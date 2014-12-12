Μετά την δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων της Πόπης Σεμερτζίδου και των συγγενικών της προσώπων, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες συνεχίζει τις έρευνες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ σε στοχευμένες περιπτώσεις που έχουν λάβει μεγάλα ποσά –από 100.000 ευρώ και πάνω–, αλλά και σε πρόσωπα που είχαν κάποιο ρόλο στην είσπραξη, όπως στελέχη του οργανισμού αλλά και πρόσωπα που διατηρούν Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) στη Θεσσαλία και σε άλλες περιοχές που φαίνεται να έχουν περάσει πολλές παράνομες επιδοτήσεις.

Σε αντίστοιχους ρυθμούς κινείται και η έρευνα του εποπτεύοντος το οργανωμένο έγκλημα εισαγγελέα Δημήτρη Γκύζη, ο οποίος μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου αναμένεται να έχει εκδώσει περισσότερες από 350 διατάξεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων ατόμων που έχουν εισπράξει παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με το συνολικό ποσό να αγγίζει τα 15 εκατ. ευρώ. Πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν ήδη εκδοθεί περισσότερες από 100 διατάξεις δέσμευσης, το ύψος των οποίων αγγίζει τα 6 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για κατόχους ΑΦΜ που έχουν εισπράξει ποσά μεγαλύτερα των 20.000 ευρώ ετησίως.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr