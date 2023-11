Μια ακόμη νέα μέθοδος διδασκαλίας υλοποιείται στα ΚΔΑΠ του Δήμου Τρικκαίων. Συμβαδίζοντας με τις συνεχείς εξελίξεις στον χώρο της εκπαίδευσης τα τρία ΚΔΑΠ (ΟΜΟΝΟΙΑ, ΦΡΟΥΡΙΟ, ΣΤΑΘΜΟΣ) ανέδειξαν καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας και συγκεκριμένα τη μέθοδο 4Cs. Στοχεύοντας στην πνευματική ανάπτυξη των παιδιών, η μέθοδος χρησιμοποιείται για την καλλιέργεια της δημιουργικότητας (Creativity) , της επικοινωνίας (Communication), της συνεργασίας (Cooperation) και της κριτικής σκέψης (Critical Thinking). Η συγκεκριμένη δράση υλοποιήθηκε στα ΚΔΑΠ του Δήμου Τρικκαίων με αφορμή τον εορτασμό της Guy Fawkes Night από τα ξενόγλωσσα τμήματα, με την επιμέλεια της εκπαιδευτικού κ. Δημουλά και τη συνεργασία όλων των εκπαιδευτικών.

Νέες επικοινωνιακές τακτικές και δεξιότητες υιοθετήθηκαν από τα παιδιά, με τους εκπαιδευτικούς σε ρόλο εμψυχωτών σε μια διαφορετική μαθησιακή εμπειρία. Το project των παιδιών ήταν γεμάτο δράσεις , παιχνίδια και πολλά φαναράκια στον ουρανό, σύμφωνα με το αγγλικό έθιμο. Μέσα από δημιουργικές διαδικασίες, τα παιδιά έμαθαν για την ιστορία της Αγγλίας, συνδύασαν υλικά, συνεργάστηκαν και διασκέδασαν με την ψυχή τους!

Σε μια κοινωνία που συνεχώς εξελίσσεται, το δημιουργικό περιβάλλον των ΚΔΑΠ του Δήμου Τρικκαίων μέσω εναλλακτικών εκπαιδευτικών εμπειριών προσφέρει τη δυνατότητα ανάπτυξης των δεξιοτήτων στον 21ο αιώνα, ως μοχλών ανάπτυξης της πνευματικής και προσωπικής προόδου των παιδιών.

