Μετά από 20 ολόκληρα χρόνια, το αρδευτικό δίκτυο από τη Λίμνη Λογγά τίθεται και πάλι σε πλήρη λειτουργία, δίνοντας ζωή σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις της περιοχής.

Ο Δήμος Μετεώρων ολοκλήρωσε τις απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης και στεγανοποίησης του δικτύου, παραδίδοντας ένα έργο καθοριστικής σημασίας για την τοπική παραγωγή.

Το δίκτυο άρδευσης εκτείνεται σε μήκος 23 χιλιομέτρων και μέχρι σήμερα διαθέτει περισσότερες από 30 παροχές, καλύπτοντας τις ανάγκες άρδευσης και σε κοινότητες όπως η Λογγά, το Γερακάρι, ο Κονισκός, το Φλαμπουρέσι και η Καλλιθέα.

Σε δήλωσή του, ο Αντιδήμαρχος Βασιλικής και Τυμφαίων, Μπάμπης Παπαδογιάννης, τόνισε: «Η ολοκλήρωση του έργου αυτού σηματοδοτεί μια νέα αρχή για την ύπαιθρο του Δήμου μας.

Η Λίμνη Λογγά δίνει νερό μετά από δύο δεκαετίες, προσφέροντας ουσιαστική στήριξη στις κτηνοτροφικές και γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Θέλω να υπογραμμίσω τον μεγάλο αγώνα που έδωσε ο Δήμαρχος Μετεώρων, Λευτέρης Αβραμόπουλος, ώστε αυτό το έργο να γίνει επιτέλους λειτουργικό.

Άκουσε από την πρώτη στιγμή τις ανάγκες των κατοίκων και των κτηνοτρόφων της περιοχής, και δούλεψε ακούραστα για να δοθεί λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα.

Η ύπαιθρος έχει ανάγκη από τέτοιες υποδομές που θα δώσουν πραγματικά κίνητρα στους κατοίκους να παραμείνουν στον τόπο τους και να συνεχίσουν να παράγουν. Αυτός είναι ο δρόμος για την ανάπτυξη και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας».