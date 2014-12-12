Μια πολύτιμη διάκριση απέσπασε η ταινία "Αρκουδότρυπα" του σκηνοθετικού διδύμου των Χρυσιάννα Παπαδάκη και Στέργιου Ντινόπουλου, η οποία συμμετείχε στο διεθνές διαγωνιστικό τμήμα Giornate Degli Autori του 82ου Φεστιβάλ Βενετίας.

Το ντεμπούτο βραβεύτηκε με το Europa Cinemas Label, το οποίο σημαίνει πως θα έχει τη δυνατότητα να υποστηριχθεί η διανομή του στο κύκλωμα των δεκάδων κινηματογραφικών αιθουσών ολόκληρης της Ευρώπης που βρίσκονται στο δίκτυο Europa Cinemas.

Η κριτική επιτροπή που βράβευσε την "Αρκουδότρυπα" αποτελούνταν από τους Μανουέλ Ασίν (Cine Estudio del Círculo de Bellas Artes, Ισπανία), Σιμόν Μπλάας (Cinema Middelburg, Ολλανδία), Ιβάν Φρενγκουέλι (PostModernissimo, Ιταλία) και Σίνιε - Άνι Λίντστεντ (Zita Folkets Bio, Σουηδία).

Ακολουθεί το σκεπτικό τους:

"Η 'Αρκουδότρυπα' είναι πραγματικά φρέσκια και γεμάτη ενέργεια, διαθέτοντας ένα νεαρό και πολύ ταλαντούχο συνεργείο. Η ταινία περιστρέφεται γύρω από τη σχέση δύο κουήρ γυναικών ψηλά στα βαλκανικά βουνά. Ταυτόχρονα μια σύγκρουση αλλά και συνύπαρξη ανάμεσα στο παλιό και το καινούριο, το φιλμ είναι φτιαγμένο σαν ένα μικρό θρίλερ, εμπεριέχοντας όμως και υπερβατικά στοιχεία.

Η μουσική, το μοντάζ και η φωτογραφία είναι πραγματικά πρωτότυπα, όπως επίσης εξαίσιες είναι οι ερμηνείες των δύο πρωταγωνιστριών. Ελπίζουμε ειλικρινά το βραβείο να ενθαρρύνει τους διανομείς και το κοινό σε όλη την Ευρώπη".

Η "Αρκουδότρυπα" αποτελεί τη μεγάλου μήκους εκδοχή της ομώνυμης μικρού που απέσπασε το Χρυσό Διόνυσο στο Φεστιβάλ Δράμας το 2023.

Η δράση εκτυλίσσεται στην Ελάτη Τρικάλων ή Τύρνα, ένα μικρό χωριό στους πρόποδες της Πίνδου, όπου ζουν η Αννέτα (Πάμελα Οικονομάκη) και η Αργυρώ (Χαρά Κυριαζή) — δύο νεαρές γυναίκες δεμένες με μια ιδιότυπη και βαθιά φιλία. Η σχέση τους ξετυλίγεται με φόντο το δάσος, έναν μύθο του χωριού και το ιδιαίτερο αλλά αυθεντικό τοπίο της ελληνικής επαρχίας, αναδεικνύοντας θέματα γύρω από τη γυναικεία επιθυμία, τη σεξουαλική ταυτότητα, την αυτοδιάθεση και την κοινωνική απομόνωση.

