη της κωμικής τέχνης, ανάμεσα στους δημιουργούς και στο κοινό.

Συνοπτικά οι δράσεις του Φεστιβάλ: Κινηματογραφικές προβολές ταινιών κωμωδίας, Θεατρικές παραστάσεις κωμωδίας από θεατρικά σχήματα, εικαστικά, μουσική, stand up comedy, αφιέρωμα σε μεγάλους κωμικούς, τοπική καλλιτεχνική δημιουργία. Οι εκδηλώσεις και οι δράσεις του Φεστιβάλ πραγματοποιούνται στο διάστημα Αύγουστος – Σεπτέμβριος.

Την οργανωτική επιτροπή αποτελούν οι: Νίκος Σακκάς Δήμαρχος Τρικκαίων, Μιχάλης Λάππας Αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Δημοσίων Σχέσεων, Σοφία Αλεστά Αντιδήμαρχος Οικονομικών- Διοίκησης, Γεωργία Κοτρώνη Πρόεδρος του Δημοτικού Θεάτρου η οποία έχει την οργάνωση και ο καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Νταλάσης ο οποίος έχει την Ιδέα- Καλλιτεχνική Διεύθυνση.

Οι χώροι διεξαγωγής του φεστιβάλ είναι ο Μύλος Ματσόπουλου, ο Θερινός και Χειμερινός Δημοτικός Κινηματογράφος, το Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο στο Φρούριο, το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Τρικκαίων «Αθανάσιος Τριγώνης».