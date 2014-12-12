Ανησυχία των κτηνοτρόφων από την εξάπλωση της νόσου και οι συνέπειες στην αγορά τόσο του αιγοπρόβειου κρέατος όσο και της φέτας. Εξαιτίας της ευλογιάς των αιγοπροβάτων έχει θανατωθεί το 6% του ζωικού κεφαλαίου της χώρας.

Σημαντικές ανατιμήσεις στο αιγοπρόβειο κρέας καταγράφει, όχι μόνο ο δείκτης τιμών αλλά και οι ίδιοι οι κτηνοτρόφοι: «Πέρυσι τέτοια εποχή έσφαζα ζώα με 7,5 ευρώ το κιλό, προχθές έσφαξα με 9,5 ευρώ το κιλό», λέει στην Καθημερινή και στην Τάνια Γεωργιοπούλου ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας Δημήτρης Μόσχος. Η άνοδος της τιμής είναι θετική για τους κτηνοτρόφους μόνο σε πρώτη ανάγνωση. «Μπορεί πρόσκαιρα εμείς που έχουμε ακόμη παραγωγική δραστηριότητα να επωφελούμαστε. Από την άλλη, οι καταναλωτές αν δεν μπορούν να πληρώσουν κάτι θα στραφούν σε άλλες λύσεις. Κι αν αλλάξουν οι καταναλωτικές συνήθειες, τότε όλοι θα πληγούμε. Ηδη αυτό έχει συμβεί με την αύξηση της τιμής στο μοσχαρίσιο κρέας εξαιτίας των ζωοτροφών, που έφερε μεγάλη μείωση στην κατανάλωση», εξηγεί ο κ. Μόσχος.

Ταυτόχρονα, ήδη υπάρχει μεγάλη ανησυχία όσον αφορά την επάρκεια των ποσοτήτων γάλακτος για την παραγωγή φέτας, έτσι ώστε να ικανοποιηθούν οι εξαγωγές. Πριν από λίγες ημέρες στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με τη συμμετοχή του ΣΕΒΓΑΠ (Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων), καθώς ο σύνδεσμος τονίζει ότι «η ευλογιά των προβάτων απειλεί τη φέτα και την κτηνοτροφία».

Σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση του συλλόγου, εξαιτίας της ευλογιάς των αιγοπροβάτων περίπου 1.000 κτηνοτρόφοι έχουν χάσει τα κοπάδια τους, έχει θανατωθεί το 6% του ζωικού κεφαλαίου της χώρας, γεγονός που βέβαια έχει μεγάλες συνέπειες στην αγορά αιγοπρόβειου γάλακτος αλλά και στην παραγωγή φέτας.

Στις 20 Αυγούστου συμπληρώθηκε ένας χρόνος από την εμφάνιση του πρώτου κρούσματος στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Εως σήμερα έχουν εντοπιστεί 450 εστίες και υπολογίζεται ότι περίπου το 50% των μονάδων δεν υπάρχουν πλέον, ενώ περίπου 100.000 ζώα έχουν οδηγηθεί σε θανάτωση στο πλαίσιο των μέτρων για τον περιορισμό της ασθένειας.

E.Π. kosmoslarissa.gr