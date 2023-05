Σχολεία της Θεσσαλίας που διακρίθηκαν σε ευρωπαϊκούς διαγωνισμούς βράβευσε με αφορμή την «Ημέρα της Ευρώπης», 9η Μαΐου, η Περιφέρεια Θεσσαλίας, σε εκδήλωση που συνδιοργάνωσε με το Europe Direct, την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και με την υποστήριξη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, στο κέντρο «Φρούριο» στη Λάρισα.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκατοντάδες μαθητές από σχολεία όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, παρουσία εκπαιδευτικών, και απονεμήθηκαν τιμητικές πλακέτες για τις σπουδαίες διακρίσεις και συμμετοχές τους.

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός αναφέρθηκε στο συμβολισμό της «Ημέρας της Ευρώπης», στις αξίες που εκπροσωπεί, στις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετώπισε με επιτυχία χάρη στη συνεργασία και στην κοινή βούληση των κρατών- μελών της, ενώ χαρακτήρισε έντονο, τόσο το αποτύπωμα της Ευρώπης σε μεγάλα έργα που κατασκευάστηκαν στη Θεσσαλία, όσο και της Περιφερειακής Αρχής στην εκπαίδευση.

«Όλοι έχετε αντικρίσει στη Θεσσαλία ευρωπαϊκές πινακίδες σε δρόμους, σχολεία, Νοσοκομεία, Μουσεία, επιχειρήσεις, που αποτυπώνουν στο χρόνο τη βοήθεια της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης. Αλλά και εκεί όπου δεν υπάρχει πινακίδα, στις δράσεις και τα προγράμματα κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης, το ΕΣΠΑ είναι χαραγμένο στην καρδιά των ανθρώπων που βοηθιούνται» σημείωσε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Τα έργα και οι δράσεις που χρηματοδοτεί και υλοποιεί η Περιφέρεια στον τομέα της εκπαίδευσης, ξεπερνούν τα 250 εκατ. ευρώ.

Κατασκευάζουμε νέες και λειτουργικές κτιριακές υποδομές για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης από το νηπιαγωγείο μέχρι το Πανεπιστήμιο, αναβαθμίζουμε ενεργειακά 61 σχολικά συγκροτήματα παντού στη Θεσσαλία, ώστε να συγχρονιστούν με τις ανάγκες της εποχής και να αποκτήσουν πράσινο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, αναβαθμίζουμε με πρότυπο πρόγραμμα τις σχολικές αυλές που αποκτούν ασφαλείς αθλητικές υποδομές και εξοπλισμό, στηρίζουμε την πρόσβαση και την ισότιμη συμμετοχή στην εκπαίδευση παιδιών με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, χρηματοδοτώντας την πρόσληψη εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού, εξοπλίζοντας όλα τα Ειδικά Σχολεία της Θεσσαλίας με ειδικά μηχανήματα και εξοπλισμό ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης και με το πιο σύγχρονο Ειδικό Σχολείο στη χώρα. '

Στηρίζουμε τις οικογένειες με χαμηλό εισόδημα για να μπορούν να στέλνουν δωρεάν τα παιδιά τους και παιδιά με αναπηρίες σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης.

Χρηματοδοτούμε το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για υποδομές και δράσεις έρευνας και καινοτομίας, μεταφέρουμε δωρεάν, καθημερινά, χιλιάδες μαθητές από και προς τα σχολεία τους και σε κολυμβητήρια για να αθληθούν και να μάθουν κολύμπι.

Η Θεσσαλία είναι από τις Περιφέρειες με το χαμηλότερο δείκτη σχολικής διαρροής, που σημαίνει ότι τα παιδιά της δεν εγκαταλείπουν το σχολείο και με υψηλά ποσοστά εισαγωγής των μαθητών στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση και μάλιστα στο σύνολο των νομών της. Στο νέο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027, προβλέπονται πόροι ύψους άνω των 100 εκατ. ευρώ για νέες υποδομές εκπαίδευσης, εξοπλισμό, ενεργειακές αναβαθμίσεις σχολείων, εκπαίδευση ΑΜΕΑ, στήριξη της έρευνας και της καινοτομίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και δράσεις για την ισότιμη πρόσβαση στη γνώση».

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός συνεχάρη τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς των σχολείων που διακρίθηκαν στους διαγωνισμούς και τους κάλεσε να συνεχίσουν να πρωταγωνιστούν, διαβεβαιώνοντας ότι «η Περιφέρεια θα είναι στο πλευρό τους».

Ο υπεύθυνος Δημοσιότητας της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Βασίλης Γαλάνης απηύθυνε πρόσκληση σε όλα τα σχολεία της Θεσσαλίας να ενημερώνονται από το site της Περιφέρειας thessalia-espa.gr, ώστε μόλις ανοίξει η πρόσκληση για τον νέο διαγωνισμό ASOC At the School of Open Cohesion 2023-2024, να δηλώσουν συμμετοχή. Υπενθύμισε δε τις σπουδαίες διακρίσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας σε σχετικούς διαγωνισμούς κατά το παρελθόν, με την συμμετοχή 4 σχολείων της Θεσσαλίας.

Από την πλευρά του, ο προϊστάμενος του Europe Direct Βασίλης Χατζηκαμαγιάννης αναφέρθηκε στις δράσεις του Γραφείου και στην πολύ καλή συνεργασία που υπάρχει με τα σχολεία της Θεσσαλίας, για συμμετοχή σε ευρωπαϊκούς διαγωνισμούς και προγράμματα.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων η πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Τάνια Δόκου, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λάρισας Βασίλης Πινακάς, ο εντεταλμένος σύμβουλος έργων της Περιφέρειας Στέλιος Δημότσιος, η προϊσταμένη της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας Καίτη Καραγιώργου, ο προϊστάμενος της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νίκος Ζέρβας (εκπροσωπώντας και την Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Βάσω Ζιάκα), ο προϊστάμενος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας Κωνσταντίνος Γκόλτσος, η συντονίστρια Συμβούλων Εκπαίδευσης Άρτεμις Παπαδημητρίου, η δημοτική σύμβουλος Φαρσάλων και υποψήφια περιφερειακή σύμβουλος με τον συνδυασμό «Συμμαχία υπέρ των πολιτών» στην Π.Ε. Λάρισας Ιουλία Αγγελακοπούλου, η υποψήφια περιφερειακή σύμβουλος με τον συνδυασμό «Συμμαχία υπέρ των πολιτών» στην Π.Ε. Τρικάλων Νικολέτα Τζιωρτζιώτη, ο κ. Δημήτρης Τύμπας από τα Φάρσαλα κ.α.

Την εκδήλωση πλαισίωσαν μουσικά, μαγεύοντας το κοινό, τα σύνολα «Big Band» και «Music Arte» του Μουσικού Σχολείου Λάρισας. Σε όλους τους συμμετέχοντες προσφέρθηκαν δώρα.