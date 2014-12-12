Ένα σημαντικό εργαστήριο που πραγματοποιεί ελέγχους και δοκιμές σε υλικά οδών, όπως η άσφαλτος, για να διασφαλίσει την ποιότητα και τη συμμόρφωσή τους με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, βρίσκεται στον Βόλο από το 1955, ανήκει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση και πρόσφατα ανακαινίστηκε πλήρως από την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Το Τμήμα Ελέγχου Υλικών και Ποιότητας ελέγχει την ποιότητα της ασφάλτου και άλλων υλικών οδών, όπως το σκυρόδεμα και τα αδρανή, για να βεβαιώσει ότι πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές. Έχει διευρυμένο πεδίο διαπίστευσης για 18 εργαστηριακές δοκιμές και είναι «παρών» σε όλα τα μεγάλα έργα της Θεσσαλίας, ενώ συνεργάζεται με υπηρεσίες σε όλη την Ελλάδα.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας χρηματοδότησε με 120.000€ το εργαστήριο για την προμήθεια νέου εξοπλισμού για τον έλεγχο δημοσίων έργων και το ανακαίνισε πλήρως.

Οι στόχοι που επιτυγχάνονται με την παραπάνω προμήθεια είναι :

-Προμήθεια νέου εργαστηριακού εξοπλισμού για αντικατάσταση του παλαιότερου που θα καλύψει όλες τις πάγιες ανάγκες του εργαστηρίου για την επόμενη δεκαετία, ενώ θα βοηθήσει στις αυξημένες απαιτήσεις που προκύπτουν από τις εργολαβίες μετά Daniel.

-Πλήρης ανακατασκευή του εργαστηρίου του Τομέα Ασφαλτικών με νέο εξοπλισμό και τοποθέτηση απαγωγού αέριων ρύπων για δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας.

-Προμήθεια εξοπλισμού μη καταστροφικών ελέγχων σκυροδέματος για αποτύπωση ποιότητας και ποσότητας του σιδηρού οπλισμού παλαιών κατασκευών από σκυρόδεμα.

Κουρέτας: Επένδυση στην επιστήμη και την νέα τεχνολογία

Το πλήρως ανακαινισμένο εργαστήριο του τομέα ασφαλτικών μπήκε σε λειτουργία με νέους εκχυλιστήρες, υδατόλουτρο, πρέσα Marshall, νέο περιβάλλον εργασίας για το προσωπικό. Σημαντική αγορά ο σύγχρονος απαγωγός αερίων ρύπων, όπου τοποθετήθηκαν οι εκχυλιστήρες.

«Ο τομέας ασφαλτικών του εργαστηρίου με το έμπειρο προσωπικό του, παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στον ποιοτικό έλεγχο των άσφαλτο μιγμάτων, μελέτες σύνθεσης ασφαλτομιγμάτων, και έλεγχο πυρήνων ασφαλτικών, ενώ οι περισσότερες εργαστηριακές δοκιμές καλύπτονται από το Πρότυπο Διαπίστευσης EN 17025. Η ανακαίνιση του εργαστηρίου ασφαλτικών είναι μία από τις δράσεις που εκτελέσαμε στα πλαίσια του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας γιατί στηρίζουμε το επιστημονικό προσωπικό και αναγνωρίζουμε έμπρακτα την σπουδαία δουλειά», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Δ. Κουρέτας.

Εργαστήριο με παρελθόν και μέλλον

Ο επικεφαλής της ομάδας του Εργαστηρίου Γιώργος Λεκαράκος ευχαρίστησε τον κ. Κουρέτα και τόνισε πως η συνεργασία με τις Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας στην εκτέλεση ποιοτικών ελέγχων των τεχνικών έργων είναι άψογη διαχρονικά.

Το εργαστήριο ανταλλάσσει τεχνογνωσία με πολλά Εργαστήρια που δραστηριοποιούνται στον Έλεγχο Δομικών Υλικών και συνεργάζεται σε ερευνητικά προγράμματα με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ενώ πρόσφατα συμμετείχε σε Πρόγραμμα Ελέγχου Ανακυκλώσιμων Υλικών της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα υποδεχτεί φοιτητές του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την εκτέλεση διπλωματικών εργασιών.

Το Τμήμα Ελέγχου Υλικών & Ποιότητας Δημοσίων Έργων Θεσσαλίας (αποτελεί Τμήμα της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας. Στεγάζεται εδώ και 55 χρόνια σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις εμβαδού 800 τ.μ. στην Τσαμαδού 28 στην περιοχή της Νεάπολης στον Βόλο και αποτελεί ένα από τα πρώτα εργαστήρια ελέγχου δομικών υλικών στην Ελλάδα και δημιουργήθηκε μετά τους σεισμούς του 1955 στον Βόλο.

Το Εργαστήριο ασχολείται με ελέγχους ποιότητας στα υλικά που χρησιμοποιούνται στα Δημόσια Έργα αλλά και σε πολλά ιδιωτικά Έργα.

Αντικείμενο των ελέγχων αποτελούν τα εδαφικά, αδρανή, ασφαλτικά υλικά και ασφαλτομίγματα, το σκυρόδεμα και άλλα δομικά υλικά (τούβλα, πλάκες πεζοδρομίων, τσιμεντοκονιάματα κ.α.). Οι έλεγχοι γίνονται από εκπαιδευμένο προσωπικό σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές και ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

Η Υπηρεσία συνεργάζεται με όλες τις Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας και των Περιφερειακών Ενοτήτων Λάρισας, Μαγνησίας, Καρδίτσας, Τρικάλων, των ΟΤΑ Θεσσαλίας, και άλλων Δημόσιων Οργανισμών ΟΛΒ, ΔΕΥΑ κ.α.). Ταυτόχρονα εξυπηρετεί όλους τους κατασκευαστές ή επιβλέποντες μηχανικούς ιδιωτικών τεχνικών έργων στην Θεσσαλία.