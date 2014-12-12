Σε απόγνωση βρίσκονται οι κτηνοτρόφοι από την ευλογιά των αιγοπροβάτων, η οποία έχει προκαλέσει σημαντικές απώλειες σε κοπάδια.

«Είμαστε σε lockdown»

«Τα πράγματα είναι όπως ήταν εδώ και 14 μήνες. Δεν έχει αλλάξει τίποτα, δεν έχουν πέσει τα κρούσματα», λέει στο MEGA ο κτηνοτρόφος Αντώνης Τσίτσας.

«Σε lockdown είμαστε, τι θα αλλάξει; Το lockdown, όπως το λέει η κυβέρνηση, είναι να μην υπάρχουν στα ράφια γάλατα, να μην υπάρχουν στα ράφια κρέατα. Είμαστε σε lockdown αυτήν την στιγμή».

Αν και διενεργούνται συνεχείς έλεγχοι στα κοπάδια, το πρόβλημα φαίνεται να παραμένει.

«Έχουν εντατικούς ελέγχους συνέχεια τα κοπάδια μας».

«Υπάρχει ένα εμβόλιο αυτήν την στιγμή, η αποτελεσματικότητα είναι στο 60%. Το υπουργείο δεν το συζητάει καν», καταλήγει.

Οι τιμές στην αγορά

Η κατάσταση στην κτηνοτροφία επηρεάζει τις τιμές στα ράφια.

«Αυτήν την στιγμή κατά μέσο όρο το αρνί και το κατσίκι είναι από τα 15,5€ μέχρι και τα 17,5€. (…) Πέρυσι τον Νοέμβριο ήμασταν 3 ευρώ παρακάτω», λέει από την πλευρά του ο πρόεδρος της πανελλήνιας ομοσπονδίας καταστηματαρχών κρεοπωλών, Σάββας Κεσίδης.

«Εδώ και 14 μήνες, και οι κρεοπώλες και οι κτηνοτρόφοι και οι διεπαγγελματικοί παρακαλούμε το κράτος ή να κάνει κάτι με το εμβόλιο ή να κρατήσει την ανοσία της αγέλης».

Η απάντηση του υπουργείου

Στην ερώτηση αν οδεύουμε προς ένα γενικό lockdown, ο ΓΓ Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπύρος Πρωτοψάλτης, απαντά:

«Αυτό θα είναι το επόμενο βήμα αν δεν δούμε ύφεση των κρουσμάτων στο επόμενο διάστημα».

«Είναι στις περιοχές που είναι μολυσμένες η απαγόρευση μετακίνησης ζώων και ζωοτροφών, αν πάμε σε lockdown θα είναι πανελλαδικό».

Όπως λέει ο ίδιος:

«Ιανουάριο με Μάιο είχαμε ύφεση, τελευταίους τρεις μήνες έχουμε τεράστια έξαρση. Σε αυτό έχει να κάνει και ο καιρός, με τη ζέστη μεταφέρεται πιο γρήγορα, αλλά πρέπει να τηρούμε τα μέτρα βιοασφάλειας. Όταν εμείς βλέπουμε ξαφνικά να εμφανίζεται η ευλογιά κάπου που δεν υπήρχε, σημαίνει ότι κάπως έφτασε εκεί ο ιός. Με τη μετακίνηση ζωών που απαγορεύεται, με την μη τήρηση μέτρων βιοασφάλειας».

«Αυτό το οποίο μας ανησυχεί είναι ότι βλέπουμε νέες εστίες που σημαίνει ότι δεν τηρούνται τα μέτρα».

Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται:

«Ημαθία, Σέρρες έχουμε πρόβλημα αυτήν την στιγμή, συνεχίζουμε να έχουμε Ξάνθη και Έβρο και στην ανατολική Μακεδονία και Θράκη, και η Θεσσαλία παραμένει πρόβλημα».

«Είναι μία πραγματική και πολύ σημαντική απειλή για την ελληνική κτηνοτροφία και δυστυχώς αν δεν τηρήσουν όλοι τα μέτρα μετά θα είναι πολύ δύσκολος ο περιορισμός της διασποράς», καταλήγει.

