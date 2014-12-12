Η ερμηνεύτρια Κωνσταντίνα Τούνη ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί σε μια μουσική παράσταση γεμάτη χρώματα, ρυθμούς και συναισθήματα.

Την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου, στις 21:30, την ημέρα έναρξης του Παζαριού, ανοίγοντας τις εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Δήμος Τρικκαίων, για κάθε επισκέπτη και επισκέπτρια!

Η ιδιαίτερη χροιά της φωνής της Κωνσταντίνας Τούνη και η αυθεντική σκηνική της παρουσία αναδεικνύουν με ευαισθησία και δύναμη τραγούδια που όλοι αγαπήσαμε, ενώ παράλληλα ανοίγουν τον δρόμο για νέες μουσικές προτάσεις.

Ως «μούσα της ηπειρώτικης μουσικής», με βαθιά γνώση και ιδιαίτερη σχέση με τον πλούτο της περιοχής, φέρνει στο προσκήνιο τις ρίζες του τόπου της με έναν τρόπο σύγχρονο και ζωντανό.

Έχοντας στο πλευρό της μια εξαμελή ορχήστρα καταξιωμένων μουσικών και με τις σύγχρονες ενορχηστρώσεις – διασκευές που τη συνοδεύουν, η Κωνσταντίνα Τούνη υφαίνει ένα πρόγραμμα που αντλεί έμπνευση από όλες τις μουσικές παραδόσεις της Ελλάδας – από την Ήπειρο και τη Μακεδονία μέχρι τα νησιά, τη Θράκη και την Κρήτη.

Παράλληλα με την πλούσια παραδοσιακή μας κληρονομιά, συναντούμε επίσης τραγούδια μεγάλων Ελλήνων δημιουργών όπως ο Διονύσης Σαββόπουλος, ο Γιάννης Μαρκόπουλος, ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου, ο Νίκος Παπάζογλου και πολλοί ακόμη, που έχουν αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους στο ελληνικό τραγούδι. Πρόκειται για μια μουσική γιορτή, κατά τη διάρκεια της οποίας ο ακροατής μπορεί να ακούσει, να συγκινηθεί, να χορέψει και να ζήσει ένα πλήθος συναισθημάτων που μόνο η μουσική ξέρει να γεννά.

Μουσική επιμέλεια – ενορχηστρώσεις: Γιάννης Καρακαλπακίδης

Τρύφωνας Αναστασίου: κλαρίνο, καβάλ,

Μανώλης Καραβίδας: βιολί,

Γιώργος Ρέτος: κιθάρα, λαούτο,

Στέφανος Μπουραζάς: πλήκτρα,

Γιάννης Καρακαλπακίδης: μπάσο,

Ηλίας Ψαλλίδας: τύμπανα.

Τεχνικός ήχου: Άγγελος Αθανασιάδης

Από το γραφείο Τύπου